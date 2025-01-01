Cleaning restaurants

A limpeza diária é realizada antes ou depois do horário de funcionamento. No entanto, limpar o restaurante após o horário de encerramento é menos trabalhoso, porque os resíduos mais difíceis ainda não tiveram tempo de se incrustar. Seja antes ou depois do serviço, no entanto, qualquer sujeira solta ou incrustada deve ser removida primeiro de cada mesa. Se tiver sido utilizado detergente durante o dia, à noite só se pode usar água. Isso ocorre porque a água também remove os resíduos de detergente, evitando que as superfícies fiquem pegajosas.

Os panos de microfibra pré-tratados são a escolha ideal devido às suas propriedades abrasivas, sem mencionar que são rápidos de usar. As cadeiras e todos os pontos de contacto, como o encosto, os apoios de braços e as superfícies laterais por baixo da cadeira, devem ser limpos com um pano húmido. A maioria dos materiais, como madeira, couro e plástico, pode ser limpa com métodos húmidos. Quaisquer manchas em têxteis podem ser tratadas com um removedor de manchas.