      Cleaning restaurants

      Everyday working life in the hospitality industry is often hectic, with cost pressures high and staff in short supply. Yet guests' expectations are still high. To keep customers satisfied, it's not just good food that matters, but also the ambience. Cleanliness both front of house and back of house is essential to create the right atmosphere. Having the right technology and methods in place can help to complete the varied cleaning tasks efficiently and reduce the pressure on staff.

      A person cleaning a dining area with a Kärcher scrubber dryer.

      Uma área exterior convidativa

      A primeira impressão é crucial, por isso, assim que os hóspedes virem a área exterior, devem querer entrar. A vantagem adicional: quando os assentos na calçada, o terraço e o jardim da cervejaria estão limpos, menos sujeira entra no restaurante. A limpeza à mesa é igualmente importante, e aqui não é apenas a aparência que revela onde se economizou.

      A área exterior como meio publicitário: apelativa independentemente das condições meteorológicas

      Uma varredora manual ou máquina com operador a bordo é adequada para remover sujeira e detritos mais grossos de espaços externos. Os sopradores ou aspiradores de folhas a bateria são uma opção silenciosa e fácil de usar para remover folhas caídas de áreas externas. Com a chegada do inverno, é necessário escolher a solução adequada para a remoção da neve, dependendo da quantidade de neve e do local. Na maioria dos casos, uma pá de neve é suficiente para a remoção manual da neve. Um pequeno soprador de neve com 26 hp consegue lidar até com grandes quantidades de neve.

      A person operating a leaf blower
      Green space maintenance and outdoor cleaning

      Instalações exteriores

      A limpeza de espaços exteriores é um pilar importante dos serviços de limpeza de edifícios. Estradas, caminhos e parques de estacionamento precisam de ser mantidos arrumados, superfícies de vidro precisam de ser limpas e pequenos detalhes, desde cinzeiros a corrimãos em escadas externas, não devem ser negligenciados. Além disso, a área de entrada e a zona de retenção de sujidade devem ser limpas regularmente. Vale bem a pena o esforço: cria-se uma primeira impressão positiva, o valor do imóvel é preservado e a quantidade de trabalho de limpeza necessária no interior é reduzida. Um bom conceito de limpeza e o equipamento certo ajudam-no a atingir o seu objetivo de forma eficiente.

      A área de entrada: limpeza num ponto de congestionamento

      As entradas dos restaurantes costumam ser apertadas, e é por isso que a limpeza é tão importante neles. Os tapetes absorventes de alta qualidade para controlo de poeira proporcionam aos hóspedes uma receção acolhedora, ao mesmo tempo que minimizam a quantidade de sujidade trazida do exterior. Podem ser facilmente limpos de sujidade solta e pó com uma vassoura elétrica ou um aspirador vertical com escova. Um aspirador de pó e água é a escolha certa durante condições climáticas chuvosas. Os interiores dos restaurantes são frequentemente revestidos com pisos duros, que precisam ser limpos diariamente de sujeira grossa e visível usando esfregões e aspiradores de pó. A sujidade incrustada pode ser removida de forma rápida e eficiente com um sistema de esfregona com pulverizador.

      Dica 1 – Máquina de lavar e secar para um brilho extra:

      Se o piso for de pedra polida e o espaço for grande, pode valer a pena usar uma máquina de lavar e secar para restaurar o brilho do piso.

      Dica 2 – Limpe todas as entradas:

      Não só a entrada principal, mas também as entradas de entrega e as portas do pessoal devem ser mantidas limpas para que entre menos sujidade no interior.

      A person cleaning the floor with an electric broom

      Sentando-se à mesa: a importância da aparência e da sensação

      Quando o cliente chega à sua mesa, ela precisa não só parecer limpa, mas também transmitir uma sensação de limpeza – isto significa que a mesa, o menu e as cadeiras não devem estar pegajosos. Outro sinal de alerta para qualquer hóspede é quando o chão está pegajoso ou coberto de migalhas. Portanto, assim que uma mesa for desocupada, todas as superfícies e pontos de contacto na mesa e nas cadeiras devem ser limpos com um pano húmido. Os panos de microfibra removem a sujidade eficazmente graças às suas propriedades levemente abrasivas. A toalha de mesa pode ser limpa com um pano para remover a sujidade solta; no entanto, se estiver manchada, deve ser substituída. Por fim, use um esfregão ou vassoura elétrica para remover tudo o que caiu da mesa para as cadeiras ou para o chão. Se bebidas ou outros líquidos tiverem sido derramados, um esfregão com spray é a solução.

      Limpeza intermédia com o equipamento adequado

      Tanto a limpeza intermédia como a limpeza diária antes ou depois do horário de funcionamento podem ser mais eficientes com a preparação adequada e equipamentos de limpeza cuidadosamente selecionados.

      A spray mop system cleaning the floor

      Atingir os objetivos através de uma boa preparação: limpeza intermédia eficiente

      Os empregados de mesa e os funcionários da limpeza no setor da restauração estão invariavelmente sujeitos a uma pressão de tempo extrema. Isso torna ainda mais importante estar bem preparado. Se mantiver à mão panos pré-tratados com água ou detergente, qualquer derramamento ou sujidade inesperada poderá ser limpa rapidamente para manter os padrões de higiene. O chão na entrada ou debaixo das mesas pode ser limpo com uma esfregona, um aspirador a seco a bateria ou uma vassoura elétrica. Como regra geral, se o equipamento de limpeza estiver à mão, for fácil de usar e visualmente atraente, as pessoas irão utilizá-lo.

      A stain being removed from a carpet using a universal cleaner

      Limpeza diária do interior: madrugador ou notívago

      A limpeza diária é realizada antes ou depois do horário de funcionamento. No entanto, limpar o restaurante após o horário de encerramento é menos trabalhoso, porque os resíduos mais difíceis ainda não tiveram tempo de se incrustar. Seja antes ou depois do serviço, no entanto, qualquer sujeira solta ou incrustada deve ser removida primeiro de cada mesa. Se tiver sido utilizado detergente durante o dia, à noite só se pode usar água. Isso ocorre porque a água também remove os resíduos de detergente, evitando que as superfícies fiquem pegajosas.

      Os panos de microfibra pré-tratados são a escolha ideal devido às suas propriedades abrasivas, sem mencionar que são rápidos de usar. As cadeiras e todos os pontos de contacto, como o encosto, os apoios de braços e as superfícies laterais por baixo da cadeira, devem ser limpos com um pano húmido. A maioria dos materiais, como madeira, couro e plástico, pode ser limpa com métodos húmidos. Quaisquer manchas em têxteis podem ser tratadas com um removedor de manchas.

      Dica 1 – Trabalhe da borda para o meio:

      Para evitar espalhar ainda mais a mancha no tecido ao remover a mancha, trabalhe sempre de fora para dentro.

      Dica 2 – Limpe todas as superfícies:

      Durante a limpeza diária, todas as outras superfícies, como maçanetas, peitoris de janelas e bancadas, também devem ser limpas e, se necessário, desinfetadas.

      Limpeza eficiente do chão

      Ter o equipamento certo facilita o trabalho árduo da limpeza e manutenção dos pisos, para o deleite e alívio dos funcionários. Mesmo com os melhores cuidados, ocasionalmente, os pisos ainda precisarão de uma limpeza profunda. O equipamento e o método adequados variam dependendo do revestimento do piso.

      A person cleaning the restaurant floor with a microfiber mop system

      Pisos duros ou carpetes: limpe eficientemente com um aspirador e/ou esfregona

      Depois de limpar as mesas e cadeiras, pode passar um aspirador nos pisos duros e tapetes para remover qualquer sujidade e detritos que tenham caído. Quando se trata de limpar pisos duros com água, uma lavadora ou um sistema de esfregão de microfibra é a solução. Neste último caso, recomenda-se o método pré-tratado, uma vez que elimina a necessidade de mergulhar e torcer repetidamente um esfregão sujo no mesmo balde, o que, por sua vez, poupa tempo e esforço à equipa de limpeza.

      Fique atento: limpeza profunda dos pisos

      Mesmo que os pisos sejam limpos diariamente para evitar que a sujidade se incruste ou se acumule, ainda assim pode ser necessário fazer uma limpeza profunda entre duas a quatro vezes por ano. Caso contrário, os pisos começam a exalar um odor desagradável, ficam pegajosos ou com aspecto desgastado e tornam-se mais difíceis de manter limpos. O equipamento e o método necessários devem ser selecionados de acordo com o tipo de piso.

      • Os pisos alcatifados requerem uma limpeza intermédia com um detergente iCapsol ou, em alternativa, uma extração por pulverização mais profunda, de preferência também com detergente iCapsol. Quando se trata de limpeza profunda de tapetes, existem máquinas que combinam o método de extração por pulverização com a técnica de escova giratória.
      • Para pisos de madeira, o tipo de piso é decisivo. Para uma limpeza profunda de pisos oleados, as opções incluem máquinas de limpeza com cabeça de esfregar com rolo, sistema de rolo duplo com rolos contra-rotativos e almofadas vermelhas ou bege. Para lixar o selante em pisos selados ou oleados, a resposta é uma máquina de disco único com sucção ou uma máquina orbital de disco único. Os pisos encerados, por outro lado, precisam ser tratados com uma almofada seca para remover mecanicamente os resíduos de cera.
      • Os pisos duros podem ser limpos com uma máquina de lavar e secar e um limpador profundo.
      A person cleaning the floor with a scrubber dryer

      Dica – Remova os resíduos de cera:

      Se necessário, qualquer resíduo de cera deixado em pisos de madeira encerados pode ser removido com um produto de limpeza profundo para parquet.

      Cleaning floor coverings

      Limpeza de revestimentos para pisos

      Seja alcatifa num corredor de hotel, betonilha numa sala de produção ou pavimento de madeira num edifício escolar, existem inúmeros revestimentos para pavimentos adequados a diferentes cargas e que garantem a segurança através de propriedades como o design antiderrapante ou os pinos. A limpeza dos revestimentos de piso é importante em algumas áreas para garantir a higiene, enquanto em outras áreas o foco está na aparência. De qualquer forma, revestimentos de piso bem conservados têm uma vida útil mais longa e, portanto, precisam ser substituídos com menos frequência. Através de uma limpeza de manutenção regular, é possível adiar até mesmo a necessidade de limpezas profundas que exigem muito trabalho.

      Uma experiência gastronómica limpa: tudo nas cores e nos detalhes

      Embora a limpeza seja importante em todos os locais de um restaurante, nos sanitários ela é absolutamente imprescindível. Aqui, as cores podem desempenhar um papel importante na prevenção da propagação de germes. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença quando se trata de garantir que os clientes se sintam à vontade.

      A person cleaning the mirror in the toilet area

      Quando a natureza chama: limpeza que cria uma sensação de confiança

      Nada tira o apetite como casas de banho sujas. É precisamente por isso que as instalações sanitárias devem ser limpas cuidadosamente pelo menos uma vez por dia, antes ou depois do horário de funcionamento, e sempre que necessário durante o horário de funcionamento. Além dos sanitários propriamente ditos, o trocador de bebés é uma área sensível, por isso precisa ser limpo diariamente e desinfetado conforme necessário. A equipa de limpeza também deve limpar espelhos, prateleiras e lavatórios pelo menos uma vez por dia.

      O método de codificação por cores pode ser utilizado para evitar a propagação de germes durante a limpeza das instalações sanitárias. As diferentes cores indicam as suas diferentes áreas de aplicação. Os urinóis, sanitas e áreas de salpicos são sempre limpos com panos vermelhos. Os têxteis amarelos são utilizados em todas as outras áreas das instalações sanitárias. As diferentes cores garantem a segurança da equipa de limpeza. Para evitar a formação de riscos ao limpar os espelhos, recomendamos a utilização de panos de microfibra adequados, juntamente com um limpador de vidros pronto a usar.

      Para garantir que os funcionários tenham acesso rápido ao carrinho e aos equipamentos de limpeza, estes devem ser colocados perto do local de utilização. No entanto, isso ainda deve ficar em algum lugar fora do alcance dos hóspedes, pois um balde cheio de água suja ou toalhas usadas não é uma visão agradável para os clientes.

      A sink including tap being cleaned with a microfiber cloth

      Dica 1 – Verifique a escova do vaso sanitário:

      Ao limpar a sanita, também deve verificar se a escova está limpa.

      Dica – Fornecimento contínuo:

      Durante o horário de funcionamento, os consumíveis, como toalhas de mão, sabonete ou papel higiénico, devem ser verificados e reabastecidos conforme necessário, e as lixeiras também devem ser esvaziadas. Uma fragrância agradável, como um difusor de palha subtil, dá o toque final.

      A person cleaning the floor in the toilet area

      Limpeza de instalações sanitárias e casas de banho

      Há muitas razões pelas quais é necessária uma limpeza cuidadosa nas instalações sanitárias e casas de banho: dependendo do ambiente, as casas de banho, chuveiros e vestiários em edifícios de escritórios, instalações de produção, hotéis, restaurantes, pavilhões desportivos ou centros comerciais são utilizados por muitas pessoas. Isto leva inevitavelmente a que a pele das pessoas entre em contacto com várias superfícies diferentes que foram tocadas por praticamente todos os utilizadores das instalações – incluindo maçanetas, torneiras ou botões de descarga de sanitas. Consequentemente, os microrganismos podem passar de uma pessoa para outra. Isso deve ser evitado por meio de sequências de limpeza definidas.

      Higiene no setor hoteleiro

      Quando se trata de alimentos, a higiene é fundamental. Com o equipamento certo, a cozinha do restaurante e o armazém frigorífico podem ser limpos com eficiência, eliminando o incómodo de cumprir os rigorosos requisitos das diretrizes locais ou internacionais, como o HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo).

      Limpeza na cozinha (1): azulejos de parede

      Quando combinada com jatos de espuma ou lanças de espuma com copo usando um detergente compatível, uma máquina de limpeza de alta pressão é a solução ideal para a limpeza diária dos azulejos da cozinha. É importante alternar entre detergentes espumosos ácidos e alcalinos para eliminar de forma fiável os locais de reprodução dos microrganismos. É importante notar que as argamassas para azulejos que contêm cimento são sensíveis aos ácidos. Para evitar danificar a argamassa, os azulejos devem ser enxaguados antes de serem limpos com agentes ácidos.

      Limpeza na cozinha (2): para eletrodomésticos higienicamente limpos e muito mais

      Os limpadores a vapor são uma ferramenta ideal para manter os eletrodomésticos e utensílios de cozinha higienicamente limpos. O vapor sai do bocal a uma velocidade de 170 km/h, em gotículas muito finas, a uma temperatura elevada de 100 °C e uma pressão de 4 a 8 bar. Isso permite que o vapor chegue a locais que um pano ou uma escova teriam dificuldade em alcançar. As bordas dos painéis frontais da máquina de lavar louça e as superfícies ranhuradas ficam, assim, higienicamente limpas – e tudo isso sem a necessidade de produtos químicos.

      Limpeza na cozinha (3): limpar o chão

      Para minimizar o risco de escorregar, as cozinhas comerciais são normalmente revestidas com azulejos texturizados com saliências. Uma desvantagem disso é que a gordura e os restos de comida ficam presos nos recessos entre os pinos e os depósitos acumulam-se com o tempo. Uma forma eficiente de soltar a sujidade é usar alta pressão na forma de um limpador de superfícies com uma barra de bicos rotativos e bicos de potência ligeiramente deslocados. Em alternativa, máquinas orbitais ou lavadoras-secadoras com design de rolo são opções eficazes para a limpeza de pisos. No entanto, as máquinas com rolos são muito mais fáceis de operar e sugam a água suja diretamente para cima. O melhor de tudo é que a alta velocidade de rotação torna os rolos praticamente autolimpantes, já que a sujidade simplesmente não consegue aderir a eles.

      Limpeza na cozinha (4): a câmara frigorífica

      Além de limpar a cozinha, a limpeza do frigorífico também deve ser uma tarefa regular do programa. A limpeza de manutenção é realizada enquanto o armazém frigorífico ainda está ligado, com a vantagem de não interromper a cadeia de frio. Panos pré-tratados ou esfregonas de microfibra podem remover facilmente a sujidade visível graças às suas propriedades abrasivas. Uma pequena máquina de lavar e secar também é uma opção muito eficaz para limpar o chão. Durante a limpeza, a porta da câmara frigorífica deve permanecer fechada para não reduzir o desempenho de refrigeração. Por isso, é especialmente importante que os funcionários da limpeza tenham o equipamento de proteção individual (EPI) adequado, como um fato térmico especial, óculos de proteção e luvas. Além disso, o armazém frigorífico deve ser suficientemente ventilado.

      Dica – Use limpadores a vapor em câmaras frigoríficas:

      Quando as temperaturas dos armazéns frigoríficos estão acima de zero, os limpadores a vapor também são uma boa opção para uma limpeza higiénica em áreas de difícil acesso, como as vedações de borracha da porta. Quando o armazém frigorífico é submetido a uma limpeza profunda, a refrigeração é desligada e todos os alimentos são transferidos para outro armazém frigorífico ou para um contentor refrigerado.

      A large kitchen with various foods and different kitchen utensils

      Limpeza de cozinhas

      Onde quer que se cozinhe comida, haverá manchas difíceis de remover. Os resíduos de gordura e alimentos devem ser sistematicamente removidos, de acordo com as diretrizes HACCP, a fim de eliminar os locais de reprodução de microrganismos. O que podem fazer as máquinas de limpeza de alta pressão, as máquinas de limpeza de superfícies, as máquinas de limpeza a vapor, as esfregadoras ou as esfregadoras secadoras? Que detalhes específicos devem ser considerados ao utiliza-los? E como deve ser a desinfeção? Aqui está uma visão geral.

      A person cleans the cold store with a scrubber dryer

      Higiene no armazém frigorífico

      Baixas temperaturas, alta relevância: os armazéns frigoríficos podem ser encontrados em inúmeras empresas – e, onde quer que estejam, são geralmente parte integrante dos processos operacionais. Em hotéis e restaurantes, em fábricas industriais ou em supermercados, as câmaras frigoríficas proporcionam as condições adequadas para armazenar produtos perecíveis e sensíveis à temperatura. Para que o armazém frigorífico funcione perfeitamente, é necessária uma limpeza profissional especializada que reflita as condições especiais.

      In no time at all, we'll show you the exact Kärcher Professional machine that best suits your specific cleaning task.

      Encontre uma vasta gama de tecnologia à velocidade da luz – com o localizador de produtos Kärcher Professional.

      Em pouco tempo, mostraremos a máquina Kärcher Professional ideal para a sua tarefa de limpeza específica.