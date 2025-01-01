      Limpeza de Sanitários e Vestiários

      Há muitas razões pelas quais é necessária uma limpeza cuidadosa em áreas sanitárias: Dependendo do ambiente, muitas pessoas usam sanitários, áreas de duche e vestiários, por exemplo, em edifícios de escritórios, instalações de produção, hotéis, restaurantes, pavilhões desportivos ou centros comerciais. Em áreas sanitárias, isto leva inevitavelmente a que a pele das pessoas entre em contacto com várias superfícies diferentes que foram tocadas por praticamente todos os utilizadores – tais como puxadores de portas, torneiras ou botões de autoclismo. Desta forma, os microrganismos podem passar de uma pessoa para a outra. Isto deve ser evitado seguindo sequências de limpeza definidas.

      Requisitos Especiais para a Limpeza de Áreas Sanitárias

      Se a limpeza for inadequada, os microrganismos, como bactérias e fungos, são capazes de se multiplicar com particular sucesso como resultado da humidade, calor e pequenas fendas. Eles são capazes de se alimentar de substâncias orgânicas, como células mortas da pele. Sujidade como depósitos de calcário e sabão de calcário, tártaro urinário, ferrugem, etc., apresentam desafios particulares na limpeza. Muitas vezes, têm de ser usados agentes de limpeza agressivos, que podem danificar os materiais das superfícies. Todos estes requisitos especiais devem ser tidos em conta durante a limpeza – para atingir o padrão de higiene exigido, por um lado, e evitar danos nas superfícies, como juntas ou acessórios (fittings), por outro.

      Vírus, bactéria ou fungos?

      Independentemente de estarmos a olhar para vírus, bactérias ou fungos — alguns deles são patogénicos para os humanos. A sujidade pode oferecer um terreno fértil para microrganismos até que estes encontrem o seu caminho para o corpo humano. Por esta razão, a limpeza desempenha um papel importante no que diz respeito à higiene.

      Virus

      Os vírus têm aproximadamente 20 a 300 nanómetros de tamanho. Dependendo do tipo de vírus, podem permanecer infeciosos mesmo após dias no ar. Para sobreviverem de forma permanente, devem penetrar em células animais, vegetais ou humanas e usar estas células vivas como células hospedeiras. Nem todos os vírus causam doenças – o sistema imunitário responde frequentemente com rapidez suficiente.

      bakterien

      As bactérias são significativamente maiores do que os vírus, com 0,1 a 700 micrómetros, e como organismo unicelular são capazes de se sustentar. Podem sobreviver por muito tempo no ambiente ou no corpo e são muito adaptáveis. Apenas um por cento de todas as bactérias causam doenças ou enfermidades – neste caso, são usados antibióticos para tratar a doença ou enfermidade.

      Fungi

      Os fungos existem na natureza e no corpo, e apenas alguns deles causam doenças ou enfermidades. Os fungos leveduriformes, por exemplo, pertencem à nossa flora cutânea e apenas penetram no corpo quando a barreira cutânea natural está danificada ou o sistema imunitário está enfraquecido. Depois, os fungos causam micoses, que geralmente afetam a pele, unhas ou mucosas.

      Colour theory: Four colours to improve safety

      Para garantir uma limpeza segura e higiénica e prevenir a propagação de germes, existe um sistema de cores para diferentes áreas. Quatro cores facilmente distinguíveis – vermelho, verde, azul e amarelo – são usadas. Cada cor representa uma área. Isto evita que um pano que foi usado para limpar uma sanita seja usado de seguida para limpar um balcão de cozinha. Embora os utensílios de limpeza, como baldes e panos, estejam disponíveis nestas cores, também existem agentes de limpeza baseados neste esquema de cores.

      As cores amarelo e vermelho são usadas na área sanitária:

      Yellow cleaning utensils

      Equipamento de limpeza manual amarelo é usado para lavatórios, ladrilhos/azulejos, arrumação, acessórios (fittings), espelhos, cabines de duche e banheiras na área sanitária.

      Red cleaning utensils

      Utensílios de limpeza vermelhos são usados para sanitas, urinóis e os ladrilhos nas suas imediações.

      Agentes de Limpeza

      Ao usar limpadores ácidos para limpar diferentes materiais na área sanitária, deve ser tida em conta o ácido específico no qual o agente de limpeza se baseia. Isto porque nem todos os ácidos são iguais. Uma consulta à ficha de dados de segurança ajudará. Os agentes de limpeza à base de ácido clorídrico, fórmico e fosfórico são particularmente agressivos. Ao realizar a limpeza de manutenção, são geralmente usados agentes de limpeza anticalcário com ácido sulfâmico, ácido metanossulfónico e/ou ácido cítrico, em particular para evitar danificar acessórios (fittings) como chuveiros, misturadoras e torneiras.

      Segurança Durante a Limpeza

      É essencial observar as medidas de proteção ao manusear produtos de limpeza para instalações sanitárias e cumprir os regulamentos de prevenção de acidentes. Devem ser usadas luvas de proteção e proteção ocular. Como regra geral: Nunca misture diferentes agentes de limpeza, preste atenção à dosagem especificada, não utilize água morna ou mesmo quente – isto pode causar a formação de aerossóis e aumentar a atividade dos agentes de limpeza – e enxague bem com água limpa.

      Use of cleaning products for sanitary facilities

      Limpeza Profunda na Área Sanitária

      As paredes de ladrilhos/azulejos, lavatórios e espelhos, sanitas e urinóis e, claro, os seus respetivos acessórios (fittings) devem ser minuciosamente limpos numa base regular pelas razões mencionadas acima. Isto significa que o pessoal de limpeza deve ter um cuidado especial, pois é provável que os vários materiais tenham reações diferentes ao agente de limpeza.

      As superfícies não devem ser pulverizadas diretamente com limpador profundo ácido, para que o ácido não possa causar danos a longo prazo ao viajar através das fendas. O limpador deve, portanto, ser aplicado no pano de limpeza ou numa esponja. Os acessórios (fittings) só podem ser limpos usando esponjas sem riscos (pads brancos) para evitar arranhões. Isto também se aplica às superfícies de espelho. Para prevenir danos duradouros nos acessórios, o agente de limpeza ácido deve ser enxaguado muito cuidadosamente. Os arejadores de torneira calcificados em válvulas de saída de água devem ser desatarraxados e colocados numa solução ácida durante a noite. Os assentos e tampas de sanita devem ser limpos usando um limpador multiusos ou um limpador à base de álcool, pois os ácidos podem alterar a cor e possivelmente causar manchas leves. Não é possível, subsequentemente, devolvê-los ao seu estado anterior. Portas, aros de portas e divisórias também devem ser limpos minuciosamente usando limpadores multiusos ou à base de álcool. Além disso, só devem ser usados aqui esponjas (pads) que não risquem.

      Outros itens, como bancos ou cabides, são esfregados manualmente usando um agente de limpeza alcalino suave ou limpador diário e uma escova de mão, depois enxaguados com água limpa e secos com um pano de limpeza amarelo.

      Uso de Limpadores a Vapor (Steam Cleaners)

      Dependendo do espaço disponível, um limpador a vapor ou aspirador a vapor também é adequado para a limpeza profunda. As máquinas são uma solução eficaz e que poupa tempo, graças à alta temperatura de limpeza, ajudando a garantir higiene adequada e a combater germes ou vírus. O vapor emerge em gotas muito finas e, dependendo do tipo de máquina, a uma temperatura de cerca de 100ºc e uma pressão de até 8bar. É possível não só limpar paredes, chãos e móveis de forma eficaz, mas o vapor também alcança áreas de difícil acesso, como dobras de borracha ou fendas. A limpeza a vapor é também particularmente recomendada para superfícies delicadas como a madeira.

      Use of steam cleaners
      Cleaning shower cabins

      Limpeza de Cabines de Duche/Chuveiro

      Antes de usar um agente de limpeza ácido, deve primeiro ser aplicada água nas juntas de cimento para as embeber minuciosamente, a fim de prevenir danos. Para remover sujidade nos ladrilhos de parede, como óleo da pele ou resíduos de creme, resíduos de calcário ou depósitos de sabão de calcário, a área é lavada por secções usando um limpador profundo ácido e enxaguada com bastante água limpa depois de a sujidade ter sido solta. Durante o tempo de contacto com o limpador, a área é esfregada usando um pad manual verde para ajudar a soltar a sujidade. O tempo de contacto depende do nível de sujidade.

      Após o enxaguamento, é usado um raspador de borracha para remover a água dos ladrilhos. Em alternativa, pode ser usado um aspirador de janelas e superfícies. O bolor preto nas juntas pode ser removido usando peróxido de hidrogénio (água oxigenada). Em casos de bolor entranhado, a junta de silicone deve ser substituída.

      Para áreas de duche maiores, o uso de uma lavadora de alta pressão com um dispositivo de espuma é económico. Se for usado um agente de limpeza, este deve ser aplicado no modo de água fria, pois pode reagir de forma mais agressiva quando combinado com água quente.

      A lavadora de alta pressão não é apenas adequada para limpar cabines de duche; também pode ser usada para limpeza em grande escala em sanitários públicos, por exemplo. Para este propósito, é frequentemente aconselhável usar máquinas a bateria que podem ser usadas independentemente do fornecimento de energia.

      Limpeza de Chão

      Hoje, os ladrilhos de grés porcelânico fino são um material de construção preferido em áreas sanitárias, pois possuem uma estrutura "microporosa" devido ao seu processo de fabrico e, por conseguinte, têm excelente proteção antiderrapante, o que é particularmente importante em espaços húmidos (risco de escorregar devido à humidade). São também altamente resistentes a ácidos e álcalis e estão disponíveis em quase qualquer cor e textura de superfície (desde esmerilado, polido, mate ou texturado até a um acabamento de pedra natural).

      Floor cleaning with single-disc machines

      Os ladrilhos de grés porcelânico fino podem ser limpos de forma eficiente e económica usando uma esfregadora ou lavadora-aspiradora (scrubber dryer) com rolos de microfibra ou pads de resina melamínica, combinados com um agente de limpeza adequado. Se for necessária desinfeção após a limpeza profunda, o chão deve primeiro estar completamente seco para evitar a diluição da solução desinfetante.

      Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher equipment

      Limpeza de ladrilhos de grés porcelânico fino

      Ladrilhos de grés porcelânico fino são um revestimento de chão atrativo e muito popular que se destaca graças às suas qualidades robustas e antiderrapantes, bem como à sua taxa de absorção de humidade muito baixa. Um meio de design moderno e seguro, é impossível imaginar revestimentos de chão sem grés fino hoje em dia.

      Saiba mais