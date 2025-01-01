Resíduos de massa, lixívia, sal, especiarias, açúcar, pó ou farinha: os tipos de sujidade que se acumulam durante a limpeza numa padaria são muitos e variados. Especialmente em operações de maior dimensão, deve ser determinado se existe risco de explosão de poeiras finas de farinha — por exemplo, a Zona 22 é definida como uma área perigosa. Se for esse o caso, os aspiradores de líquidos e sólidos utilizados devem ser certificados ATEX.

Nos outros casos, basta que os aspiradores utilizados cumpram a norma DIN EN 14460:2007-07. Desta forma, qualquer explosão permanece dentro do equipamento e não representa perigo para o exterior. Todos os aspiradores utilizados no setor alimentar devem ser da classe de pó M, de modo a remover eficazmente o pó fino do ar durante a limpeza da padaria. Para evitar que o filtro fique obstruído, deve existir um sistema de limpeza automática do filtro.