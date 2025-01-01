      Limpeza de um reboque para gado

      Seja usando um pequeno reboque para levar cinco porcos para o matadouro, ou um camião grande para chegar ao pasto: Todos os reboques de gado devem ser limpos e desinfetados de forma semelhante, independentemente do seu tamanho.

      Afinal, apenas a limpeza e boa higiene durante o transporte de vacas, porcos e aves previnem a transmissão de agentes patogénicos entre animais ou para humanos.

      A legislação relativa à limpeza de transportadores de animais

      Os veículos de transporte de animais são uma parte essencial da cadeia de produção alimentar. A limpeza e a higiene desempenham um papel importante e, por isso, são reguladas no Reino Unido através da Transport of Animals (Cleansing and Disinfection) Order. Por exemplo, esta regulamentação proíbe o transporte de animais em veículos que não tenham sido limpos e desinfetados desde a última viagem. Também define o nível de limpeza exigido, bem como os métodos a utilizar na desinfeção e limpeza dos transportadores de animais.

      Legal requirements for cleaning cattle trailers

      O procedimento de limpeza de um atrelado para gado

      É obrigatório utilizar palha, serradura ou outro material de cama no fundo do atrelado quando se transportam animais. A cama impede que os animais escorreguem no interior do veículo e ajuda a evitar que a urina e as fezes escorram durante viagens mais longas. O grau de sujidade depende do tempo que os animais passam no transporte. No entanto, o tamanho do veículo não desempenha qualquer papel.

      É obrigatório limpar o interior do atrelado no matadouro; o exterior só precisa de ser limpo em caso de doenças animais. O condutor deve entrar o menos possível em explorações, estábulos e rampas de carregamento. O mesmo se aplica a pessoas não autorizadas, que não devem entrar na cabina do condutor nem na área de carga do veículo, a fim de evitar a transmissão de germes.

      Cleaning the livestock trailer interior: removing loose dirt

      Sujidade solta, como ração, materiais de cama, excreções e lama, deve ser removida manualmente com água, vapor e, se necessário, produtos químicos. Isto pode ser feito utilizando uma pá, uma mangueira, um balde e uma vassoura.

      Soaking off dirt

      A sujidade deve ser removida com uma quantidade generosa de água, independentemente do tempo que os animais estiveram no atrelado. Pode utilizar-se uma mangueira normal ou, preferencialmente, uma lavadora de alta pressão.

      Cleaning livestock trailer interior with cleansing foam

      Além disso, pode ser utilizado um produto de limpeza em espuma adequado. A espuma adere melhor do que a água simples, sendo por isso mais eficiente a dissolver a sujidade. A sujidade dissolvida é depois enxaguada. Idealmente, este processo deve ser realizado com um equipamento que tenha um caudal de água de 1.000 litros por hora ou mais, de modo a garantir uma capacidade de lavagem suficiente.

      Limpeza do atrelado para gado no matadouro

      O matadouro é um ambiente particularmente de alto risco, uma vez que veículos provenientes de diferentes explorações, transportando diferentes tipos de gado, podem cruzar-se. No entanto, não é obrigatório limpar e desinfetar o atrelado antes de sair do matadouro.

      Se o condutor não o for fazer no local, deve preencher o formulário FMAW27, no qual indicará onde irá proceder à limpeza e desinfeção do veículo após abandonar as instalações.

      O veículo deve ser limpo nas 24 horas seguintes à saída do matadouro ou antes da próxima utilização, consoante o que ocorrer primeiro.

      Cleaning the cattle trailer inside and outside

      Dica 1 – Utilizar água quente:

      Recomenda-se utilizar uma lavadora de alta pressão com água quente, a uma temperatura entre 60 e 80 °C. A água morna dissolve a sujidade de forma mais rápida e completa, permitindo alcançar melhores resultados de limpeza mesmo sem detergentes. Os veículos também secam mais rapidamente e podem ser postos em utilização mais cedo. Um bocal de pulverização plano é o acessório mais adequado para a lavadora.

      Tip 2 – wear protective clothing:

      Wearing personal protective equipment (PPE) will protect the cleaner from germs and possible debris flying in the air. PPE generally includes a protective suit, gloves, boots, safety glasses and hearing protection. The boots must also be cleaned and disinfected before leaving the washing area.

      Como deve ser a área de limpeza de transportadores de animais?

      Idealmente, a área de lavagem deve ter entradas e saídas separadas, de forma a que os atrelados limpos não entrem em contacto com os sujos. Deve ser disponibilizada uma grande área coberta, composta por várias estações de lavagem. As estações de lavagem devem estar separadas entre si para garantir que não ocorra contaminação. Os pisos devem ser impermeáveis e fechados. A água suja resultante da lavagem deve ser drenada de forma a eliminar a transmissão de doenças.

      Os atrelados de gado secam muito mais rapidamente numa instalação de lavagem fechada. A utilização de uma lavadora de alta pressão com água quente encurta ainda mais o tempo de secagem, uma vez que a água quente seca mais depressa. Se for necessário lavar frequentemente veículos grandes, pode ser conveniente investir em lavadoras de alta pressão fixas, com bombas de alta eficiência e gerador de vapor de água quente.

      Cleaning the cattle trailer exterior at a washing facility

      Dica – Secagem antes da desinfeção:

      Uma vez removida completamente a sujidade, o veículo deve ser deixado a secar por completo. Caso contrário, o desinfetante dissolve-se na água residual e o seu efeito será insuficiente. Qualquer sujidade remanescente que contenha proteínas tem o mesmo efeito. O desinfetante atuará sobre as proteínas em vez de eliminar vírus, bactérias e outros microrganismos, comprometendo a eficácia do produto. Por isso, o atrelado de gado deve estar totalmente seco antes de iniciar a desinfeção.

      Desinfeção e água quente

      Quando todas as partes necessárias de um atrelado de gado estiverem limpas e secas, pode iniciar-se a desinfeção. O condutor deve manter um registo de desinfeção para cada veículo, especificando a frequência, o método de limpeza e desinfeção, bem como o desinfetante utilizado. Todos os desinfetantes utilizados devem ser aprovados pelo Defra.

    • O Defra fornece uma lista de desinfetantes aprovados para orientar sobre qual produto utilizar para cada doença e em que concentrações. Ao utilizar produtos químicos de qualquer tipo, vale a pena ter atenção aos seguintes aspetos:
      • Utilizar o desinfetante o mínimo possível, para garantir que são libertados para o ambiente o menor número de químicos possível.
      • Não devem ser detetados resíduos em alimentos ou águas residuais.
      • Evitar substâncias potencialmente alergénicas, como aldeídos ou cresóis, bem como substâncias CMR (cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para a reprodução).
      • Foram encontradas as primeiras indicações de resistência a substâncias como formaldeído e compostos de amónio quaternário.
      Documenting animal transporter disinfection

      Dica – Utilizar espuma:

      Recomenda-se utilizar espuma para evidenciar as áreas já tratadas, bem como para aumentar a eficácia do desinfetante. Uma espuma que não pulverize também pode ser aplicada com uma lança de espuma em copo a uma distância de até sete metros, aumentando a segurança do utilizador.

      Devido aos diversos problemas associados à utilização de produtos químicos, os resultados de estudos recentes sobre o efeito desinfetante de lavadoras de alta pressão com água quente são interessantes. Na primavera de 2021, um laboratório independente testou a eficácia dos dispositivos Kärcher no combate a vírus. As nossas lavadoras de alta pressão com água quente conseguiram eliminar vírus envelopados mesmo a 65 °C e com menos de um minuto de contacto com a superfície contaminada. Com água a mais de 75 °C, até a quantidade de vírus não envelopados foi claramente reduzida.

      HDS_Advantages_

      Vantagens das lavadoras de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As lavadoras de alta pressão limpam ainda melhor com pressão constante. Para além de resultados aprimorados e de tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as lavadoras de alta pressão com água quente têm também um efeito mensurável de redução de germes. Quando é utilizada a fase de vapor, até superfícies delicadas podem ser limpas de forma suave, com temperaturas de até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem reduzir a pressão de trabalho, o tempo necessário e o volume de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades de otimização do processo de limpeza.

      Saiba mais

      Cleaning animal transporter in aquafarming

      The regulations for cleaning animal transporters in aquafarming are similar as in transporting other types of animals. In addition, aquafarming facilities are high-security areas as the risk of transmission of pathogens is a lot higher in fish stocks. In the worst case, the spread of germs can even lead to the closure of the entire facility. Therefore, both interior and exterior of the fish transportation vehicles need to be thoroughly cleaned and adequately disinfected to ensure a good level of cleanliness and hygiene.

      Fish transport

      Limpeza de um atrelado de peixe

      O transporte de peixes e crustáceos de um viveiro para um tanque de criação e alimentação envolve sempre o risco de introduzir germes ou infeções no novo habitat. Para minimizar este risco, é crucial efetuar uma limpeza e desinfeção cuidadosa dos recipientes de transporte e dos veículos utilizados no transporte de peixes.

      Saiba mais

      Guia de Vendas — Agricultura

      Download

      Guia de Vendas — Agentes de Limpeza na Agricultura

      Download
      Voltar à visão geral