      Limpeza de veículos comerciais

      Ter veículos comerciais limpos desempenha um papel fundamental na imagem positiva de uma frota. Para poupar tanto nos custos de mão-de-obra como no tempo, as exigências de qualidade e velocidade de lavagem são elevadas. No entanto, o tamanho e o design dos veículos não exigem apenas uma tecnologia especial para a lavagem – os produtos químicos de lavagem também têm de ser os adequados para limpar camiões, autocarros, etc. de forma económica.

      Requisitos para uma lavagem de veículos comerciais

      Os requisitos para a limpeza de veículos comerciais são rigorosos. Isto deve-se ao facto de a sujidade que se acumula em camiões, etc., variar significativamente dependendo do objetivo de utilização e do tipo de veículo. A tecnologia de lavagem deve, portanto, ser capaz de remover de forma fiável e rápida sujidade como manchas de alcatrão, óleos e lamas, juntamente com depósitos sazonais (por exemplo, sal rodoviário, pólen, resíduos de insetos e folhas), ao mesmo tempo que é suave para a superfície do veículo.

      Outro desafio são os vários materiais a partir dos quais os camiões são fabricados, que vão desde alumínio, fibra de carbono e aço até borracha e vários plásticos. Todos eles devem ser limpos de forma fiável e suave num processo de lavagem.

      A limpeza mecânica leva a poupança de tempo e custos

      A limpeza mecânica ajuda a poupar tanto nos custos de mão-de-obra como no tempo. Uma solução eficiente é, portanto, utilizar modernos sistemas de lavagem de pórtico para veículos comerciais e boxes de lavagem com limpadoras de alta pressão. Estes possuem uma variedade de recursos que permitem que a lavagem do veículo seja adaptada aos requisitos em constante mudança. O seu espectro de utilização varia desde uma pré-lavagem manual ou mecânica até uma lavagem principal completa e, finalmente, aos cuidados com o veículo. Isto torna possível a utilização de produtos de limpeza que foram especialmente formulados, sem os quais seria impossível ou extremamente demorado cumprir os rigorosos requisitos para uma lavagem de veículos comerciais. A utilização de sistemas e boxes de lavagem deve, no entanto, ser adaptada ao tipo, número e tamanho dos veículos.

      Ao selecionar e equipar um sistema de lavagem para veículos comerciais, três questões importantes têm de ser respondidas:

      Gantry car wash

      Que veículos devem ser limpos?

      Ao selecionar e equipar um sistema de lavagem para veículos comerciais, é importante, primeiro, clarificar quais os tipos de veículos a serem limpos. Veículos de construção com estruturas especiais são difíceis de limpar e geralmente requerem a utilização de uma limpador de alta pressão, uma vez que não podem passar por sistemas de lavagem de pórtico. Em alternativa, é possível instalar arcos de pulverização estacionários sem escovas para estes veículos. Ao contrário de uma lavagem de pórtico, estes arcos não se movem – em vez disso, os veículos são conduzidos através deles e lavados sem fazer contacto. Isto permite que os veículos sejam lavados sem grande trabalho manual. Por outro lado, camiões articulados, autocarros e camiões com superestruturas de caixa podem ser limpos de forma muito mais eficiente com sistemas de lavagem de escovas estacionários de pórtico ou móveis.

      Lavagem de veículos para fins próprios ou como negócio contratado?

      É também importante considerar se os sistemas de lavagem serão utilizados para fins próprios de uma empresa de frota ou adicionalmente ou exclusivamente como negócio contratado. Se forem utilizados principalmente para fins próprios de uma empresa de frota, o tamanho e o design técnico dos sistemas dependem do número e do tipo de veículos. No caso de frotas mistas, pode ser necessário um sistema de lavagem combinado. Isto pode também tornar necessário incorporar a lavagem manual com limpadoras de alta pressão, para além de um sistema de lavagem de pórtico ou de escovas móveis para camiões.

      O mesmo se aplica aos negócios contratados. Neste caso, os sistemas de lavagem escolhidos dependem do número de veículos esperado. Isto requer uma análise minuciosa do local (por exemplo, número de visitantes do local, número de empresas sediadas lá com frotas de veículos comerciais, situações competitivas regionais, leis de proteção das águas subterrâneas).

      Os requisitos de construção e técnicos foram cumpridos?

      maioria dos sistemas de lavagem disponíveis requer um pavilhão suficientemente grande com fornecimento e drenagem de água, bem como uma ligação CA trifásica (400V). Antes de instalar o sistema de lavagem, é também importante verificar se o tamanho do pavilhão corresponde às numerosas regulamentações de segurança prescritas pelas associações comerciais (diretrizes para sistemas de lavagem de veículos ZH1/543). É muitas vezes também necessário planear e adquirir um separador para a água de lavagem. Se uma instalação interior não for possível, alguns sistemas de lavagem de pórtico para camiões podem ser montados ao ar livre. Neste caso, deve ser fornecida uma proteção contra salpicos. O espaço necessário para a aproximação do veículo, bem como para os cuidados preliminares e posteriores, também é importante. Se o box de lavagem e o pavilhão forem facilmente acessíveis durante as horas de ponta e sem manobras repetidas, isto tem um impacto positivo na satisfação do cliente e, consequentemente, aumenta a frequência de visitantes.

      Três passos para um veículo limpo

      Manual high-pressure wash

      Passo 1: Pré-lavagem

      É frequentemente utilizada uma limpadora de alta pressão para a pré-lavagem de veículos comerciais. Antes da compra, deve ser clarificado se é necessária uma máquina móvel ou estacionária. Também tem de ser feita uma escolha entre limpadoras de alta pressão de água fria e água quente.As máquinas móveis são mais económicas e o facto de poderem ser movimentadas significa que podem ser usadas para muitas tarefas (especiais), como a limpeza de oficinas. No entanto, note que estas requerem tempos de preparação mais longos. A capacidade de consumíveis, como combustível e produto de limpeza (aprox. 10/20 L), também é restringida dependendo do sistema.

      As limpadoras de alta pressão estacionárias têm a vantagem de a água poder ser aquecida pela fonte de energia (eletricidade/gás/óleo de aquecimento) sem quaisquer limitações. Os cabos e linhas de fornecimento também se mantêm arrumados em todos os momentos e os depósitos para os produtos químicos de lavagem são também maiores, o que significa que não precisam de ser reabastecidos regularmente.É utilizado um limpador alcalino de camiões e lonas para a pré-lavagem.

      O agente de pré-pulverização para sistemas de lavagem de escovas e alta pressão ajuda a amolecer e remover sujidade persistente como gordura, ferrugem, óleo, alcatrão, detritos de insetos e película acinzentada. O removedor de sujidade é dispensado na quantidade apropriada usando máquinas de limpeza de alta pressão ou pulverizado em camada fina através do sistema de dosagem para o sistema de lavagem de pórtico. Um limpador alcalino de jantes é utilizado para as rodas, se necessário.

      Em alternativa, é possível instalar um arco de pré-pulverização intensiva no sistema de lavagem de pórtico. Dependendo da quantidade e tipo de sujidade, isto significa que a pré-limpeza manual pode deixar de ser necessária.

      Passo 2: Lavagem principal

      Durante a lavagem principal que se segue à pré-lavagem, a sujidade amolecida é removida do veículo por três escovas rotativas com a adição de água e um champô ou espuma potente. As suas combinações de ingredientes ativos ajudam as escovas a deslizar e, assim, protegem a superfície do veículo. A pressão de contacto das escovas laterais pode ser adaptada para se adequar ao veículo em particular, o que, em combinação com a deteção precisa do contorno, garante ótimos resultados de lavagem.

      A lavagem principal é seguida por um enxaguamento, pelo qual qualquer sujidade restante e resíduos de detergente são removidos.

      Em alternativa, a lavagem principal pode também ser realizada com um sistema de escova única operado manualmente. Este limpa veículos até uma altura de 4,20m e é adequado para uma limpeza completa rápida e profunda (lados, frente e traseira) de pequenas frotas com até 15 veículos.

      Truck wash system
      Optimal drying

      Passo 3: Cuidado com o veículo

      Em seguida, pode ser selecionado um programa adicional, como a enceragem, para ajudar na manutenção do camião. Isto protege a pintura de quaisquer influências ambientais prejudiciais, como pó, chuva ácida ou excrementos de pássaros corrosivos. A cera também previne a corrosão, uma vez que flui para fendas e cavidades penetradas pela água e forma uma película protetora quando seca. Benefícios adicionais são que a sujidade tem menos probabilidade de aderir à pintura, o veículo mantém o seu melhor aspeto por mais tempo e é mais fácil de limpar.

      Além disso, a cera líquida em spray confere aos veículos um brilho notável e proteção a longo prazo. Uma vez que não é afetada pela qualidade da água, também proporciona um acabamento impecável após a lavagem sem secagem por sopro. O couro líquido foi desenvolvido para sistemas de lavagem de veículos sem secagem por sopro e é particularmente adequado para veículos com grandes superfícies visíveis. O produto permite que a água de lavagem escorra da superfície do veículo e dos vidros como uma película fina, sem deixar quaisquer marcas.

      Poupar dinheiro com os produtos químicos certos

      Uma grande parte dos sistemas de lavagem de veículos comerciais utiliza um sistema de recuperação de água para reduzir o consumo de água doce. Este filtra as partículas de sujidade da água recuperada, as canaliza para fora e devolve a água limpa ao sistema – o que pode reduzir o consumo de água doce em até 85 por cento. No entanto, para o tratamento eficiente da água recuperada e a operação segura do sistema de lavagem, é necessária uma combinação perfeita de produtos químicos de lavagem. Isto porque componentes como o sistema de depósito com armadilha de lodo, sistema de filtragem fina e depósito de armazenamento de água recuperada só funcionam perfeitamente se não forem influenciados pelos produtos químicos. As especificações do fabricante devem ser sempre observadas.

      Os operadores de sistemas poupam dinheiro com os produtos químicos certos. Os aditivos que são selecionados de acordo com os requisitos individuais poupam água, o que significa que o sistema funciona de forma segura e é amortizado mais rapidamente. O cliente também beneficia disto, uma vez que um sistema de lavagem com programas e produtos de limpeza coordenados funciona ao mais alto nível de qualidade com um baixo impacto ambiental – e, consequentemente, ajuda o veículo a reter o seu valor e tem um impacto positivo na satisfação do cliente.

      New truck wash illustration

      [A] Descarga de águas residuais via sistema de tanques no sistema de esgotos | [B] Descarga de águas residuais via tanque de água recuperada no sistema de esgotos

      Circuito de água recuperada: As águas residuais fluem para um poço de bombagem [2] através do poço de decantação [1]. De lá, são bombeadas para o tanque de água recuperada [4] através do filtro de areia (filtro de mídia) com retrolavagem automática [3] e disponibilizadas para o processo de lavagem através de uma bomba de alimentação [5].

      Dependendo das disposições legais aplicáveis, a água em excesso pode ser canalizada para o sistema de esgotos [6], diretamente ou através de um separador, passando pelo poço de bombagem.

      As águas residuais também podem ser canalizadas para o sistema de esgotos diretamente a partir do tanque de água recuperada [7]. Neste caso, não há ligação entre o poço de bombagem e o sistema de esgotos.

      Guia de Vendas: Agentes de Limpeza para Limpeza de Veículos

      Download
      Voltar para a visão geral