      O que deve ter em atenção quando se trata de higiene estável

      Os proprietários de estábulos sabem como é importante limpar regularmente os estábulos. Isso porque uma boa higiene nos estábulos e condições higiénicas em toda a fazenda promovem o bem-estar e a saúde de todos os cavalos da fazenda. A desinfeção do estábulo também faz parte de uma boa higiene. Previne doenças. Existem diferentes ciclos de limpeza a ter em conta, aumentando significativamente a eficiência com o equipamento de limpeza adequado.

      Por que a higiene num estábulo é importante

      Se apenas um animal numa quinta de cavalos adoecer, todo o rebanho pode ser rapidamente infetado. Qualquer pessoa que já tenha passado por algo assim, como o proprietário de uma quinta de cavalos, sabe como é importante limpar e desinfetar todas as instalações, incluindo o estábulo.

      Embora essas tarefas sejam frequentemente realizadas pelos proprietários dos cavalos ou pela equipa, os proprietários das fazendas devem saber o que precisa ser feito. Afinal, eles são responsáveis por garantir que a fazenda esteja limpa e que os cavalos vivam em condições saudáveis. Uma visão geral de quem realiza quais tarefas e quando faz parte disso.

      Porque uma boa higiene no estábulo promove a saúde e o bem-estar dos cavalos. Quanto mais limpos estiverem o estábulo, o paddock, a sala de arreios e todas as outras áreas do pátio, menos adequados serão como habitat para vírus, bactérias e parasitas. O resultado é que os agentes patogénicos se propagam menos rapidamente e os animais adoecem com menos frequência.

      As vantagens de limpar regularmente o estábulo (ou mandar limpa-lo):

      • Destruindo as fontes de vida dos agentes patogénicos
      • Redução da incidência de doenças
      • Menos propagação de doenças
      • Aumentar o bem-estar e a saúde dos cavalos
      A woman cleans the walls of a horse stable

      Para conseguir uma boa higiene no estábulo, não é necessário limpa-lo até à última palha. O mais importante é a remoção regular de resíduos, cama e fezes. Ácaros, esporos de bolor ou outros agentes patogénicos e germes podem fixar-se neles.

      Se o lixo e o estrume também forem armazenados num ambiente húmido por muito tempo, eles começam a apodrecer. Isso cria o gás amoníaco, que tem um cheiro pungente e é venenoso. Tal como o excesso de poeira, o amoníaco irrita as vias respiratórias e as membranas mucosas dos cavalos. Os animais podem sofrer queimaduras químicas no trato respiratório e no esófago, ou desenvolver uma tosse crónica que danifica permanentemente os pulmões.

      Se a amónia entrar em contato com a urina ou a água do bebedouro, ela forma amónia. Esta soda cáustica forte pode danificar a córnea e a pele dos cascos do cavalo. A limpeza regular do estábulo e uma boa ventilação neutralizam a formação de amoníaco. A ventilação equilibrada mantém o ar no estábulo fresco e seco. Mas essas partículas estão sempre em movimento, mesmo as menores partículas e poeiras são levadas para fora dos estábulos.

      A higiene estável também inclui a desparasitação dos cavalos. Faz sentido introduzir um regime comum de desparasitação para todos os animais. Se um conceito estratégico ou seletivo de desparasitação faz mais sentido deve ser discutido com um veterinário.

      Uma boa higiene dos cavalos protege contra estas doenças

      Uma boa higiene na exploração agrícola e nos estábulos previne doenças e epidemias, tais como as seguintes:

      • Herpes
      • Druse
      • Gripe
      • Doenças fúngicas
      • Peste equina africana
      • Vírus do Nilo Ocidental
      • Raiva
      • Vírus Borna
      • Leptospirosis

      Se um cavalo adoecer com peste equina africana, vírus do Nilo Ocidental ou raiva, os proprietários de explorações agrícolas na Europa devem comunicar esse facto, em conformidade com a legislação da UE em matéria de saúde animal. O Regulamento de Execução (UE) 2018/1882, que também continua a ser aplicável no Reino Unido, indica quais as doenças animais que também são de notificação obrigatória em toda a Europa.

      A horse looking out from its stable

      Limpeza e desinfeção estáveis: ciclo de limpeza

      A limpeza do estábulo é dividida em tarefas diárias, semanais e anuais. Dependendo do grau de sujidade, também deve desinfetar o estábulo dos cavalos. É importante ter uma decisão clara e uma comunicação clara sobre quais tarefas são realizadas por quem. Faz sentido documentar o trabalho diário, semanal e anual para fins de documentação.

      Trabalho diário

      Limpe os cercados e as boxes dos cavalos diariamente. Isso inclui remover os excrementos dos cavalos e a cama molhada com uma forquilha e um carrinho de mão, o que também se aplica ao estábulo aberto e ao paddock. Limpe também diariamente os corredores e a arena de equitação, removendo resíduos de fezes e urina.

      Dica – troque os carrinhos de mão:

      Use um carrinho de mão diferente para limpar o estábulo dos cavalos e para alimenta-los com feno. Isso garante que nenhum germe entre na ração fresca.

      Cleaning of feeding and drinking facilities with a wet and dry vacuum cleaner

      Além da limpeza do estrume, a limpeza diária do estábulo também inclui:

      • Verificar poções
      • Verifique o bebedouro dos cavalos
      • Verifique a briga
      • Espalhar novamente
      • Possivelmente, espalhe novamente o estrume sobre o colchão.

      Se houver resíduos secos de ração no bebedouro ou no suporte, remova-os. Água morna e uma esponja ou escova são ideais para a limpeza. Um aspirador de pó e água pode ser usado para sujeira pesada. Isto também se aplica às instalações de alimentação e bebedouros no estábulo aberto e no paddock.

      Desinfete bebedouros se for encontrado um animal morto neles. Isso impede a propagação de germes. Depois de remover o estrume velho do boxe do cavalo, o chão é novamente coberto com palha, pellets de palha, aparas ou serradura. Os colchões de estrume também devem ser regados diariamente. A nova cama garante que não se forme amoníaco nocivo e que os cavalos não tenham de ficar em contacto com os seus próprios excrementos.

      Trabalho semanal

      Além das tarefas diárias, há alguns trabalhos de limpeza que os proprietários de estábulos devem realizar cerca de uma vez por semana. Estes incluem:

      • Limpar e desinfetar bebedouro para cavalos
      • Limpar e desinfetar bebedouros
      • Varrer compartimentos para cavalos e corredores

      É necessário varrer regularmente o estábulo para limpar o pó. Isso contribui para uma higiene básica estável. Para não levantar poeira adicional ao varrer com uma vassoura, humedeça primeiro o chão dos estábulos e corredores.

      Para uma limpeza mais rápida e eficiente, faz sentido usar um aspirador em vez de uma vassoura. A função de sucção da máquina garante que a sujidade não seja levantada, o que significa que não é necessário molhar o chão. Isso significa que o estábulo pode ser limpo mais rapidamente e com mais facilidade.

      Cleaning the horse stable with a sweeper ride-on

      Uma vassoura elétrica manual é normalmente suficiente para fazendas menores. Uma varredora com operador a bordo é ideal para fazendas maiores, permitindo que grandes áreas sejam limpas mais rapidamente. Tanto a varredora manual como a varredora autopropulsada podem ser equipadas com uma escova lateral para alcançar os cantos com maior facilidade. Depois de limpar os estábulos, verifique se não há humidade nas áreas irregulares e acidentadas do chão. Porque, caso contrário, novos germes podem formar-se rapidamente nesse local. A água de limpeza restante pode ser removida de forma eficiente com um aspirador de pó e água, por exemplo. Qualquer humidade residual deve então secar por si própria. Uma boa ventilação ajuda.

      Dependendo do grau de sujidade, a limpeza semanal do estábulo também inclui:

      • Lavagem de mantas para cavalos
      • Lavagem de almofadas de sela
      • Lavagem de ligaduras

      Trabalho anual

      É obrigatório limpar todo o estábulo pelo menos uma vez por ano. A limpeza deve ser feita, de preferência, num dia quente de primavera ou verão. Isso porque os cavalos devem poder ficar ao ar livre por pelo menos 24 a 48 horas.

      a man cleans a horse box with a Kärcher surface cleaner

      Limpeza de baias e recintos para cavalos

      Esvazie completamente os estábulos e o cercado. Em seguida, limpe e desinfete-os cuidadosamente, bem como os tapetes do estábulo, com a ajuda de uma máquina de limpeza de alta pressão.

      A limpeza e desinfeção do compartimento para cavalos também fazem sempre parte do programa de limpeza após a saída de um cavalo. Afinal, quando um novo cavalo se muda para o box, ele deve estar limpo para o bem-estar do animal. Se várias semanas se passarem antes da chegada do novo cavalo, deve limpar e desinfetar novamente.

      É importante limpar o estábulo do cavalo anualmente, pois isso também limpa as paredes e divisórias do estábulo, removendo parasitas que possam ter subido pelas paredes de madeira.

      Limpeza do estábulo: outras tarefas anuais

      Além do estábulo e do recinto dos cavalos, você também deve limpar todas as outras salas e áreas da fazenda durante a limpeza anual:

      Pista de equitação:

      • Remova as teias de aranha
      • Pranchas de varredura
      • Limpe o espelho

      Dica – usar as ferramentas de limpeza certas:

      As teias de aranha podem ser removidas de forma rápida e eficiente com um aspirador de pó e água com um tubo extensor. Um aspirador de janelas ou uma escova giratória são ideais para espelhos. Este último pode ser ligado a uma mangueira ou a uma máquina de lavar de alta pressão.

      Open the paddock

      Caneta e bloco de notas:

      • Remover pedras
      • Remova plantas venenosas, se necessário.
      • Verifique as cercas e repare-as, se necessário.
      A woman cleans a tack room with a Kärcher wet/dry vaccum cleaner

      Armazém e sala de arreios:

      • Varrer e limpar Verificar postes, suportes e outros utensílios
      • Limpe e desinfete cobertores e selas de inverno
      • Produtos de limpeza e caixa de limpeza limpos
      A horse in the feed store

      Loja de rações:

      • Descarte alimentos vencidos
      • Esvazie e lave os recipientes de ração
      • Limpe bem com vassoura ou esfregona

      Limpe a arena de equitação das ervas daninhas. Para uma aparência limpa, também é uma boa ideia repintar bordas, obstáculos e outros elementos.

      Dica – monitorize regularmente a água do poço:

      Se os cavalos beberem água de poço, esta deve ser testada oficialmente uma vez por ano. Isso garante que não contenha salmonela, bactérias E. coli ou outros agentes patogénicos.

      Passos detalhados para a limpeza e desinfeção anual dos estábulos dos cavalos

      Deve realizar uma limpeza anual profunda do estábulo, utilizando o vestuário de proteção adequado. Além disso, faz sentido seguir um procedimento pré-definido. Isso evita que o trabalho de limpeza tenha de ser feito duas vezes e garante que o estábulo seja completamente limpo.

      Vestuário para limpeza e desinfeção

      Deve usar roupa adequada enquanto limpa o estábulo dos cavalos. Durante a limpeza, é recomendável usar o seguinte vestuário de proteção:

      • Roupas resistentes para proteger contra poeira e sujeira
      • Botas de borracha
      • Luvas de proteção
      • Óculos de proteção
      • Proteção respiratória
      • Proteção auditiva (ao operar um limpador de alta pressão)

      Use um fato de proteção impermeável completo sobre roupas resistentes durante a limpeza, incluindo um capuz. As botas de borracha, a proteção respiratória, os óculos de proteção e as luvas de proteção também não devem permitir a passagem do desinfetante.

      Processo de limpeza do estábulo

      Recomenda-se o seguinte procedimento para limpar e desinfetar o estábulo de cavalos de forma eficiente:

      1. Retirar os cavalos do estábulo

      Para que os proprietários dos cavalos ou os funcionários do estábulo possam limpar o estábulo, todos os cavalos devem primeiro ser levados para o paddock. Certifique-se de que há espaço suficiente para todos os animais.

      2. Limpar e varrer

      Depois de retirar os animais do estábulo, remova os excrementos dos cavalos e a cama molhada com uma forquilha e um carrinho de mão, tal como faz na limpeza diária.

      3. Limpeza de bebedouros para cavalos

      É hora de limpar os bebedouros dos cavalos. Deve usar um aspirador de líquidos e sólidos aqui, especialmente em grandes explorações agrícolas.

      Com um aspirador de líquidos e sólidos, é fácil aspirar os resíduos de ração da manjedoura, independentemente de serem líquidos ou sólidos. Depois, pode varrer bem os estábulos e corredores com uma vassoura.

      A woman in a red jacket leads a horse
      A man cleans the horse stable with a broom
      A woman cleans the horse trough with a Kärcher vacuum cleaner
      A man uses a Kärcher high-pressure cleaner with a surface cleaner attachment for wet cleaning in the horse stall.
      View from above: Kärcher surface cleaner in action

      4. Limpeza com água

      Limpeza eficiente do estábulo: com a ajuda de uma máquina de limpeza de alta pressão, os estábulos, os currais e os corredores podem ser limpos de forma rápida e fácil.

      É possível limpar o estábulo com uma máquina de limpeza a pressão com água fria ou quente. A água quente tem a vantagem de dissolver a sujidade mais rapidamente. Também reduz a carga bacteriana no estábulo dos cavalos.

      É importante limpar bem o chão e as divisórias dos compartimentos com a máquina de limpeza de alta pressão. Também é aconselhável pulverizar bebedouros para cavalos e bebedouros. Use um produto de limpeza para superfícies para limpar o chão. Isso evita que a sujidade salpique nas paredes ou divisórias já limpas.

      Use produtos de limpeza para remover a sujidade mais difícil. Os agentes de limpeza alcalinos ou os produtos de limpeza em espuma são particularmente eficazes. Dissolvem a sujidade insolúvel em água e removem resíduos de fezes e alimentos que contêm proteínas e gorduras.

      Dica: Os tapetes de borracha para estábulos também devem ser limpos anualmente. Pulverize-os completamente de ambos os lados com um limpador de alta pressão.

      Advantages of hot water high-pressure cleaners

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Saiba mais

      5. Desinfete o estábulo dos cavalos e cal, se necessário.

      Depois de terminar a limpeza com água e os pisos, paredes dos compartimentos, comedouros e bebedouros estiverem secos, pode-se iniciar a próxima etapa: desinfetar o estábulo. Use as roupas de proteção descritas acima ao fazer isso.

      Além disso, certifique-se de usar um desinfetante que seja inofensivo para cavalos. Esses desinfetantes biodegradáveis podem ser encontrados em lojas especializadas.

      Aplique o desinfetante de acordo com as instruções do fabricante em qualquer local do estábulo com a ajuda da máquina de lavar de alta pressão: piso, divisórias das baias, comedouros, bebedouros - e o corredor também deve ser desinfetado.

      É importante desinfetar todo o estábulo dos cavalos:

      • No canto mais distante
      • Tapetes estáveis de ambos os lados
      • Ferramentas como forquilha, vassoura e carrinho de mão

      Depois de desinfetar todas as superfícies do estábulo, enxague-as bem com água. No caso de paredes rebocadas, também é aconselhável aplicar cal, se necessário. Isso também funciona como desinfetante.

      6. Secagem

      Os estábulos devem estar completamente secos antes que os cavalos possam ser devolvidos ao estábulo. Se, por exemplo, a água de limpeza se acumulou nas calhas, pode remove-la com um aspirador de líquidos e sólidos. Certifique-se de que os estábulos sejam ventilados para acelerar a secagem. O tempo de secagem depende da temperatura e da humidade do ar. Reserve cerca de um a dois dias para isso.

