Se apenas um animal numa quinta de cavalos adoecer, todo o rebanho pode ser rapidamente infetado. Qualquer pessoa que já tenha passado por algo assim, como o proprietário de uma quinta de cavalos, sabe como é importante limpar e desinfetar todas as instalações, incluindo o estábulo.

Embora essas tarefas sejam frequentemente realizadas pelos proprietários dos cavalos ou pela equipa, os proprietários das fazendas devem saber o que precisa ser feito. Afinal, eles são responsáveis por garantir que a fazenda esteja limpa e que os cavalos vivam em condições saudáveis. Uma visão geral de quem realiza quais tarefas e quando faz parte disso.

Porque uma boa higiene no estábulo promove a saúde e o bem-estar dos cavalos. Quanto mais limpos estiverem o estábulo, o paddock, a sala de arreios e todas as outras áreas do pátio, menos adequados serão como habitat para vírus, bactérias e parasitas. O resultado é que os agentes patogénicos se propagam menos rapidamente e os animais adoecem com menos frequência.