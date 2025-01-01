Quer se utilize um lavador de alta pressão estacionário ou móvel para a lavagem de peças, deve-se prestar atenção à ergonomia das ferramentas e acessórios. Desta forma, é possível prevenir de forma fiável lesões físicas causadas por esforço contínuo e excessivo. Evitam-se também os sintomas de fadiga, que aumentam a probabilidade de erros e, consequentemente, de acidentes.

Para a seleção da pistola de alta pressão, devem ser preferidos modelos ergonómicos, por exemplo, aqueles que utilizam a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir ao mínimo a força necessária para segurar o gatilho e, ao mesmo tempo, a do interruptor de segurança. Bobinas de mangueira automáticas, que eliminam a necessidade de enrolar e desenrolar a mangueira, são também muito úteis. Elas minimizam significativamente o risco de tropeços e permitem um trabalho eficiente. Bobinas de mangueira, especialmente quando equipadas com acoplamentos de liberação rápida para troca de lanças, reduzem consideravelmente o tempo necessário para fixação e remoção.

Um “suporte de lavagem” é também um dispositivo que poupa bastante trabalho durante a lavagem de peças. As peças podem ser fixadas a ele para que não se movam durante a lavagem com alta pressão. Bons suportes de lavagem são igualmente ajustáveis em altura, permitindo adaptar-se individualmente à altura de trabalho ideal. “Barras suspensas” ajudam ainda a tornar o trabalho mais fácil e seguro, especialmente quando instaladas acima de um suporte de lavagem. Elas guiam a mangueira ao redor do objeto a ser lavado a partir de um ponto central localizado acima, eliminando a necessidade de puxar ou transportar mangueiras pesadas.