Um componente essencial de uma usina de biogás é o fermentador. O substrato feito a partir de produtos agrícolas, como estrume líquido, milho, grãos ou silagem de erva, é fermentado por culturas bacterianas dentro do fermentador. O biogás produzido neste processo consiste principalmente em metano (50-65 %) e dióxido de carbono (35-50 %). Um ou mais geradores produzem eletricidade a partir disso, que é alimentada na rede ou aquece a própria fazenda.

Como alternativa, os agricultores podem refinar o gás através de uma usina de melhoria de biogás e alimenta-lo diretamente na rede de gás natural. No entanto, isso só vale a pena para grandes instalações. O substrato restante da fermentação é encaminhado para o fermentador secundário ou tanque de fermentação secundária, onde é reintroduzido no ciclo agrícola como fertilizante.