Limpeza de lojas na indústria alimentar

Esta máquina tem um design compacto, é fácil de manobrar e aplica uma pressão de contacto muito superior à simples passagem de um pano nas superfícies. Como resultado, limpa de forma muito mais eficaz e opera sempre com água fresca, o que significa que os utilizadores não entram em contacto com a água suja. O facto de a água suja ser aspirada diretamente significa que o pavimento seca imediatamente após a limpeza e pode ser pisado novamente devido às suas propriedades antiderrapantes. Este modelo permite até que os utilizadores alcancem confortavelmente áreas por baixo de móveis baixos e radiadores. Para áreas de loja maiores que se estendem por mais de 200 metros quadrados, vale a pena considerar uma lavadora e aspiradora de empurrar, manobrável e de um tamanho maior.

Particularmente ao limpar pavimentos de madeira, recomendamos a utilização de um modelo com um sistema de extração diretamente atrás do rolo, para que a madeira não seja exposta à humidade por muito tempo. Além disso, ao limpar madeira, linóleo ou revestimentos sintéticos (como os feitos de PVC ou borracha), deve utilizar agentes de limpeza adequados para pavimentos delicados com um valor de pH neutro. Da mesma forma, ao lidar com azulejos de grés fino e superfícies cerâmicas, vale a pena usar um limpador com um valor de pH neutro e formação de espuma reduzida. Entretanto, um agente de limpeza sem tensoativos é uma boa escolha para limpar azulejos de pedra fina.

As lavadoras e aspiradoras do tamanho apropriado são úteis em lojas pequenas, pois a limpeza minuciosa é realizada rapidamente – muitas vezes à noite, após o fecho, ou pela manhã, antes de a loja abrir – e nem sempre é realizada por pessoal de limpeza especificamente contratado para esse fim, mas sim por membros da equipa como uma tarefa adicional.