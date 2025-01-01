Site em manutenção - Prometemos ser breves
Normas rigorosas de limpeza e higiene aplicam-se ao trabalhar e vender alimentos. Para além da segurança do consumidor, a limpeza profissional e eficiente deixa uma impressão geral positiva e ajuda a manter a higiene e segurança ao trabalhar numa padaria ou pastelaria. No entanto, existem algumas tarefas específicas que precisam de ser concluídas, que exigem a tecnologia e abordagem apropriadas.
Atualmente, as padarias e pastelarias deixaram de ser apenas locais para comprar um pão ou um bolo. Frequentemente, também incluem café para levar, bolo para o próximo aniversário de família, ou até um café. Por isso, é ainda mais importante que os estabelecimentos garantam a higiene na padaria ou pastelaria através de medidas de higiene adequadas, para assegurar um ambiente agradável para os seus clientes.
A superfície do balcão de vendas em vidro necessita de ser limpa periodicamente, pois impressões digitais ou outra sujidade se tornam visíveis muito rapidamente. Para as remover, pode usar um limpa-vidros e um pano de microfibras. Se as superfícies forem retas em vez de curvas, um kit profissional de limpeza de janelas pode simplificar e acelerar o trabalho. Se for usado um desinfetante, não limpe as superfícies após a aplicação, a fim de manter as propriedades desinfetantes.
Apenas superfícies limpas podem ser desinfetadas. Se existirem outros contaminantes na superfície, o desinfetante irá concentrar-se neles, e o seu desempenho deixará de ser garantido. Isto deve ser tido em conta ao limpar e desinfetar superfícies na padaria que entram em contacto com a pele.
Quando se trata de limpar o outro lado do balcão, as técnicas de limpeza usadas ao manusear alimentos desempenham um papel significativo. Um aspirador de líquidos e sólidos pode ser usado para remover fácil e rapidamente alimentos secos e soltos do balcão de exposição. Na limpeza húmida, use agentes de limpeza alcalinos e ácidos alternadamente para remover de forma fiável o meio de cultura para microrganismos. Após a limpeza e desinfeção, enxague com água limpa para garantir que não permanece nenhum resíduo.Uma alternativa sem químicos é trabalhar com limpadoras a vapor profissionais. Elas eliminam de forma fiável germes, bactérias e vírus. Isto porque vapor quente até aproximadamente 100ºCe com uma pressão de até 4bar emerge do bico em gotículas muito finas. Leia atentamente as instruções do fabricante para garantir o uso adequado.
Comer de forma saudável e viver de forma saudável é essencial e as pessoas estão a dar mais importância ao que chega aos seus pratos. Quer se trate de produtos frescos do mercado de agricultores ou de um lanche rápido e saudável a meio do dia, para levar, do café local, uma coisa é certa: Os padrões de higiene alimentar têm de ser excelentes. A base para isso é um ambiente de trabalho limpo e higiénico.
Além da limpeza diária da padaria, é importante alinhar com os critérios HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo) da padaria. As medidas básicas de higiene em padarias e pastelarias incluem controlo de temperatura, higiene do pessoal e a preparação e implementação detalhada de planos de limpeza e higiene.
Resíduos de massa, lixívia, sal, especiarias, açúcar, pó ou farinha: os tipos de sujidade que se acumulam durante a limpeza numa padaria são muitos e variados. Especialmente em operações de maior dimensão, deve ser determinado se existe risco de explosão de poeiras finas de farinha — por exemplo, a Zona 22 é definida como uma área perigosa. Se for esse o caso, os aspiradores de líquidos e sólidos utilizados devem ser certificados ATEX.
Nos outros casos, basta que os aspiradores utilizados cumpram a norma DIN EN 14460:2007-07. Desta forma, qualquer explosão permanece dentro do equipamento e não representa perigo para o exterior. Todos os aspiradores utilizados no setor alimentar devem ser da classe de pó M, de modo a remover eficazmente o pó fino do ar durante a limpeza da padaria. Para evitar que o filtro fique obstruído, deve existir um sistema de limpeza automática do filtro.
Aspiradores de líquidos e sólidos resistentes ao calor garantem que o forno quente pode ser imediatamente limpo de detritos e resíduos de massa, pronto para o próximo lote. Aspiradores de padaria especiais estão equipados com acessórios apropriados, que incluem um tubo de sucção com isolamento térmico, mangueiras de sucção altamente resistentes ao calor e um bico de forno com raspador. Isto permite que a câmara do forno seja limpa em apenas alguns segundos, de modo que quase não há perda de calor.
Os ladrilhos do pavimento nas áreas de processamento de alimentos da padaria devem cumprir uma determinada resistência ao deslizamento (valor R) para garantir um ambiente de trabalho seguro. A limpeza a seco com um aspirador deve ser feita regularmente para remover sujidade solta. No entanto, as partículas de sujidade depositam-se muito rapidamente nas depressões do pavimento, razão pela qual a limpeza húmida também deve constar no cronograma de limpeza diária da padaria. Várias máquinas podem ajudar neste processo, embora seja importante remover a sujidade sem deixar resíduos também nos reentrâncias:
Dia após dia, aspiradores, varredoras e lavadoras e aspiradoras são utilizados para manter limpos supermercados, instalações industriais, armazéns ou hotéis. Eles recolhem grandes quantidades de sujidade e, com isso, melhoram a impressão visual, criam um ambiente higiénico, contribuem para a retenção de valor e evitam riscos de escorregamento ao garantir a resistência ao deslizamento. Mas para alcançar continuamente o desempenho de limpeza e maximizar a vida útil, não basta simplesmente esvaziar o recipiente de sujidade após o trabalho. Aqui está um guia sobre como cuidar e manter as máquinas de limpeza.
Os agentes de limpeza utilizados devem ser de grau alimentar, ou seja, não devem conter substâncias classificadas como preocupação para a segurança alimentar. Ao limpar o forno da padaria, deve-se ter o cuidado de alternar entre agentes ácidos e alcalinos para remover germes com segurança. Após a limpeza, enxaguar com água limpa.
Os azulejos de porcelana são um material de pavimento atraente e muito popular. São robustos, resistentes ao deslizamento e não absorvem muita humidade.
Quer se trate de bancadas de trabalho, formas ou chaleiras, as superfícies de uma padaria também precisam de ser cuidadosamente limpas. Consoante a massa e o nível de sujidade, podem ser utilizadas várias técnicas. Para a limpeza manual, podem recorrer-se a esfregões abrasivos ou a escovas. No entanto, os agentes de limpeza usados devem, neste caso, ser igualmente compatíveis com o contacto alimentar.
Em alternativa, pode utilizar-se um limpador a vapor, que facilita a remoção da sujidade, especialmente em zonas de difícil acesso, como dobras de borracha ou fendas.
Para além destes dois métodos, o jato de gelo seco tornou-se uma alternativa eficaz, sobretudo porque existe agora uma solução compacta disponível para negócios mais pequenos, capaz de produzir gelo seco com o pressionar de um botão. O CO₂ congelado utilizado transforma-se imediatamente em gás ao atingir a superfície, razão pela qual, ao contrário de outros métodos de jato com partículas, não deixa qualquer resíduo. O desempenho de limpeza é elevado e rapidamente alcançado.
Para a limpeza comercial de padarias, o jateamento com gelo seco é uma técnica eficiente para a limpeza básica das instalações. Contudo, neste caso, o gelo seco deve ser adquirido antes da limpeza.
Muitas padarias têm agora um café anexado, que também apresenta necessidades próprias de limpeza. Para além de varrer e passar o esfregão, tornou-se mais importante limpar e desinfetar as mesas após cada cliente. Além disso, é necessário ter em conta a manutenção das máquinas de lavar loiça industriais ou das máquinas de café. Este equipamento deve ser limpo e mantido de acordo com as instruções do fabricante e as normas de higiene. Para além disso, as outras superfícies e áreas de difícil acesso podem ser limpas de forma fiável e higiénica com um vaporizador.
As mesmas medidas de limpeza e higiene HACCP aplicam-se a qualquer estabelecimento alimentar. No entanto, existe uma área especial que, dependendo do tamanho do negócio, apresenta um conjunto adicional de requisitos: uma câmara frigorífica ou um congelador. Por exemplo, para limpar o chão, pode ser utilizada uma máquina de esfregar. O produto de limpeza também deve ser capaz de suportar temperaturas abaixo de zero.
Baixas temperaturas, grande importância: câmaras frigoríficas e congeladores estão presentes em numerosos estabelecimentos e são uma parte essencial destes. As câmaras frias proporcionam as condições adequadas para armazenar produtos perecíveis e sensíveis em hotéis, restaurantes, na produção industrial e em supermercados. Para que as câmaras frias e os congeladores funcionem corretamente, é necessário implementar uma limpeza especializada que tenha em conta as condições específicas.