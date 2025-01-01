As paredes de ladrilhos/azulejos, lavatórios e espelhos, sanitas e urinóis e, claro, os seus respetivos acessórios (fittings) devem ser minuciosamente limpos numa base regular pelas razões mencionadas acima. Isto significa que o pessoal de limpeza deve ter um cuidado especial, pois é provável que os vários materiais tenham reações diferentes ao agente de limpeza.

As superfícies não devem ser pulverizadas diretamente com limpador profundo ácido, para que o ácido não possa causar danos a longo prazo ao viajar através das fendas. O limpador deve, portanto, ser aplicado no pano de limpeza ou numa esponja. Os acessórios (fittings) só podem ser limpos usando esponjas sem riscos (pads brancos) para evitar arranhões. Isto também se aplica às superfícies de espelho. Para prevenir danos duradouros nos acessórios, o agente de limpeza ácido deve ser enxaguado muito cuidadosamente. Os arejadores de torneira calcificados em válvulas de saída de água devem ser desatarraxados e colocados numa solução ácida durante a noite. Os assentos e tampas de sanita devem ser limpos usando um limpador multiusos ou um limpador à base de álcool, pois os ácidos podem alterar a cor e possivelmente causar manchas leves. Não é possível, subsequentemente, devolvê-los ao seu estado anterior. Portas, aros de portas e divisórias também devem ser limpos minuciosamente usando limpadores multiusos ou à base de álcool. Além disso, só devem ser usados aqui esponjas (pads) que não risquem.

Outros itens, como bancos ou cabides, são esfregados manualmente usando um agente de limpeza alcalino suave ou limpador diário e uma escova de mão, depois enxaguados com água limpa e secos com um pano de limpeza amarelo.