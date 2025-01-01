      After builders cleaning efficiently removes dust and dirt

      Once construction work is completed, the next step is post construction cleaning – an ‘after builders cleaning’, so to speak. From dust on storage surfaces to paint splashes on windows to cement residue on tile floors, the cleaning tasks are as varied as the type of dirt itself. Thorough post construction cleaning involves the use of a wide range of equipment such as vacuums, high-pressure cleaners, scrubber-dryers, etc. to make the premises clean and safe.

      Pó, salpicos de tinta e resíduos de cimento – uma grande variedade de sujidade acumula-se nos estaleiros de construção. Após a conclusão da construção, os resíduos de sujidade precisam ser removidos antes que o edifício acabado possa ser utilizado. A limpeza é fundamental tanto para a aparência como para a segurança; é crucial deixar as instalações seguras por motivos de saúde e responsabilidade civil.

      Limpeza pós-obra: definição e responsabilidades

      A limpeza pós-obra é realizada no intervalo de tempo entre a conclusão de um projeto de construção e a ocupação ou utilização das instalações. O objetivo é preparar as instalações para o uso a que se destinam. A limpeza pós-obra, por vezes chamada de «limpeza pós-construtores», é muito semelhante a uma limpeza profunda em termos de intensidade. Cada profissão é responsável pela sua área de trabalho. No entanto, também é possível contratar um prestador de serviços externo para a limpeza pós-obra, que limparia toda a área de construção.

      A diferença entre limpeza provisória e limpeza pós-construção

      De acordo com a sua definição, a limpeza pós-construção ocorre após a conclusão da obra, enquanto a limpeza intercalar ocorre durante a construção. É realizada entre as fases individuais da construção, geralmente várias vezes durante um projeto de construção, mas idealmente também antes da limpeza final pós-construção. Envolve principalmente a remoção de detritos grosseiros, como entulho de construção, resíduos de folhas metálicas, pedras e grandes quantidades de poeira.

      Variedade de tipos de sujidade em locais de construção

      Autocolantes e películas em portas, janelas, etc., resíduos de argamassa e gesso, excesso de argamassa, resíduos de cimento, salpicos de tinta e verniz, resíduos de cola de fita adesiva ou películas protetoras – todos estes são considerados resíduos de sujidade num estaleiro de construção. O tipo de sujidade número um é o pó. Os diferentes tipos de poeira são vastos, porque uma enorme variedade de poeira é gerada durante os trabalhos de construção. O pó mineral misto, proveniente, por exemplo, do betão, areia, cal ou gesso, é um dos tipos de pó mais comuns nos estaleiros de construção. No entanto, em estaleiros de construção é frequente encontrar vários tipos de pó de quartzo, pó de madeira, pó contaminado micro-biologicamente ou pó de fibras, por exemplo, de vidro, cerâmica ou amianto.

      A person removes dust with a Kärcher Vacuum Cleaner
      A person in protective clothing cleans a wall in the shell with a safety vacuum cleaner.

      Remoção de poeira de construção

      A fraca visibilidade ou o equipamento de trabalho ocioso são apenas algumas das razões para o aumento do pó no local de trabalho. Não é apenas um risco potencial para a segurança, mas também um risco para a saúde dos trabalhadores. Os problemas de saúde relacionados com o pó da construção variam desde irritação e inflamação do sistema respiratório até doenças pulmonares crónicas e um risco acrescido de doenças cardiovasculares. O controlo profissional e a remoção do pó da construção podem garantir eficazmente um ambiente mais seguro.

      A person in white protective clothing cleans the floor of a refurbished flat from residues with a Kärcher vacuum cleaner

      Remoção de amianto

      O amianto foi utilizado em toneladas na indústria da construção civil durante décadas. No entanto, devido aos riscos para a saúde associados à inalação de amianto, a importação, o fornecimento e a utilização de todos os tipos de amianto foram proibidos no Reino Unido desde 1999. No entanto, os perigos do amianto ainda representam desafios para empresas especializadas, mesmo hoje em dia, porque materiais de construção que ainda contêm amianto são frequentemente detetados durante obras de renovação ou demolição de edifícios antigos. No nosso artigo, você aprenderá como o amianto pode ser removido e descartado, e quais medidas de segurança devem ser tomadas.

      Equipamento de limpeza pós-obra: O que está incluído?

      A regra geral na limpeza pós-obra é limpar de cima para baixo. Como os tipos de sujidade são diversos, muitos dispositivos e equipamentos manuais são usados na limpeza pós-construção.

      Pisos: Aspire e limpe com alta pressão, se necessário.

      Os aspiradores de pó e água são uma parte essencial dos canteiros de obras. O pó e os resíduos de água ou líquidos têm de ser removidos durante a limpeza pós-construção. Isso pode ser feito de forma prática e eficiente com um aspirador combinado. Os aspiradores devem ter certificação ATEX para a respetiva classe de poeira ou limpeza. Aspiradores especiais para poeira combustível, por exemplo, devem ser usados conforme estipulado pela regulamentação.

      Menos comum é o uso de aspiradores, mas estes também são uma solução possível. Nos locais de construção, um aspirador com vassoura é preferível a uma vassoura sozinha, devido ao potencial de levantar poeira. Durante o processo de varredura, a varredora aspira o pó através de um rolo, aspira a sujidade com a ajuda de uma turbina de sucção (soprador) e separa-a num sistema de filtragem. O teor de poeira é reduzido durante o processo de limpeza. Alguns fabricantes também oferecem uma capa personalizada feita de tecido de linho revestido com PVC. A lona de cobertura é esticada sobre toda a área frontal da varredora até às rodas traseiras com um fecho de velcro e garante ainda menos perturbação do pó. Para áreas maiores, como pavilhões industriais, pode valer a pena usar uma pequena máquina com operador a bordo.

      Depois de remover a sujidade grossa e o pó, é uma boa ideia limpar o chão com uma máquina de esfregar ou esfregão. São particularmente adequados para remover manchas de cimento ou gesso de superfícies lisas. O modelo adequado deve ser escolhido de acordo com o tipo de piso e o tamanho da divisão. Para salas de estar ou escritórios, geralmente é adequado um modelo menor e compacto, que seja fácil de manobrar e com o qual as superfícies sob os radiadores também possam ser facilmente alcançadas.

      No campo das máquinas de esfregar, a máquina de disco único é um dispositivo comum e popular. Pode ser utilizado para quase todos os tipos de limpeza e em quase todos os tipos de pisos, devido à vasta gama de acessórios, tais como almofadas, escovas ou pesos adicionais. As máquinas de limpeza e secagem também são utilizadas na limpeza pós-construção. Em comparação com a limpeza manual, funcionam com uma mecânica abrangente e, por isso, limpam de forma muito mais eficaz. Com uma máquina tão potente, até mesmo a sujidade mais resistente, como salpicos de tinta ou argamassa, pode ser removida. Além disso, o operador não entra em contacto com a sujidade propriamente dita, uma vez que é sempre fornecida água fresca. A mistura de sujidade é aspirada diretamente após a limpeza. Isto significa que o pavimento pode ser pisado novamente após um tempo de secagem mais curto. Especialmente para pisos de madeira, recomenda-se um modelo com sucção diretamente atrás do rolo ou disco, para que a madeira não fique exposta à humidade por muito tempo.

      Para sujidade leve, o método de 1 passo geralmente é suficiente para limpar o chão. Após a limpeza dos construtores, muitas vezes são reveladas cargas de sujidade mais pesadas. Nesse caso, recomenda-se a limpeza utilizando o método de duas etapas, por exemplo, para remover resíduos de cimento difíceis de um piso de azulejo. Neste caso, o piso deve ser completamente molhado para permitir que a argamassa seja absorvida e, em seguida, o produto de limpeza adequado pode ser aplicado. Agora, pode-se usar uma máquina de disco único (para esfregar) e um aspirador de pó e água ou uma máquina de esfregar adequada.

      Se o resultado ainda não for satisfatório, o processo poderá ter de ser repetido. Se houver grandes quantidades de resíduos de argamassa, é melhor trata-los manualmente antes da limpeza com máquina. Uma espátula de plástico protege os azulejos circundantes, mas uma espátula de metal também pode ser necessária, dependendo do grau de sujidade – é importante ter cuidado ao manuseá-la.

      Que produtos de limpeza são utilizados na limpeza pós-obra?

      Uma vasta gama de produtos de limpeza é adequada para limpar os revestimentos. São selecionados de acordo com o grau de sujidade das coisas. Se o nível de sujidade for baixo, recomenda-se a utilização de produtos de limpeza sem surfactantes para pisos de madeira e ladrilhos de grés porcelânico. Se o nível de sujidade for mais elevado, também se utilizam frequentemente agentes de limpeza fortes e ácidos para grés porcelânico, para que os resíduos de cimento possam ser removidos de forma fiável. Os revestimentos elásticos para pavimentos, como PVC ou linóleo, podem ser tratados com produtos de limpeza alcalinos fortes ou, por vezes, com um ácido.

      Dica – Tenha uma borracha ao alcance:

      Marcas de lápis e manchas em azulejos da cozinha ou casa de banho podem ser facilmente removidas com uma borracha.

      Se necessário, também pode ser utilizada uma máquina de limpeza de alta pressão. Em ambientes internos, pode ser usado em conjunto com um limpador de superfícies com sucção (por exemplo, um acessório com bicos rotativos de jato plano). Para isso, deve existir um ralo no chão que possa drenar a água produzida nessa limpeza. A decisão de limpar com água fria ou quente deve ser tomada caso a caso, de acordo com as condições do local. O uso de água fria é comum, mas se houver acesso a uma tubagem de água quente, as máquinas de limpeza de alta pressão adequadas também podem ser operadas até 60 °C. Caso contrário, para limpeza com água quente, o próprio dispositivo deve estar localizado ao ar livre. Os modelos alimentados a bateria também podem ser usados para limpeza pura de alta pressão. É importante também levar em consideração os requisitos consideráveis de energia de um modelo equipado com sucção.

      A person cleans an excavator bucket with a Kärcher Hot Water High-Pressure Trailer

      Limpeza autossuficiente

      Seja na limpeza de espaços públicos após um festival na cidade, na limpeza de ferramentas agrícolas no local ou na remoção de sujeira em obras de construção, sempre há momentos em que a limpeza é necessária sem uma conexão direta de água ou eletricidade. Em muitos casos, os dispositivos alimentados por bateria são agora a solução certa, porque os aspiradores sem fio para líquidos e sólidos ou as lavadoras de alta pressão para profissionais são móveis, reduzem os riscos de tropeços e têm um ótimo desempenho. Se forem tarefas de limpeza maiores que precisam ser concluídas sem ligação à rede elétrica e água, as máquinas de limpeza de alta pressão e máquinas de limpeza de alta pressão com água quente, geradores e bombas de água suja são úteis.

      Janelas e prateleiras

      Desde pequenas janelas até amplas fachadas envidraçadas, a limpeza pós-construção envolve a remoção de películas protetoras, autocolantes com marcas e sujidade de janelas de vários formatos e tamanhos. Geralmente são limpos com um limpador de janelas e um rodo. É fundamental ter em mente que uma limpeza completa requer uma quantidade suficiente de água para eliminar qualquer sujeira ou resíduos de adesivo sem causar riscos. Nos casos em que há salpicos de tinta ou verniz, um raspador de vidro pode ser usado com ótimos resultados. Quando se trata de superfícies como armários ou divisórias, é melhor optar por métodos manuais, como panos de microfibra para limpeza. Por outro lado, para superfícies extensas, recomenda-se vivamente a utilização de um limpador largo juntamente com um pano de microfibra.

      Áreas exteriores e possíveis serviços adicionais

      Se áreas externas, como calçadas, pátios ou fachadas de um edifício, fizerem parte do escopo de trabalho da limpeza pós-construção, os dispositivos e os equipamentos adequados deverão ser selecionados de acordo com a sujeira e os substratos envolvidos, assim como para áreas internas.

      As entradas pavimentadas, por exemplo, podem ser limpas convenientemente com uma varredora e, dependendo do nível de sujidade, com uma máquina de limpeza de alta pressão (em combinação com um limpador de superfícies). Também é adequado para limpar fachadas, paredes ou portas de garagem. As diretrizes locais para a remoção de águas residuais devem ser observadas – se necessário, a água deve ser recolhida ou filtrada.

      Alguns construtores também solicitam serviços adicionais após a «limpeza pós-obra», na forma de uma lista de verificação de limpeza pós-obra. Isso pode incluir tanto a desinfecção de superfícies quanto a instalação de um novo revestimento para o piso. Neste caso, as atividades anteriores à limpeza pós-construção devem ser incluídas nas especificações.

      Cleaning car parks

      Limpeza de parques de estacionamento, caminhos e áreas exteriores

      Seja para ir a um restaurante, fazer compras num supermercado, loja de móveis ou shopping center, ou visitar um médico ou museu, muitas vezes a primeira coisa que os visitantes fazem ao chegar é estacionar o carro e caminhar um pouco até o prédio. Existem vários métodos para causar uma impressão positiva logo à partida, prevenir o risco de acidentes e impedir que a sujidade seja trazida do exterior.

      A person on a hoist uses a Kärcher High-Pressure Cleaner for facade cleaning

      Limpeza de fachadas

      As fachadas podem ser feitas de diversos materiais, como gesso, pedra natural, vidro, metal ou madeira. Eles conferem a um edifício uma aparência individual. Para manter o seu apelo visual e valor durante o maior tempo possível, é necessária uma limpeza regular da fachada do edifício. Existem várias técnicas disponíveis, especialmente quando se utilizam equipamentos adequados, como máquinas de limpeza de alta pressão, jatos de areia/água e jatos de gelo seco, que são utilizados profissionalmente dependendo do material e do tipo de sujidade.

      Eliminação de resíduos de obras

      Uma limpeza completa após a construção produz muitos resíduos, que devem ser descartados adequadamente no final. Uma vez que os resíduos de construção contêm vários materiais de construção, bem como toxinas e possivelmente resíduos de produtos químicos de limpeza, é essencial separa-los em resíduos residuais e resíduos perigosos. No Reino Unido, existe um código de classificação de resíduos que deve ser respeitado.

      Os resíduos perigosos, que incluem, por exemplo, materiais de isolamento e vedação, tintas e vernizes ou mesmo madeira tratada, são então levados para um ponto de recolha adequado. Na maioria dos casos, este é o centro de reciclagem mais próximo; em algumas áreas, a recolha pode ser organizada.

      Se contratar uma empresa para a limpeza pós-obra, a descrição dos serviços incluídos também deve incluir o descarte de resíduos. Isso poupará muito trabalho.

      Prevenção: como evitar o pó da construção

      Para ter menos sujidade para remover durante a limpeza intermédia e pós-construção, é melhor prevenir do que remediar. Essencialmente, gere menos sujidade durante a construção! Existem várias formas de minimizar o pó fino durante a construção, por exemplo, instalando bloqueadores de pó ou extração direta durante o lixamento, serragem, perfuração e fresagem. É igualmente importante manter as roupas de trabalho limpas, por exemplo, separando as roupas de trabalho das roupas domésticas ou criando «áreas pretas e brancas» para poeiras perigosas.

      Apesar das rigorosas medidas de proteção, em alguns casos é inevitável que se levante poeira em grandes quantidades durante a limpeza pós-construção. Se não for possível evitar o uso de substâncias perigosas, devem ser tomadas medidas de proteção adequadas para as pessoas que se encontram no local da construção. Isso inclui o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), como respiradores, roupas de trabalho fechadas, óculos de segurança e capacetes.

      A person in work clothes is vacuuming dust on a construction wall

      Guia de vendas para o setor da construção civil

