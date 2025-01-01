A legislação relativa à limpeza de transportadores de animais
Os veículos de transporte de animais são uma parte essencial da cadeia de produção alimentar. A limpeza e a higiene desempenham um papel importante e, por isso, são reguladas no Reino Unido através da Transport of Animals (Cleansing and Disinfection) Order. Por exemplo, esta regulamentação proíbe o transporte de animais em veículos que não tenham sido limpos e desinfetados desde a última viagem. Também define o nível de limpeza exigido, bem como os métodos a utilizar na desinfeção e limpeza dos transportadores de animais.