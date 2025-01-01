Os aspiradores de pó e água são uma parte essencial dos canteiros de obras. O pó e os resíduos de água ou líquidos têm de ser removidos durante a limpeza pós-construção. Isso pode ser feito de forma prática e eficiente com um aspirador combinado. Os aspiradores devem ter certificação ATEX para a respetiva classe de poeira ou limpeza. Aspiradores especiais para poeira combustível, por exemplo, devem ser usados conforme estipulado pela regulamentação.

Menos comum é o uso de aspiradores, mas estes também são uma solução possível. Nos locais de construção, um aspirador com vassoura é preferível a uma vassoura sozinha, devido ao potencial de levantar poeira. Durante o processo de varredura, a varredora aspira o pó através de um rolo, aspira a sujidade com a ajuda de uma turbina de sucção (soprador) e separa-a num sistema de filtragem. O teor de poeira é reduzido durante o processo de limpeza. Alguns fabricantes também oferecem uma capa personalizada feita de tecido de linho revestido com PVC. A lona de cobertura é esticada sobre toda a área frontal da varredora até às rodas traseiras com um fecho de velcro e garante ainda menos perturbação do pó. Para áreas maiores, como pavilhões industriais, pode valer a pena usar uma pequena máquina com operador a bordo.

Depois de remover a sujidade grossa e o pó, é uma boa ideia limpar o chão com uma máquina de esfregar ou esfregão. São particularmente adequados para remover manchas de cimento ou gesso de superfícies lisas. O modelo adequado deve ser escolhido de acordo com o tipo de piso e o tamanho da divisão. Para salas de estar ou escritórios, geralmente é adequado um modelo menor e compacto, que seja fácil de manobrar e com o qual as superfícies sob os radiadores também possam ser facilmente alcançadas.

No campo das máquinas de esfregar, a máquina de disco único é um dispositivo comum e popular. Pode ser utilizado para quase todos os tipos de limpeza e em quase todos os tipos de pisos, devido à vasta gama de acessórios, tais como almofadas, escovas ou pesos adicionais. As máquinas de limpeza e secagem também são utilizadas na limpeza pós-construção. Em comparação com a limpeza manual, funcionam com uma mecânica abrangente e, por isso, limpam de forma muito mais eficaz. Com uma máquina tão potente, até mesmo a sujidade mais resistente, como salpicos de tinta ou argamassa, pode ser removida. Além disso, o operador não entra em contacto com a sujidade propriamente dita, uma vez que é sempre fornecida água fresca. A mistura de sujidade é aspirada diretamente após a limpeza. Isto significa que o pavimento pode ser pisado novamente após um tempo de secagem mais curto. Especialmente para pisos de madeira, recomenda-se um modelo com sucção diretamente atrás do rolo ou disco, para que a madeira não fique exposta à humidade por muito tempo.

Para sujidade leve, o método de 1 passo geralmente é suficiente para limpar o chão. Após a limpeza dos construtores, muitas vezes são reveladas cargas de sujidade mais pesadas. Nesse caso, recomenda-se a limpeza utilizando o método de duas etapas, por exemplo, para remover resíduos de cimento difíceis de um piso de azulejo. Neste caso, o piso deve ser completamente molhado para permitir que a argamassa seja absorvida e, em seguida, o produto de limpeza adequado pode ser aplicado. Agora, pode-se usar uma máquina de disco único (para esfregar) e um aspirador de pó e água ou uma máquina de esfregar adequada.

Se o resultado ainda não for satisfatório, o processo poderá ter de ser repetido. Se houver grandes quantidades de resíduos de argamassa, é melhor trata-los manualmente antes da limpeza com máquina. Uma espátula de plástico protege os azulejos circundantes, mas uma espátula de metal também pode ser necessária, dependendo do grau de sujidade – é importante ter cuidado ao manuseá-la.

Que produtos de limpeza são utilizados na limpeza pós-obra?

Uma vasta gama de produtos de limpeza é adequada para limpar os revestimentos. São selecionados de acordo com o grau de sujidade das coisas. Se o nível de sujidade for baixo, recomenda-se a utilização de produtos de limpeza sem surfactantes para pisos de madeira e ladrilhos de grés porcelânico. Se o nível de sujidade for mais elevado, também se utilizam frequentemente agentes de limpeza fortes e ácidos para grés porcelânico, para que os resíduos de cimento possam ser removidos de forma fiável. Os revestimentos elásticos para pavimentos, como PVC ou linóleo, podem ser tratados com produtos de limpeza alcalinos fortes ou, por vezes, com um ácido.