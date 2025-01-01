Limpeza de piscinas e áreas de spa

O sistema codificado por cores é uma forma simples, mas eficaz, de evitar a contaminação cruzada durante a limpeza de superfícies em instalações sanitárias e casas de banho. Os panos de limpeza vermelhos e os baldes são utilizados para sanitas, urinóis e áreas sujeitas a salpicos. O amarelo, por sua vez, destina-se a outras áreas revestidas com azulejos, bem como lavatórios, torneiras, espelhos e cabines de duche. Para evitar a formação de riscos ao limpar espelhos, recomendamos o uso de panos de microfibra adequados, juntamente com um limpador de vidros pronto a usar. Com o método de dobrar o pano, o profissional de limpeza também usa panos pré-tratados e dobra-os ao meio duas ou três vezes. Cada superfície é então limpa com um lado limpo do pano. Depois de usar todos os lados, o pano velho é descartado e substituído por um novo.

Um sistema de esfregona de microfibra é uma solução prática e fácil de usar para a limpeza húmida de pequenas áreas de pavimento. Ao ter várias capas de esfregona pré-tratadas prontas e à mão, não há necessidade de um balde com água e detergente. Isso economiza tempo, simplifica a limpeza do chão e elimina a possibilidade de transferência de germes pela água suja.