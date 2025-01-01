Passo 1: Preparação e limpeza da cabine

Após escolher o local de limpeza adequado, comece pela estação/cabine do operador, efetuando uma limpeza a seco, incluindo janelas e filtros de ar da cabine, peneiras e pré-filtros. Aspiradores secos e húmidos, agentes de limpeza e panos ajudam neste processo.

Passo 2: Molhar e aplicar detergente

Remova a sujidade grossa mecanicamente ou com ar e abra todas as tampas das transmissões ou dos radiadores. Todos os componentes devem ser intensamente humedecidos com o limpa-altas-pressões e água suficiente para amolecer e dissolver a sujidade. Em seguida, usando a lança de espuma em copo, cubra todas as superfícies externas com um detergente adequado para maquinaria agrícola e deixe a espuma atuar.

Passo 3: Limpeza com limpa-altas-pressões de água quente

Use equipamento de proteção individual e remova a sujidade bem embebida com água quente sob alta pressão. Trabalhe de baixo para cima e faça passagens de limpeza conforme necessário. Limpe componentes sensíveis de forma suave ou indireta e verifique todas as tampas e portinholas de manutenção. Enxágue onde for necessário.

Passo 4: Tempo de secagem

Durante a secagem, aspire ou sopre a água residual, se necessário. Inspecione a máquina limpa quanto a danos e repare, se necessário. Verifique a iluminação e acessórios; se existirem, limpe as janelas da cabine pelo exterior.

Passo 5: Manutenção e cuidado

Siga o plano de manutenção do fabricante, execute os pontos de manutenção conforme o manual de operações, por exemplo, lubrificação. Reposicione todos os radiadores e portinholas de manutenção. Aplique preservativo, se necessário. Realize testes funcionais conforme exigido para determinar a operacionalidade.