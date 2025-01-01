A limpeza húmida com tecnologia de escovas está a tornar-se cada vez mais popular em áreas exteriores, à medida que os requisitos para este tipo de limpeza aumentam. Em alguns casos, trata-se até de proteger superfícies rodoviárias de alta qualidade da deterioração e de as manter da forma mais sustentável possível.

Embora sejam utilizadas escovas de disco ou cilíndricas para a limpeza interior, as escovas de disco são geralmente utilizadas para a limpeza exterior. Estas apresentam um desgaste reduzido, um elevado desempenho de área e também operam a uma baixa velocidade de rotação com baixa pressão de contacto. Além disso, também se podem utilizar produtos de limpeza e remover a água suja para alcançar o melhor resultado de limpeza possível.

Graças à sua manobrabilidade, velocidade de transporte, distância ao solo e à tração integral disponível em algumas máquinas, as máquinas municipais oferecem vantagens consideráveis em áreas urbanas no que diz respeito à sua flexibilidade, rápida disponibilidade e ampla gama de aplicações, em comparação com máquinas maiores concebidas para uso industrial.

Qualquer pessoa sensata ao comprar maquinaria procurará um fornecedor cujas máquinas sejam versáteis e possam ser usadas durante todo o ano. Os modelos devem ser capazes de varrer e limpar a húmido, bem como de trocar rapidamente entre diferentes acessórios. Isto permite-lhe programar a utilização de unidades de lavagem e varrimento alternadamente, a fim de alcançar o resultado desejado, dependendo dos requisitos de limpeza.

Se, em casos especiais, for necessário utilizar produtos de limpeza, vale a pena contactar o engenheiro de aplicação ou o consultor técnico do fabricante para estabelecer a combinação certa de escovas e produtos de limpeza a utilizar de acordo com a condição do piso e o nível de sujidade.