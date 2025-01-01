É obrigatório utilizar palha, serradura ou outro material de cama no fundo do atrelado quando se transportam animais. A cama impede que os animais escorreguem no interior do veículo e ajuda a evitar que a urina e as fezes escorram durante viagens mais longas. O grau de sujidade depende do tempo que os animais passam no transporte. No entanto, o tamanho do veículo não desempenha qualquer papel.

É obrigatório limpar o interior do atrelado no matadouro; o exterior só precisa de ser limpo em caso de doenças animais. O condutor deve entrar o menos possível em explorações, estábulos e rampas de carregamento. O mesmo se aplica a pessoas não autorizadas, que não devem entrar na cabina do condutor nem na área de carga do veículo, a fim de evitar a transmissão de germes.