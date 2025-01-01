Além disso, a limpeza de maquinaria e alfaias agrícolas após a utilização no campo pode quebrar a cadeia de infeção, para que as pragas não sejam transportadas de um campo para o outro. Os transportadores de gado também devem ser limpos e desinfetados regularmente para evitar que agentes patogénicos sejam transmitidos entre animais. No caso de alfaias agrícolas especiais, como pulverizadores, existem requisitos legais adicionais que devem ser cumpridos para proteger as águas subterrâneas.