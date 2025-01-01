Razões concretas para uma limpeza excelente
A limpeza nunca será a principal fonte de rendimento no trabalho agrícola, particularmente durante a época alta. No entanto, existem razões sólidas para limpar máquinas e alfaias agrícolas regularmente.
A maquinaria e as alfaias agrícolas são frequentemente um dos maiores investimentos num negócio agrícola. Isso torna a limpeza regular ainda mais importante, pois ajuda a manter a função e o valor de tratores, grades de potência e outras máquinas semelhantes. Isto evita ter de pagar por avarias e reparações, e melhora o estado das máquinas e alfaias.
A maquinaria e as alfaias agrícolas são concebidas para serem utilizadas consistentemente e estão constantemente expostas aos elementos, incluindo mau tempo, sujidade e pó. Por isso, a limpeza regular é necessária para evitar que a sujidade profundamente incrustada danifique o equipamento. Além disso, os danos em qualquer equipamento que possam estar escondidos debaixo da sujidade podem ser detetados precocemente e depois reparados. Desta forma, é possível reduzir significativamente os custos de manutenção e assistência.
Além disso, a limpeza de maquinaria e alfaias agrícolas após a utilização no campo pode quebrar a cadeia de infeção, para que as pragas não sejam transportadas de um campo para o outro. Os transportadores de gado também devem ser limpos e desinfetados regularmente para evitar que agentes patogénicos sejam transmitidos entre animais. No caso de alfaias agrícolas especiais, como pulverizadores, existem requisitos legais adicionais que devem ser cumpridos para proteger as águas subterrâneas.
Limpar o interior de uma cabine de trator ou ceifeira-debulhadora regularmente também é importante no que diz respeito à saúde ocupacional. A remoção de pó fino e partículas de sujidade melhora a qualidade do ar para os trabalhadores e previne danos na parte elétrica e hidráulica. Janelas limpas também garantem uma maior qualidade de trabalho e uma operação mais eficiente.