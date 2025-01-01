      Limpeza de máquinas agrícolas

      A manutenção do valor é uma questão importante no que diz respeito aos altos investimentos feitos em maquinaria agrícola. A prontidão operacional do trator, distribuidor de fertilizantes ou máquina de colheita também é central, porque estes têm de funcionar sem falhas para certos tipos de trabalho em curtas janelas de tempo que as estações e a legislação ditam. A proteção dos funcionários e a segurança no trabalho são igualmente importantes. Aqueles que limpam e mantêm a maquinaria agrícola profissionalmente garantem que esta se mantém em uso por um longo tempo e evitam custos com avarias e reparações.

      Limpeza de maquinaria agrícola para quintas e empreiteiros

      Os tratores desempenham um papel importante nas quintas e são máquinas essenciais para as operações agrícolas. Realize a limpeza do trator conforme necessário para garantir a prontidão para uso e para detetar danos escondidos sob o pó e a sujidade. A limpeza regular também é importante para máquinas autopropulsadas, como colheitadeiras de batata, colheitadeiras de forragem e outras máquinas agrícolas, especialmente porque as máquinas de alto desempenho, por vezes muito caras, são frequentemente usadas por diferentes quintas através de uma central de máquinas. Ao devolver as máquinas, é importante cumprir os padrões acordados relativamente à condição da máquina. Se um empreiteiro viaja de quinta para quinta, também deve garantir que não são transportados germes ou plantas resistentes.

      Limpeza externa de máquinas agrícolas com alta pressão

      As limpadoras de pressão tornaram-se parte estabelecida da limpeza externa. Elas removem toda a sujidade de forma rápida e eficaz. No caso de limpadoras de alta pressão de água fria, utilize um produto de limpeza adequado para alcançar um bom resultado rapidamente.

      As limpadoras de alta pressão de água quente são particularmente eficazes. A alta temperatura aumenta o desempenho de limpeza. Consegue-se melhores resultados em menos tempo, o que reduz o consumo de água em comparação com as limpadoras de pressão de água fria. Em combinação com uma secagem mais rápida, a carga de trabalho é reduzida em até 40 por cento. Óleos e resíduos gordurosos também são dissolvidos muito melhor.

      Vantagens das limpadoras de alta pressão de água quente

      Limpeza com água quente: As limpadoras de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as limpadoras de alta pressão de água quente também têm um efeito mensurável de redução de germes. Quando o estágio de vapor é utilizado, mesmo superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas de até $155 \ ^{\circ}\text{C}$. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece uma série de vantagens e várias possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Limpeza de máquinas agrícolas em 5 passos

      Passo 1: Preparação e limpeza da cabine

      Após escolher o local de limpeza adequado, comece pela estação/cabine do operador, efetuando uma limpeza a seco, incluindo janelas e filtros de ar da cabine, peneiras e pré-filtros. Aspiradores secos e húmidos, agentes de limpeza e panos ajudam neste processo.

      Passo 2: Molhar e aplicar detergente

      Remova a sujidade grossa mecanicamente ou com ar e abra todas as tampas das transmissões ou dos radiadores. Todos os componentes devem ser intensamente humedecidos com o limpa-altas-pressões e água suficiente para amolecer e dissolver a sujidade. Em seguida, usando a lança de espuma em copo, cubra todas as superfícies externas com um detergente adequado para maquinaria agrícola e deixe a espuma atuar.

      Passo 3: Limpeza com limpa-altas-pressões de água quente

      Use equipamento de proteção individual e remova a sujidade bem embebida com água quente sob alta pressão. Trabalhe de baixo para cima e faça passagens de limpeza conforme necessário. Limpe componentes sensíveis de forma suave ou indireta e verifique todas as tampas e portinholas de manutenção. Enxágue onde for necessário.

      Passo 4: Tempo de secagem

      Durante a secagem, aspire ou sopre a água residual, se necessário. Inspecione a máquina limpa quanto a danos e repare, se necessário. Verifique a iluminação e acessórios; se existirem, limpe as janelas da cabine pelo exterior.

      Passo 5: Manutenção e cuidado

      Siga o plano de manutenção do fabricante, execute os pontos de manutenção conforme o manual de operações, por exemplo, lubrificação. Reposicione todos os radiadores e portinholas de manutenção. Aplique preservativo, se necessário. Realize testes funcionais conforme exigido para determinar a operacionalidade.

      Dica – limpeza de maquinaria agrícola com alta pressão:

      • A pressão e a quantidade de água dependem do objeto e do grau de sujidade.
      • A distância deve ser de cerca de 20 a 30 centímetros da superfície, de modo a alcançar o efeito de limpeza máximo sem causar danos.
      • Diferentes acessórios facilitam o trabalho, por exemplo, existe um bocal com luz LED para visibilidade reduzida e lançadores mais longos ou articulações para limpar máquinas grandes e altas.

      Limpeza interna de maquinaria agrícola: cabine e vidros

      Quer se trate de uma máquina de colheita ou de um trator, a limpeza da cabine é frequentemente negligenciada, sobretudo durante a época de maior trabalho. No entanto, podem ser obtidos muitos benefícios com uma limpeza sistemática do interior, que são igualmente vantajosos para as pessoas e para a tecnologia.

      Cabines

      Em primeiro lugar, deve utilizar um aspirador na cabine para remover regularmente e de forma completa as pequenas partículas de sujidade. Isto evita danos nos componentes eléctricos, electrónicos e hidráulicos, bem como reparações dispendiosas causadas por pó, sujidade e humidade. Além disso, os colaboradores beneficiam de um ar respirável com pouca contaminação por pó e estão menos expostos ao risco de doenças respiratórias. Também faz sentido limpar o filtro de ar da cabine para prevenir a propagação de esporos de bolor ou micotoxinas.

      Para-brisas

      Discos limpos garantem, por fim, uma maior qualidade de trabalho e uma execução mais eficiente. Se os discos não estiverem limpos, podem surgir consequências graves, pois a largura de trabalho do implemento é utilizada de forma insuficiente em caso de visibilidade reduzida. Durante o cultivo do solo ou a colheita, isto traduz-se em mais tempo despendido, bem como em custos mais elevados com gasóleo e peças de desgaste, uma vez que a largura de trabalho se sobrepõe e são necessárias mais passagens do que o necessário. No caso da utilização de tanques de lodo, a avaliação incorreta da largura de trabalho resulta na aplicação excessiva de nutrientes na área, algo que deve ser evitado de acordo com a regulamentação de lodos significativamente mais rigorosa. Em muitos casos, a visibilidade reduzida também aumenta a probabilidade de danos ou acidentes.

      Quando e como deve limpar a maquinaria agrícola?

      Tão frequentemente quanto necessário, tão pouco quanto possível.

      Não há lucro no trabalho de limpeza na agricultura, especialmente durante a época. No entanto, é possível evitar custos e reparações desnecessárias, trabalhando de forma segura e eficiente. Por isso, é importante escolher um ciclo sensato para a limpeza das diversas máquinas agrícolas.

      Após períodos intensos de utilização ou mudança de operação:

      Deve sempre realizar-se a limpeza exterior após períodos intensos de utilização, como semeadura ou colheita, ou sempre que uma máquina for utilizada numa outra exploração agrícola.

      Depende do tipo de equipamento – uma vez por ano ou após cada utilização:

      O ciclo apropriado pode variar consoante o tipo de equipamento: máquinas para cultivo do solo e equipamentos de serragem são muito pesados e robustos, pelo que uma limpeza anual pode ser suficiente, de preferência no outono.

      Equipamentos de proteção de culturas e espalhadores de fertilizantes, por outro lado, entram em contacto com substâncias muito corrosivas, tal como os tanques de estrume – pelo que se recomenda a limpeza após cada fase de utilização.

      Limpeza frequente para maior segurança no trabalho:

      Por outro lado, todas as medidas relacionadas com a proteção dos colaboradores e segurança no trabalho devem ser realizadas com muito mais frequência. Assim, faz sentido limpar a cabine, incluindo os vidros, o mais frequentemente possível, mesmo durante a época, idealmente todos os dias.

