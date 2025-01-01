      Limpeza de piscinas e áreas de spa

      Os operadores de piscinas, banhos termais e spas enfrentam uma série de desafios: preços da energia em alta, escassez de mão de obra qualificada e uma ampla gama de tarefas de limpeza. Ao mesmo tempo, o tempo disponível para a limpeza é reduzido, pois muitas tarefas só podem ser realizadas fora do horário de funcionamento. Para poupar tempo e dinheiro, mantendo as tarefas de limpeza tão eficientes e ecológicas quanto possível, é importante dispor da tecnologia e dos processos adequados. Isso significa, muitas vezes, que a equipa de limpeza pode até dispensar etapas extras de desinfeção, sem que fungos, etc., se espalhem.

      Limpeza de instalações internas e externas

      Para que os banhistas se sintam confortáveis desde o primeiro momento, as áreas exteriores e as entradas devem causar uma impressão positiva. Mas a limpeza é mais do que apenas deixar um local com boa aparência. Os aspiradores de mochila a bateria são úteis em espaços apertados.

      A primeira impressão é a que fica: exterior limpo, independentemente do tempo

      Uma área externa bem cuidada não só é visualmente atraente para os hóspedes que chegam, como também serve para reduzir a quantidade de sujeira que entra no edifício. As varredoras manuais e os modelos com assento são ótimos para recolher detritos soltos, poeira e areia de parques de estacionamento, estradas e caminhos. Para limpar folhas da área externa de forma rápida, silenciosa e conveniente, recomenda-se o uso de sopradores ou aspiradores de folhas a bateria. Em caso de queda de neve, as ferramentas certas para o trabalho de limpeza dependem da quantidade de neve que caiu. Uma pá de neve é normalmente suficiente para o trabalho manual. Um pequeno soprador de neve de 26 hp consegue lidar com grandes quantidades de neve.

      Bem-vindo a um paraíso de bem-estar: limpeza desde o momento em que os hóspedes entram

      À medida que os hóspedes cruzam a soleira, tapetes absorventes de alta qualidade para controlo de poeira oferecem uma receção acolhedora e calorosa. Mas isso não é tudo que esses tapetes fazem: eles também reduzem a quantidade de sujeira que entra no prédio. Vassouras elétricas ou aspiradores verticais com escova são a escolha ideal para recolher a sujidade solta e o pó dos tapetes. Quando as condições ficam húmidas, é necessário um aspirador para líquidos e sólidos para limpar a sujidade húmida. Os pisos duros internos precisam ser limpos diariamente com esfregões ou aspiradores de pó. A sujidade incrustada pode ser removida de forma rápida e eficiente com um sistema de esfregona com pulverizador.

      A person cleaning a polished stone floor with a scrubber dryer

      Dica 1 – Não negligencie nenhuma entrada:

      Além da entrada principal, quaisquer entradas de entrega ou portas para funcionários também devem ser mantidas limpas, para reduzir a quantidade de sujidade que é trazida para dentro.

      Dica 2 – Máquinas de limpeza para pisos polidos:

      Para áreas maiores com superfícies de pedra polida, vale a pena investir numa máquina de lavar e secar para restaurar o brilho dos pisos.

      Limpeza de espaços exteriores, caminhos e parques de estacionamento

      Seja para jantar num restaurante, fazer compras num supermercado, loja de móveis ou shopping center, ou visitar um consultório médico ou museu – muitas vezes, a primeira coisa que os visitantes fazem ao chegar é estacionar o carro e caminhar um pouco até o prédio. Existem vários métodos de limpeza que podem ser usados para causar uma boa impressão logo à partida, prevenir o risco de acidentes e impedir que a sujidade seja trazida do exterior.

      Aspirador portátil a bateria para armários, etc.: leve, ágil, potente

      Para tornar a limpeza de manutenção em espaços apertados, como armários e vestiários, o mais rápida, fácil e eficiente possível, os aspiradores de mochila alimentados a bateria são uma ótima opção. Recomenda-se o uso de modelos leves, com grande capacidade de contenção e bateria de longa duração, que permitem longos intervalos de trabalho. Também é importante que as estruturas de transporte com formato ergonómico possam ser ajustadas ao utilizador específico, para poupar a sua energia e minimizar o esforço físico.

      Dica – Aspiradores de mochila versáteis:

      Os aspiradores de mochila alimentados a bateria também são uma solução prática para áreas como escadas ou elevadores.

      Limpeza nas zonas descalças da piscina

      Em áreas onde os hóspedes andam descalços, bem como em instalações sanitárias e casas de banho, é fundamental que sejam utilizados os processos, a tecnologia e os acessórios adequados para a limpeza de manutenção. Muitas vezes, isso pode eliminar completamente a necessidade de desinfeção.

      A person cleaning the barefoot area of a changing room with a steam vacuum cleaner

      Confiança descalça: adeus aos fungos e outros microrganismos

      Sem a proteção oferecida pelas roupas, a nossa perceção de higiene muda. O que pode ser considerado aceitável quando se está completamente vestido pode causar alarme na sauna e nas áreas circundantes. Especialmente em zonas onde se anda descalço, a limpeza é essencial para evitar a propagação de fungos filamentosos que podem causar pé de atleta e fungos nas unhas. Para eliminar o terreno fértil para esses hóspedes indesejados, deve-se usar detergentes ácidos e alcalinos alternadamente. No entanto, é necessário ter cuidado extra ao lidar com juntas que contêm cimento: elas são sensíveis ao ácido e, portanto, devem ser enxaguadas cuidadosamente antes da limpeza com produtos químicos ácidos, para evitar danos às juntas. O melhor de tudo é que, com os processos de limpeza adequados, geralmente não há necessidade de desinfetar as superfícies depois de limpas. Isso beneficia o ambiente, reduz custos e poupa tempo valioso. Isso facilita a vida da equipa de limpeza, que começa a trabalhar após o horário de funcionamento e, se necessário, começa a trabalhar de manhã cedo, uma vez que muitas das suas tarefas não podem ser concluídas enquanto os visitantes estão a utilizar as instalações.

      Dica – Limpeza passo a passo:

      Os quartos com aquecimento por piso radiante devem ser limpos gradualmente, para que as temperaturas mais elevadas do piso não sequem imediatamente a água de limpeza.

      Potência total e acessórios perfeitos: máquinas de lavar e secar e máquinas mono-disco para o chão

      A utilização da tecnologia adequada pode eliminar a necessidade de desinfeção após a limpeza do chão, o que ajuda a proteger o ambiente e poupa tempo. As lavadoras ou lavadoras-secadoras com tecnologia de rolos ou oscilação proporcionam uma limpeza duradoura aos pisos graças à sua potência mecânica, sem qualquer processo de desinfeção posterior. No entanto, para alcançar o resultado de limpeza desejado sem correr o risco de causar danos, é necessário escolher as escovas ou almofadas adequadas para as máquinas. Os azulejos com textura rugosa ficam particularmente bem limpos com o uso de rolos de cerdas altas/baixas, enquanto os azulejos com textura fina precisam de rolos de microfibra. As almofadas de resina de melanina combinadas com uma máquina de disco único são a combinação ideal para lidar com sujidade teimosa e ladrilhos de grés fino já acinzentados.

      Dica 1 – Limpeza de superfícies de azulejos:

      Como a água termal contém mais minerais, que podem deixar depósitos nas superfícies, os azulejos geralmente precisam ser limpos com mais frequência e intensidade. No entanto, os azulejos antiderrapantes não são compatíveis com almofadas, uma vez que têm um grão abrasivo grosso. Isso ocorre porque as almofadas podem gradualmente alisar a superfície do azulejo, criando um risco de escorregamento.

      Dica 2 – Remova a condensação:

      Embora a condensação nos vidros não contenha minerais, os vidros podem ficar saturados e começar a ficar turvos. Embora inofensivo em termos de higiene, isto parece pouco higiénico. Este efeito de turvação pode ser evitado retirando regularmente a água do copo.

      Dica 3 – Mude a direção do fluxo:

      Para evitar que qualquer detergente entre na piscina, a direção do fluxo da drenagem na borda da piscina deve ser invertida durante a limpeza.

      Escolha uma cor, dobre, trate previamente: prevenção da contaminação cruzada em instalações sanitárias e casas de banho

      O sistema codificado por cores é uma forma simples, mas eficaz, de evitar a contaminação cruzada durante a limpeza de superfícies em instalações sanitárias e casas de banho. Os panos de limpeza vermelhos e os baldes são utilizados para sanitas, urinóis e áreas sujeitas a salpicos. O amarelo, por sua vez, destina-se a outras áreas revestidas com azulejos, bem como lavatórios, torneiras, espelhos e cabines de duche. Para evitar a formação de riscos ao limpar espelhos, recomendamos o uso de panos de microfibra adequados, juntamente com um limpador de vidros pronto a usar. Com o método de dobrar o pano, o profissional de limpeza também usa panos pré-tratados e dobra-os ao meio duas ou três vezes. Cada superfície é então limpa com um lado limpo do pano. Depois de usar todos os lados, o pano velho é descartado e substituído por um novo.

      Um sistema de esfregona de microfibra é uma solução prática e fácil de usar para a limpeza húmida de pequenas áreas de pavimento. Ao ter várias capas de esfregona pré-tratadas prontas e à mão, não há necessidade de um balde com água e detergente. Isso economiza tempo, simplifica a limpeza do chão e elimina a possibilidade de transferência de germes pela água suja.

      A person moving along a corridor with a mop system
      A person cleaning a sanitary area with a scrubber dryer

      Limpeza de vestiários e instalações sanitárias

      Há muitas razões pelas quais é necessária uma limpeza cuidadosa nas instalações sanitárias e casas de banho: dependendo do ambiente, as casas de banho, chuveiros e vestiários em edifícios de escritórios, instalações de produção, hotéis, restaurantes, pavilhões desportivos ou centros comerciais são utilizados por muitas pessoas. Isto leva inevitavelmente a que a pele das pessoas entre em contacto com várias superfícies diferentes que foram tocadas por praticamente todos os utilizadores das instalações – incluindo maçanetas, torneiras ou botões de descarga de sanitas. Consequentemente, os microrganismos podem passar de uma pessoa para outra. Isso deve ser evitado por meio de sequências de limpeza definidas.

      Dica 1 – Ventile regularmente:

      Para evitar o crescimento de bolor, especialmente em ambientes húmidos e quentes, como casas de banho e lavabos, deve garantir-se uma ventilação suficiente e regular.

      Dica 2 – Remova o bolor:

      Se aparecer bolor preto nas juntas que contêm cimento, a melhor forma de o combater é com agentes libertadores de oxigénio. No entanto, se as juntas de silicone ficarem com bolor, normalmente a única opção é substituí-las.

      Dica 3 – Remova a ferrugem superficial:

      A ferrugem instantânea em superfícies de aço inoxidável pode ser removida com produtos de limpeza sanitários à base de ácido fosfórico.

      Limpar as superfícies da piscina

      A desinfeção ou os aparelhos de limpeza a vapor podem impedir a transferência de germes, especialmente em áreas particularmente vulneráveis. Para determinadas tarefas de limpeza, as máquinas de limpeza de alta pressão são uma ferramenta eficaz.

      Limpeza intensiva de superfícies (1): esfregar e desinfetar com um pano

      Existem muitas superfícies numa instalação de spa ou piscina interior que entram em contacto direto com a pele: paredes, bancos, espreguiçadeiras e vestiários, por exemplo. É necessária uma limpeza manual com desinfeção para garantir que os germes sejam mantidos afastados. É aqui que entra em ação o método conhecido como desinfeção por esfregar e limpar. Primeiramente, qualquer sujidade visível é removida mecanicamente. Em seguida, deve-se usar um desinfetante à base de um agente libertador de oxigénio, pois ele não mancha a madeira. Quando se trata de desinfeção, aplica-se o velho ditado: tanto quanto necessário, mas o mínimo possível.

      Limpeza intensiva de superfícies (2): com vapor e pressão

      Dependendo do espaço disponível, um limpador a vapor é a solução ideal para uma limpeza intensiva das paredes das cabines de duche ou dos bancos das saunas. Para áreas maiores, panos de felpo sem fiapos ou panos de microfibra em combinação com um bocal grande para piso funcionam bem. As máquinas de limpeza de alta pressão podem ser utilizadas para limpar instalações sanitárias, chuveiros, paredes, pisos, tapetes antiderrapantes e bancos revestidos com azulejos. No entanto, o utilizador deve receber formação sobre como utilizar o equipamento corretamente.

      Dica – Mantenha a distância:

      Para evitar danos, o bocal não deve ser mantido muito próximo das superfícies ao utilizar o limpador de alta pressão.