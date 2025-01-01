      Limpeza de parques de estacionamento, caminhos e áreas exteriores

      Quer seja a visitar um restaurante, a fazer compras num supermercado, loja de móveis ou centro comercial, ou a visitar um médico ou museu – muitas vezes a primeira coisa que os clientes fazem à chegada é estacionar o carro e fazer um pequeno percurso a pé até ao edifício. Existem vários métodos para causar uma impressão positiva logo no início, para prevenir o risco de acidentes e para evitar que a sujidade seja transportada do exterior.

      Varrimento de áreas exteriores – remoção de sujidade solta

      O pó e a sujidade solta devem ser removidos do parque de estacionamento e do hall de entrada utilizando varredoras de empurrar ou equipamentos de condução (ride-on), dependendo do tamanho do espaço. A função de vácuo evita que a sujidade seja levantada e, se aplicável, depositada em carros estacionados ou mobiliário como bancos.

      Push sweeper

      Para áreas mais pequenas até 300 metros quadrados, são utilizadas varredoras de empurrar com uma capacidade de recolha de sujidade de até 42 litros.

      Push vacuum sweeper

      Para áreas de tamanho médio até 1000 metros quadrados, utilize varredoras de aspiração de empurrar com um sistema de tração e um sistema de extração com um sistema de filtros, entre outras características.

      Ride-on sweeper

      Para áreas maiores que abrangem 1500 metros quadrados e mais, utilize varredoras de aspiração com condução (ride-on). Estas têm um grande volume de contentor e algumas delas vêm com esvaziamento hidráulico de contentores altos. Para parques de estacionamento muito grandes, as varredoras de aspiração municipais são também uma alternativa.

      Illustration of sweeper

      A varredora de condução clássica

      Tal como acontece com todas as outras tarefas, nem todo o varrimento é igual. A escolha da máquina e dos acessórios baseia-se na superfície, no tipo de sujidade e no tamanho da área ou nas distâncias a percorrer. A varredora de condução clássica tende a ser utilizada para uma gama fixa de aplicações, ou seja, para objetos individuais, como parques de estacionamento ou áreas exteriores em redor de pavilhões multiusos. Além disso, a escova lateral da máquina significa que é adequada para varrer arestas e cantos. A sujidade da estrada recolhida é então apanhada pelo rolo de varredura principal. Além disso, a varredora pode atingir velocidades de trabalho de até 14 km/h, permitindo que o trabalho seja concluído de forma rápida e eficaz.

      Municipal machine

      Varredoras municipais e de aspiração

      Se as máquinas são alimentadas por bateria ou por gás líquido, gasolina ou diesel deve ser decidido de acordo com a área de aplicação. Por exemplo, áreas mais pequenas também podem ser limpas usando máquinas alimentadas por bateria. No entanto, por exemplo, a sua capacidade de subida limitada torna-as menos adequadas, ou até inadequadas, para subidas mais íngremes.As varredoras municipais e de aspiração utilizam as suas escovas laterais para varrer a sujidade, que é depois aspirada através da boca de sucção. Estas máquinas podem ser usadas para limpar rapidamente áreas maiores e também são capazes de lidar com extensas secções de estradas, atingindo velocidades de até 40 km/h. Além disso, as máquinas municipais podem ser usadas durante todo o ano, uma vez que a cabine oferece conforto ao condutor com recursos como ar condicionado, entre outros.

      Dos acessórios da varredora ao seu filtro

      A utilização da escova cilíndrica certa é vital no que diz respeito à qualidade do varrimento. Escovas cilíndricas mais duras recolhem sujidade maior e mais pesada de forma mais eficaz e também são adequadas para uso em condições húmidas ou em revestimentos de piso muito ásperos. Por outro lado, as escovas cilíndricas macias são mais adequadas para maiores quantidades de pó fino ou detritos leves porque levantam menos pó durante a operação. Recomendamos particularmente a utilização de uma escova cilíndrica macia em revestimentos de piso lisos e delicados. Além disso, não é apenas o rolo de varredura principal que tem cerdas de dureza variável, isto também é verdade para as escovas laterais, que têm as mesmas propriedades.

      Water spraying system
      Existem também múltiplos métodos para evitar que o pó seja levantado na forma como as varredoras são utilizadas.

      Em superfícies particularmente secas e poeirentas, é aconselhável desativar as escovas laterais e trabalhar apenas com o rolo de varredura principal. Se não for possível desativar as escovas laterais, outra forma de reduzir consideravelmente a quantidade de pó levantado é simplesmente reduzir a velocidade de trabalho. Além disso, dependendo da máquina, pode-se ligar ou reduzir o pó através da instalação de kits de acessórios, como um sistema de pulverização de água, cobertura da escova lateral ou regulação da velocidade para a escova lateral.

      O que as pessoas muitas vezes não percebem é que as varredoras de aspiração ainda podem ser utilizadas quando está a chover, sem que a humidade danifique o filtro para a limpeza do ar de exaustão.

      Em condições de ar seco, este filtro garante que menos partículas de pó fino escapam para a área circundante. Quando está a chover, pode-se desligar o ventilador ou guiar o ar de exaustão em redor do filtro usando um bypass. A chuva liga o pó e isto não causa quaisquer problemas para o ar de exaustão.

      Leaf blowers

      Recomendamos também a utilização de um soprador de folhas a bateria para lidar com as folhas no outono – estes são fáceis de manusear e geram baixos níveis de ruído que não incomodarão ninguém.

      As varredoras de condução também têm acessórios úteis para controlar grandes volumes de folhas. Isto inclui um kit de recolha de folhas separado e de grande volume.

      Limpeza húmida de áreas exteriores

      Existem uma multitude de opções para a limpeza húmida, incluindo lavagem a baixa, média e alta pressão, lavagem com tecnologia de escovas e limpeza com água quente. Mais uma vez, é importante delinear os cenários de aplicação mais comuns. Deverá esta técnica ser utilizada para a limpeza diária de caminhos ou é mais adequada para remover sujidade oleosa? Qual o método adequado para qual aplicação e há momentos em que é melhor contactar um prestador de serviços?

      Washer

      Lavagem: O resultado pretendido determina a pressão utilizada

      Máquinas municipais com uma barra de lavagem são frequentemente utilizadas para aplicações de lavagem, enquanto máquinas operadas manualmente, como as limpadoras de alta pressão, são também outra opção. Em qualquer caso, é sempre importante selecionar os bicos certos e ajustar a pressão aos requisitos pretendidos. Para a limpeza grosseira, é geralmente utilizada uma baixa pressão de até 12 bar. Isto permite ligar grandes quantidades de pó ou enxaguar estradas enlameadas após uma tempestade. As soluções disponíveis são relativamente baratas, mas requerem muita água e tanques suficientemente grandes. A lavagem a média pressão é uma opção para uso versátil. Verificou-se que pressões de até 40 bar são particularmente adequadas para a limpeza de manutenção em estradas e passeios. No entanto, não é possível realizar uma limpeza profunda e completa porque a pressão da água é demasiado baixa. A lavagem a alta pressão é frequentemente utilizada para tarefas de limpeza particularmente difíceis, como a limpeza intensiva após uma festa de rua. A água penetra profundamente nos poros das superfícies a até 250 bar e enxagua-as. Além disso, menos água é consumida do que durante a lavagem a baixa e média pressão.

      High-pressure cleaning

      Se for utilizada uma limpadora de alta pressão de água fria, esta também pode ser usada para as seguintes aplicações específicas.

      Esta máquina pode remover manchas e sujidade persistentes, por exemplo, causadas por musgo, líquenes, excrementos de pássaros e restos de comida. Deve ser garantido que, dependendo da área a ser limpa e da sujidade a ser removida, haja um volume de água suficiente disponível para soltar e remover a sujidade sem esforço.

      Altamente eficaz e versátil: Lavagem com tecnologia de escovas de disco

      A limpeza húmida com tecnologia de escovas está a tornar-se cada vez mais popular em áreas exteriores, à medida que os requisitos para este tipo de limpeza aumentam. Em alguns casos, trata-se até de proteger superfícies rodoviárias de alta qualidade da deterioração e de as manter da forma mais sustentável possível.

      Embora sejam utilizadas escovas de disco ou cilíndricas para a limpeza interior, as escovas de disco são geralmente utilizadas para a limpeza exterior. Estas apresentam um desgaste reduzido, um elevado desempenho de área e também operam a uma baixa velocidade de rotação com baixa pressão de contacto. Além disso, também se podem utilizar produtos de limpeza e remover a água suja para alcançar o melhor resultado de limpeza possível.

      Graças à sua manobrabilidade, velocidade de transporte, distância ao solo e à tração integral disponível em algumas máquinas, as máquinas municipais oferecem vantagens consideráveis em áreas urbanas no que diz respeito à sua flexibilidade, rápida disponibilidade e ampla gama de aplicações, em comparação com máquinas maiores concebidas para uso industrial.

      Qualquer pessoa sensata ao comprar maquinaria procurará um fornecedor cujas máquinas sejam versáteis e possam ser usadas durante todo o ano. Os modelos devem ser capazes de varrer e limpar a húmido, bem como de trocar rapidamente entre diferentes acessórios. Isto permite-lhe programar a utilização de unidades de lavagem e varrimento alternadamente, a fim de alcançar o resultado desejado, dependendo dos requisitos de limpeza.

      Se, em casos especiais, for necessário utilizar produtos de limpeza, vale a pena contactar o engenheiro de aplicação ou o consultor técnico do fabricante para estabelecer a combinação certa de escovas e produtos de limpeza a utilizar de acordo com a condição do piso e o nível de sujidade.

      Scrubbing with disc brush technology

      Para tarefas de limpeza particularmente difíceis: Limpeza com água quente

      A limpeza manual com limpadoras de alta pressão de água quente é adequada para uma variedade de superfícies e para remover diferentes tipos de sujidade. Isto inclui, por exemplo, a remoção eficaz de descoloração/crescimento orgânico ou ervas daninhas, sujidade causada por emissões, bem como restos de comida e bebida ou as suas manchas.

      Se for necessário um alto desempenho de área para limpar pisos, por exemplo, deve-se considerar não apenas a pressão de trabalho, mas, acima de tudo, o volume de fluxo da máquina ao escolher um modelo adequado. Um limpador de superfícies é um acessório especial ideal e também pode remover a água suja, dependendo do modelo.

      Além disso, a versatilidade e o leque de aplicações da varredora podem ser melhorados graças à escolha do tipo de máquina. Por exemplo, existem limpadoras de alta pressão de água quente disponíveis com motor elétrico ou motor de combustão. Existem também máquinas móveis mais pequenas, bem como soluções de reboque (trailer solutions). Neste caso, as máquinas de reboque têm motores a diesel ou a gasolina e tanques de água suficientemente grandes, o que permite aos utilizadores trabalhar de forma independente por até mais de uma hora, dependendo da máquina.

      High-pressure cleaning

      Segurança em primeiro lugar: O que os utilizadores devem ter em atenção

    • É fundamental que as várias técnicas de limpeza sejam aplicadas corretamente, a fim de prevenir acidentes de trabalho. É, portanto, importante conhecer os riscos. Estes incluem:
    • Para aplicações de lavagem, a utilização de baixa pressão (até 12 bar) não é crítica; já em pressões médias (até 40 bar) e elevadas (até 250 bar e acima), deve evitar-se o contacto com o corpo, pois as altas pressões podem causar danos nos tecidos.
    • Ao varrer e esfregar, deve ter-se cuidado ao manusear as escovas. Deve usar-se vestuário de proteção adequado, uma vez que as escovas podem provocar cortes, dependendo da sua dureza.
    • Se forem utilizados produtos de limpeza, as precauções de segurança variam consoante o concentrado, o valor de pH e os surfactantes. No entanto, em todos os casos, deve sempre colocar-se água no recipiente antes de adicionar o produto de limpeza e assegurar que se utiliza equipamento de proteção individual adequado ao manusear os produtos de limpeza em questão. Isto previne que o concentrado puro salpique e cause contacto físico e possíveis ferimentos.

      • Remoção de pastilha elástica

      A pastilha elástica firmemente colada ao chão é trabalhosa e difícil de remover. No entanto, existem soluções mecânicas, como lavadoras de alta pressão e limpadores a vapor móveis, que fornecem uma ajuda útil durante este trabalho árduo. Quando são utilizadas lavadoras de alta pressão, deve garantir-se a disponibilidade de ligações de água e energia, se necessário, e que as mangueiras e cabos utilizados não constituam risco de tropeço. As áreas a limpar devem ser delimitadas de forma a não representarem perigo.

      Por outro lado, as máquinas de remoção de pastilha elástica permitem trabalhar de forma contínua durante períodos prolongados, reduzem as medidas de segurança necessárias e podem ser utilizadas numa ampla variedade de aplicações.

      O agente de limpeza é aquecido na máquina e pulverizado sobre a pastilha elástica. Após um curto tempo de contacto de apenas três a cinco segundos, a pastilha pode ser removida com vapor de água e a escova acoplada ao bocal. Por fim, recomenda-se a utilização de uma vassoura para recolher quaisquer resíduos de pastilha soltos.

      Chewing gum removal
      Detail of chewing gum removal

      Remoção de ervas daninhas

      Dependendo do subsolo, as ervas daninhas podem espalhar-se em diferentes graus em espaços públicos, passeios ou parques de estacionamento. Enquanto praticamente nenhuma erva consegue penetrar em superfícies de asfalto seladas, as áreas pavimentadas são muito mais afetadas.

      Para prevenir a propagação das ervas daninhas, deve remover-se o terreno fértil para estes visitantes indesejados. As ervas daninhas crescem a partir do pólen que se deposita em poeira e sujidade e depois germina, formando dentes-de-leão, cardos, entre outros. A varredura regular é a forma mais eficaz de controlar o crescimento das ervas daninhas. Varrear também garante que as superfícies estejam bem cuidadas e reduz a poluição por poeira fina. No entanto, a capacidade operacional necessária exige elevados recursos em termos de pessoal e maquinaria.

      Os métodos para remover eficazmente o crescimento existente de ervas incluem o uso de ar quente, água quente, vapor de água e escovas para ervas, dependendo do grau de crescimento. Estes métodos são aplicados, por exemplo, através de lavadoras de alta pressão com água quente adequadas ou com máquinas municipais em combinação com os implementos apropriados. Além disso, deve ter-se em conta a curva natural de crescimento das plantas, de forma a que o trabalho seja realizado no momento certo.

      Weeds
      Removing weeds with Kärcher equipment

      Remover ervas daninhas

      Combater eficazmente as ervas daninhas é um grande desafio. Existem produtos químicos disponíveis, mas estes são frequentemente prejudiciais ao ambiente e só podem ser utilizados de forma limitada em espaços públicos. Dentes-de-leão, cardos, entre outros, podem ser eliminados totalmente usando água quente e sem herbicidas – um procedimento que protege tanto o ambiente como as superfícies.

      Manutenção de áreas verdes

      Quando se trata de manter áreas verdes, os relvados ocupam muito espaço. Independentemente da altura de corte exigida e da frequência de corte associada, é importante não cortar demasiado baixo. As folhas crescem nas lâminas da relva, transportando humidade das raízes para o topo da lâmina. Se forem cortadas, a relva murchará e morrerá.

      Grandes áreas verdes, de fácil acesso, podem ser mantidas de forma rápida, eficaz e ergonómica com máquinas municipais de um tamanho apropriado em combinação com acessórios adequados, dependendo da aplicação. Entretanto, para áreas mais pequenas ou de mais difícil acesso, são geralmente utilizadas máquinas de empurrar.

      Máquinas manuais alimentadas por bateria são agora frequentemente utilizadas para moldar de forma apropriada a área verde circundante de árvores e arbustos, etc. Tais máquinas são adequadas para todos os trabalhos de manutenção e roçadoras, motosserras, sopradores de folhas e corta-sebes a bateria oferecem vantagens claras aos utilizadores. Por exemplo, são até 50 por cento mais silenciosas e não produzem emissões. Além disso, dependendo do fabricante, geram até 80 por cento menos vibrações, o que as torna muito mais ergonómicas para uso no trabalho diário e tem menos impacto na circulação sanguínea dos utilizadores. Além disso, os designs muito compactos das máquinas tornam fácil trabalhar com precisão em espaços estreitos e apertados.

      Green area maintenance: Hedge
      Green area maintenance with Kärcher equipment

      Manutenção de áreas verdes

      Cortar relva, ajardinar áreas relvadas, manter sebes e árvores sob controlo: A lista de trabalhos para jardinagem e manutenção exterior é longa. Máquinas potentes a bateria estão agora disponíveis no mercado para muitas tarefas, desde roçadoras a podadoras de longo alcance e corta-sebes. Além disso, existem vários tipos de corta-relvas para porta-ferramentas, opções sustentáveis para remoção de ervas daninhas e aspiradores de segurança para ajudar no combate à lagarta do pinheiro (processionária do carvalho).

