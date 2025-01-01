A limpeza por ultrassons é um método particularmente amigo do ambiente para lavar peças. Neste processo, as peças sujas são colocadas num produto de limpeza morno e suave e expostas a ultrassons de alta frequência. Isto cria milhares de milhões de bolhas de cavitação no líquido, que implodem e arrancam a sujidade da superfície das peças. Geralmente, este processo é realizado sem químicos agressivos ou aditivos mecânicos. Mesmo sujidade incrustada em pequenas superfícies porosas pode ser removida desta forma.
No entanto, este método não é totalmente isento de químicos. Para acelerar o poder de limpeza, alguns fabricantes de unidades oferecem agentes de enxaguamento especiais. Combinados com um sistema de aquecimento para o banho ultrassónico, isto reduz significativamente o tempo de lavagem, o que pode ser muito importante, especialmente para oficinas com elevado volume de reparações.
Grandes banhos de limpeza por ultrassons são capazes de limpar peças completas de motor e rodas. Para tal, estas máquinas possuem várias centenas de litros de capacidade de lavagem. Nas máquinas de grande dimensão, as peças são frequentemente carregadas através de um dispositivo de elevação hidráulico, que baixa o cesto com as peças para o banho ultrassónico e o levanta novamente após a lavagem. A água de lavagem pode ser utilizada para cerca de 400 lavagens. Embora as peças fiquem muito limpas após o processo, é aconselhável enxaguá-las em água limpa numa “grelha de enxaguamento” para remover qualquer resíduo de água de lavagem.
As pequenas máquinas de limpeza por ultrassons, com capacidade de cerca de 10 litros, têm-se mostrado particularmente úteis em oficinas automóveis. São usadas para limpar pequenos componentes, como bicos de injeção ou, no caso de carros clássicos, peças de carburadores. Frequentemente, são também utilizadas para lavar ferramentas manuais cobertas de óleo, aumentando significativamente a segurança no trabalho.