      A limpeza de peças contaminadas com óleo, gordura ou pó da estrada é uma parte indispensável das reparações em oficinas automóveis. Facilita o trabalho, aumenta o nível de segurança no trabalho e melhora significativamente a qualidade das reparações de motor, caixa de velocidades e chassis. Existem três opções para a limpeza profissional de peças: lavadores de alta pressão, limpadores com gelo seco e sistemas de lavagem de peças. Isto significa que existe sempre a solução adequada para cada problema de limpeza na oficina automóvel.

      Limpeza de peças com lavador de alta pressão

      Os lavadores de alta pressão são especialmente adequados para a limpeza de peças de veículos e motores, como cabeças de cilindro, caixas de velocidades, eixos e rodas. São sempre uma boa opção se já tiver sido instalada uma baía de lavagem e obtidas todas as autorizações de gestão de água e de construção necessárias para a sua utilização.

      Normalmente, apenas funcionários treinados da empresa automóvel trabalham nas baías de lavagem utilizadas para a limpeza de peças automóveis. Isto reduz significativamente o risco de acidentes, permitindo também a utilização de lavadores de alta pressão com água quente. Em comparação com máquinas de água fria, estes dissolvem a sujidade gordurosa ou oleosa muito mais rapidamente. Isto reduz também significativamente o consumo de produtos de lavagem, diminuindo os custos de manutenção.

      Lavadores de alta pressão estacionários

      Mesmo que apenas pessoal treinado utilize a baía de lavagem, a tecnologia de lavagem deve ser concebida de forma autoexplicativa para eliminar a possibilidade de erros de operação. Um lavador de alta pressão estacionário é a escolha adequada, especialmente se houver espaço disponível. A sua tecnologia pode ser armazenada numa sala técnica que não seja acessível a todos. Utilizando o terminal de controlo separado na baía de lavagem, diversos programas pré-definidos para a lavagem de peças automóveis podem ser ativados facilmente, sem risco de acidentes de trabalho. Dependendo do equipamento, podem ser utilizadas várias lanças de pulverização juntamente com os lavadores de alta pressão estacionários, permitindo que diferentes funcionários lavem peças ao mesmo tempo. Especialmente em casos de elevado fluxo de oficina, isto permite evitar congestionamentos. Os lavadores de alta pressão estacionários são também recomendados sempre que a baía de lavagem esteja em funcionamento durante várias horas por dia, devido aos seus tempos de preparação mais curtos.

      Lavadores de alta pressão móveis

      Oficinas de menor dimensão podem optar por lavadores de alta pressão móveis com água quente para a lavagem de peças de veículos. A sua vantagem é que ocupam pouco espaço, uma vez que não é necessária uma sala técnica especial. No entanto, as máquinas móveis implicam sempre tempos de preparação mais longos. Além disso, existe um certo risco de acidentes devido a cabos de alimentação, água e mangueiras de alta pressão espalhados pelo espaço.

      Óleo, gás ou eletricidade?

      Ao selecionar a tecnologia de limpeza adequada, surge a questão de saber se o lavador de alta pressão deve ser equipado com queimador a óleo ou gás ou com aquecedor de água elétrico. Para responder a esta questão, deve considerar-se a infraestrutura da oficina – o fornecimento de eletricidade, gás ou óleo – e a sua eficiência. Se for utilizado gás ou óleo para aquecer a água, deve estar disponível uma ligação a uma chaminé para máquinas estacionárias.

      Ampla gama de acessórios

      A seleção de acessórios depende do uso planeado e do sucesso de lavagem desejado. Lanças de espuma, escovas de lavagem rotativas, lanças curtas ou bicos de pulverização com diferentes ângulos de spray são especialmente adequados para a limpeza de peças de veículos. Idealmente, a pressão e a temperatura da água podem ser reguladas diretamente na lança ou no lavador de alta pressão de acordo com o tipo de sujidade, permitindo remover mais facilmente sujidade oleosa ou gordurosa ao aumentar a temperatura da água de lavagem.

      Quando necessário: Produtos de lavagem

      No caso de sujidade muito persistente, são utilizados produtos de lavagem adicionais. Limpezas alcalinas fortes são especialmente adequadas para sujidade oleosa e gordurosa difícil de remover. Produtos de limpeza ácidos são usados para sujidade mineral, como calcário ou argamassa.

      Os produtos de lavagem não devem, de forma alguma, afetar o funcionamento do separador de líquidos leves ou do coalescedor.

      Ergonomia na limpeza de peças

      Quer se utilize um lavador de alta pressão estacionário ou móvel para a lavagem de peças, deve-se prestar atenção à ergonomia das ferramentas e acessórios. Desta forma, é possível prevenir de forma fiável lesões físicas causadas por esforço contínuo e excessivo. Evitam-se também os sintomas de fadiga, que aumentam a probabilidade de erros e, consequentemente, de acidentes.

      Para a seleção da pistola de alta pressão, devem ser preferidos modelos ergonómicos, por exemplo, aqueles que utilizam a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir ao mínimo a força necessária para segurar o gatilho e, ao mesmo tempo, a do interruptor de segurança. Bobinas de mangueira automáticas, que eliminam a necessidade de enrolar e desenrolar a mangueira, são também muito úteis. Elas minimizam significativamente o risco de tropeços e permitem um trabalho eficiente. Bobinas de mangueira, especialmente quando equipadas com acoplamentos de liberação rápida para troca de lanças, reduzem consideravelmente o tempo necessário para fixação e remoção.

      Um “suporte de lavagem” é também um dispositivo que poupa bastante trabalho durante a lavagem de peças. As peças podem ser fixadas a ele para que não se movam durante a lavagem com alta pressão. Bons suportes de lavagem são igualmente ajustáveis em altura, permitindo adaptar-se individualmente à altura de trabalho ideal. “Barras suspensas” ajudam ainda a tornar o trabalho mais fácil e seguro, especialmente quando instaladas acima de um suporte de lavagem. Elas guiam a mangueira ao redor do objeto a ser lavado a partir de um ponto central localizado acima, eliminando a necessidade de puxar ou transportar mangueiras pesadas.

      Limpeza de peças com gelo seco

      A limpeza com gelo seco é um processo eficaz de pulverização de partículas que pode ser utilizado para remover suavemente sujidade persistente de diversos materiais. Nos últimos anos, a limpeza com gelo seco tem demonstrado a sua utilidade em componentes complexos e delicados, especialmente em oficinas automóveis e lojas de recondicionamento. Como resultado, este método tem vindo a ser cada vez mais utilizado, desde a limpeza de estofos de automóveis até à limpeza de compartimentos do motor e trabalhos de restauro em carros clássicos. A principal vantagem desta tecnologia é que limpa sem deixar quaisquer resíduos, como águas residuais, produtos químicos ou resíduos de agentes de pulverização.

      Como funciona?

      A limpeza com gelo seco é comparável aos métodos convencionais de jateamento de areia, mas muito mais suave. Os grânulos de gelo seco, com tamanho entre 1 e 4 milímetros, são armazenados num recipiente no equipamento de jateamento com gelo seco. Durante o jateamento, são transferidos, com a ajuda de uma unidade de dosagem, para a pistola e bocal de pulverização, onde são acelerados com ar comprimido a uma velocidade máxima de 150 m/s.

      A velocidade de libertação pode ser controlada através da pressão do ar comprimido, que pode ser ajustada entre 0,7 e 10 bar, e através de bicos de alto desempenho intercambiáveis na pistola. Quando os grânulos de gelo seco atingem a superfície a limpar, a sujidade contrai devido ao superarrefecimento extremo (-79 °C) e torna-se frágil. Isto cria tensão térmica e a sujidade ou camadas destacam-se da superfície. Em seguida, são removidas de forma abrasiva pelos grânulos que impactam posteriormente na superfície.

      Durante este processo, o CO₂ transforma-se subitamente em estado gasoso e aumenta o seu volume por um fator de 400 – um processo conhecido como sublimação. Isto também ajuda a arrancar a sujidade ou camadas da superfície. Após a limpeza, apenas a sujidade removida permanece em estado seco, podendo ser facilmente varrida e eliminada através da gestão de resíduos (perigosos).

      Várias opções para jateamento com gelo seco

      Como nada se molha durante o jateamento com gelo seco, componentes como peças de motor ou componentes elétricos já não precisam de ser removidos ou protegidos separadamente. Isto poupa tanto tempo de trabalho como dinheiro. Quando utilizado corretamente, não danifica as superfícies, ao contrário de outros métodos de jateamento. Isto elimina completamente a necessidade de pós-tratamento caro das superfícies, como é frequentemente necessário no jateamento com areia.

      A limpeza com gelo seco também previne deformações térmicas quando utilizada corretamente, uma vez que a superfície é apenas arrefecida até 5 °C e nunca excede os 20 °C. A limpeza com gelo seco proporciona ainda uma solução para tarefas que anteriormente eram impossíveis ou apenas se conseguiam com grande consumo de tempo, como remover resíduos de chiclete ou manchas de gordura. Para a manutenção de veículos, permite limpar de forma impecável painéis de instrumentos, carpetes, painéis interiores e compartimentos do motor.

      Organização rigorosa

      Por muito fácil que seja este método de utilização, no jateamento com gelo seco deve ter-se o máximo cuidado para garantir que os grânulos de gelo seco estão frescos. Caso contrário, o desempenho da limpeza reduz-se significativamente e os grânulos sublimam para gás. Mesmo quando armazenados em caixas frigoríficas adequadas, só podem ser conservados durante alguns dias. Por esta razão, os grânulos de gelo seco produzidos em prensas hidráulicas de grande porte, conhecidas como peletizadoras, para consumo imediato, devem ser utilizados logo após a entrega. A organização do trabalho na oficina automóvel deve, portanto, ser coordenada com este requisito, de forma a não haver atrasos nem perda de qualidade durante a limpeza das peças.

      Novas soluções

      No entanto, já existe um equipamento de jateamento com gelo seco que pode produzir o gelo seco na quantidade exata necessária sempre que a limpeza for realizada. Em termos logísticos, apenas dois elementos são necessários: CO₂ líquido como matéria-prima – que pode ser armazenado numa garrafa no próprio equipamento sem qualquer desperdício – e um fornecimento de ar comprimido com um compressor potente. Este equipamento é, portanto, ideal para utilização em oficinas automóveis de qualquer dimensão.

      Formação

      Embora a utilização do gelo seco seja muito simples e possa ser rapidamente aprendida em cursos de formação para utilizadores, o método envolve certos riscos para a saúde que é importante evitar. Em primeiro lugar, o utilizador necessita de um fato de proteção fechado e de um capacete com viseira para se proteger das partículas de sujidade em voo; em segundo lugar, a proteção auditiva é muito importante. O ar altamente comprimido, combinado com a sublimação do CO₂, gera um nível de ruído muito elevado durante a utilização. Por este motivo, o jateamento com gelo seco não deve ser realizado ao ar livre, uma vez que edifícios vizinhos ficam expostos a uma poluição sonora considerável. Idealmente, o jateamento com gelo seco é realizado em pavilhões especialmente insonorizados e ventilados.

      Proteção ambiental

      O custo adicional do jateamento com gelo seco pode ser compensador para oficinas que têm de pagar elevadas taxas de águas residuais. Como quase nenhuma água residual é produzida, os custos de manutenção de separadores de óleo e de coalescência podem ser significativamente reduzidos. Em última análise, o jateamento com gelo seco prejudica o ambiente significativamente menos do que outros métodos. Mesmo o CO₂ necessário para o jateamento é um subproduto da indústria química ou de centrais elétricas e não precisa de ser produzido especificamente para o jateamento com gelo seco.

      Jateamento com gelo seco

      O jateamento com gelo seco é um processo eficaz de pulverização de partículas para remover sujidade persistente de diversos materiais de suporte. A limpeza com gelo seco tem também demonstrado a sua utilidade em oficinas automóveis ou lojas de recondicionamento, especialmente em superfícies complexas e delicadas – desde a limpeza de estofos em automóveis até à limpeza de compartimentos do motor e trabalhos de restauro em carros clássicos. A principal vantagem desta tecnologia é que limpa sem deixar quaisquer resíduos, como águas residuais, produtos químicos ou resíduos de agentes de pulverização.

      Sistemas e produtos de limpeza de peças

      Para além dos lavadores de alta pressão e do jateamento com gelo seco, os sistemas e produtos de limpeza de peças também se têm mostrado úteis em oficinas automóveis para a limpeza de peças de motor, caixa de velocidades e transmissão. Para estas máquinas, distinguem-se os limpadores de peças manuais dos sistemas automáticos de lavagem de peças.

      Limpeza manual de peças

      As máquinas manuais são compostas por cubas de lavagem que utilizam produtos de limpeza em circuito fechado. Depois de a máquina ser ligada, o produto de limpeza é bombeado através de uma escova de lavagem ligada a uma mangueira, permitindo ao utilizador limpar facilmente peças de motor e transmissão sujas e oleosas. A peça suja é então limpa manualmente com a escova de lavagem cheia de líquido. O líquido drena depois da cuba de lavagem para um filtro, antes de ser bombeado novamente através da escova de lavagem. Uma vez limpa, a peça pode ser deixada na cuba de lavagem durante alguns minutos para escorrer e secar. Está então pronta para instalação imediata.

      Este sistema tem a vantagem de que se perde muito pouco produto de limpeza. Apenas se esperam perdas por evaporação, que podem ser facilmente compensadas com o reabastecimento ocasional do limpador. A limpeza pode também ser realizada conforme necessário. É mesmo possível lavar peças pequenas utilizando cestos de lavagem especiais e pequenas escovas de lavagem angulares. Para este efeito, algumas máquinas estão até equipadas com uma “função de torneira”, em que o líquido de lavagem sai através de uma torneira ajustável em vez da escova de lavagem. Isto facilita a limpeza mesmo das menores peças de automóvel.

      Limpadores de peças biológicos

      Dependendo da frequência de lavagem, o produto de limpeza nos limpadores de peças deve ser trocado regularmente. Isto é dispendioso e consome tempo, uma vez que até 100 litros de produto devem ser descartados. Nos sistemas modernos de lavagem de peças, o produto de limpeza é purificado biologicamente durante a noite no tanque de armazenamento do sistema de lavagem de peças.

      Como parte deste processo, o produto de limpeza contaminado é conduzido através de um velo inoculado com bactérias especiais debaixo da cuba de lavagem. As bactérias desprendem-se do velo e utilizam enzimas para decompor óleos e gorduras no produto de limpeza. Após cerca de 12 horas, obtém-se um produto de limpeza totalmente regenerado. Esta regeneração é ainda acelerada por um sistema de aquecimento controlado automaticamente no tanque. Isto tem um efeito adicional: o produto de limpeza aquecido dissolve óleos, gorduras e ceras das peças de automóvel sujas mais rapidamente.

      Os suportes de lavagem manuais com ciclo de limpeza biológica são ideais para oficinas menores que necessitam lavar peças ocasionalmente. Como as máquinas estão montadas sobre rodas, podem ser utilizadas em qualquer lugar da oficina onde seja necessária a lavagem. Acima de tudo, estas máquinas também se caracterizam por custos de manutenção reduzidos.

      Lavagem automática de peças

      Em grandes oficinas automóveis com elevado volume de reparações, a limpeza de peças deve ser rápida e eficiente. Os sistemas automáticos de lavagem de peças ajudam a alcançar o caudal necessário durante a realização das reparações. Tal como na lavagem manual, as peças a limpar são primeiro colocadas num cesto de lavagem. A cuba de lavagem é depois selada hermeticamente com a tampa e o processo de limpeza pode ser iniciado.

      Semelhante a uma máquina de lavar louça, as peças são lavadas utilizando bicos de alta pressão rotativos e produtos de limpeza especiais. Em algumas máquinas, o cesto de lavagem roda sobre bicos fixos. Dependendo do tipo e dimensão do sistema de lavagem de peças, a temperatura, a pressão dos bicos e a duração do processo de lavagem também podem ser reguladas através de programas de lavagem. No caso de sujidade muito persistente, produtos químicos especiais são usados em combinação com temperaturas muito elevadas, até 80 °C. Existem limpadores universais ou especiais para todos os tipos de sujidade. A sua utilização e regulação devem ser tão simples quanto possível através do sistema de lavagem de peças, de forma a evitar doses incorretas ou excessivas.

      Vantagens da lavagem automática de peças:

      Os grandes sistemas automáticos de lavagem de peças automóveis são capazes de lavar bem mais de 100 quilogramas de peças num único ciclo de lavagem, enquanto a sua borda de carga baixa também é amiga da saúde dos funcionários. A lavagem automática de peças é, portanto, muito eficiente. É especialmente económica para empresas que necessitam lavar várias centenas de quilogramas de peças de veículos por dia.

      Em particular, a eliminação regular do produto de limpeza e a manutenção do sistema de lavagem de peças, como a substituição de filtros e a limpeza do tanque, são pontos a considerar no que respeita à amortização. Para prolongar a vida útil do produto de limpeza, algumas máquinas de lavagem de peças podem ser equipadas com um “skimmer”. O skimmer transporta qualquer óleo que flutue sobre o produto de limpeza para a bandeja de recolha de óleo. Qualquer óleo separado desta forma pode depois ser eliminado em quantidades muito menores.

      Limpeza de peças por ultrassons

      A limpeza por ultrassons é um método particularmente amigo do ambiente para lavar peças. Neste processo, as peças sujas são colocadas num produto de limpeza morno e suave e expostas a ultrassons de alta frequência. Isto cria milhares de milhões de bolhas de cavitação no líquido, que implodem e arrancam a sujidade da superfície das peças. Geralmente, este processo é realizado sem químicos agressivos ou aditivos mecânicos. Mesmo sujidade incrustada em pequenas superfícies porosas pode ser removida desta forma.

      No entanto, este método não é totalmente isento de químicos. Para acelerar o poder de limpeza, alguns fabricantes de unidades oferecem agentes de enxaguamento especiais. Combinados com um sistema de aquecimento para o banho ultrassónico, isto reduz significativamente o tempo de lavagem, o que pode ser muito importante, especialmente para oficinas com elevado volume de reparações.

      Grandes banhos de limpeza por ultrassons são capazes de limpar peças completas de motor e rodas. Para tal, estas máquinas possuem várias centenas de litros de capacidade de lavagem. Nas máquinas de grande dimensão, as peças são frequentemente carregadas através de um dispositivo de elevação hidráulico, que baixa o cesto com as peças para o banho ultrassónico e o levanta novamente após a lavagem. A água de lavagem pode ser utilizada para cerca de 400 lavagens. Embora as peças fiquem muito limpas após o processo, é aconselhável enxaguá-las em água limpa numa “grelha de enxaguamento” para remover qualquer resíduo de água de lavagem.

      As pequenas máquinas de limpeza por ultrassons, com capacidade de cerca de 10 litros, têm-se mostrado particularmente úteis em oficinas automóveis. São usadas para limpar pequenos componentes, como bicos de injeção ou, no caso de carros clássicos, peças de carburadores. Frequentemente, são também utilizadas para lavar ferramentas manuais cobertas de óleo, aumentando significativamente a segurança no trabalho.

