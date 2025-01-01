Requisitos Especiais para a Limpeza de Áreas Sanitárias
Se a limpeza for inadequada, os microrganismos, como bactérias e fungos, são capazes de se multiplicar com particular sucesso como resultado da humidade, calor e pequenas fendas. Eles são capazes de se alimentar de substâncias orgânicas, como células mortas da pele. Sujidade como depósitos de calcário e sabão de calcário, tártaro urinário, ferrugem, etc., apresentam desafios particulares na limpeza. Muitas vezes, têm de ser usados agentes de limpeza agressivos, que podem danificar os materiais das superfícies. Todos estes requisitos especiais devem ser tidos em conta durante a limpeza – para atingir o padrão de higiene exigido, por um lado, e evitar danos nas superfícies, como juntas ou acessórios (fittings), por outro.