É frequentemente utilizada uma limpadora de alta pressão para a pré-lavagem de veículos comerciais. Antes da compra, deve ser clarificado se é necessária uma máquina móvel ou estacionária. Também tem de ser feita uma escolha entre limpadoras de alta pressão de água fria e água quente.As máquinas móveis são mais económicas e o facto de poderem ser movimentadas significa que podem ser usadas para muitas tarefas (especiais), como a limpeza de oficinas. No entanto, note que estas requerem tempos de preparação mais longos. A capacidade de consumíveis, como combustível e produto de limpeza (aprox. 10/20 L), também é restringida dependendo do sistema.

As limpadoras de alta pressão estacionárias têm a vantagem de a água poder ser aquecida pela fonte de energia (eletricidade/gás/óleo de aquecimento) sem quaisquer limitações. Os cabos e linhas de fornecimento também se mantêm arrumados em todos os momentos e os depósitos para os produtos químicos de lavagem são também maiores, o que significa que não precisam de ser reabastecidos regularmente.É utilizado um limpador alcalino de camiões e lonas para a pré-lavagem.

O agente de pré-pulverização para sistemas de lavagem de escovas e alta pressão ajuda a amolecer e remover sujidade persistente como gordura, ferrugem, óleo, alcatrão, detritos de insetos e película acinzentada. O removedor de sujidade é dispensado na quantidade apropriada usando máquinas de limpeza de alta pressão ou pulverizado em camada fina através do sistema de dosagem para o sistema de lavagem de pórtico. Um limpador alcalino de jantes é utilizado para as rodas, se necessário.

Em alternativa, é possível instalar um arco de pré-pulverização intensiva no sistema de lavagem de pórtico. Dependendo da quantidade e tipo de sujidade, isto significa que a pré-limpeza manual pode deixar de ser necessária.