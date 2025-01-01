      Limpeza e manutenção de azulejos cerâmicos

      Limpeza e Manutenção de Ladrilhos/Azulejos Cerâmicos – Como Funciona?Os ladrilhos cerâmicos são cozidos a uma temperatura de 1000 a 1400ºc e são feitos de materiais inorgânicos. Terracota, tijolo clínquer, grés fino (fine stone), faiança e grés são amplamente utilizados hoje em dia. Embora existam muitas variações diferentes, os passos de limpeza são sempre semelhantes. Apenas alguns tipos de ladrilho requerem manutenção.

      Saiba com o que Está a Lidar: Uma Breve Introdução à Ciência dos Materiais da Cerâmica

      Paredes e chãos são feitos com muitas aparências e materiais diferentes. Há pedra natural, como mármore ou granito, bem como pedra artificial ligada a cimento, como terraço ou mármore agglo. Onde são utilizados ladrilhos cerâmicos, é feita uma distinção entre cinco tipos diferentes de superfície:

      • Terracota: Cor vermelha e quente, textura áspera, aparência bastante rústica
      • Tijolo Clínquer (Clinker): Coloração vermelha ou amarela, popular para chãos de oficina ou paredes externas; vidrado ou não vidrado
      • Grés fino (Fine Stone): Maioritariamente de cor sólida, impresso ou polido, superfície microporosa
      • Faiança (Earthenware): Mais suave, menos resistente mecanicamente, adequado para paredes, vidrado
      • Grés (Stoneware): Vidrado ou não vidrado; a versão não vidrada com uma superfície rugosa é frequentemente colocada em cozinhas com saliências (studs) (estrutura de padrão em relevo) para minimizar o risco de escorregar

      O Que é a Classe R: Ladrilhos Antiderrapantes

      Se os ladrilhos são colocados em chãos, uma classe antiderrapante de pelo menos R9 é necessária em áreas comerciais. Em áreas onde os riscos de escorregamento desempenham um papel importante, por exemplo, no processamento de carne, a classe R mais alta, R13, é obrigatória. A Social Accident Insurance Alemã 108-003 especifica qual a classe antiderrapante necessária em qual área de trabalho. Ladrilhos altamente texturados também têm áreas entre as saliências (studs), para que a água possa escoar e não crie um risco de escorregamento. No entanto, a sujidade acumula-se particularmente bem neles, e a limpeza consome tempo.

      Tile anti-slip

      Ladrilhos Cerâmicos: Limpeza de Manutenção e Limpeza Profunda

      Se pretende limpar ladrilhos cerâmicos, a limpeza de manutenção regular é o elemento vital. A limpeza é realizada a seco e/ou a húmido, dependendo do grau de sujidade. A sujidade solta pode ser removida com um aspirador ou por meio de limpeza com pano que retenha o pó (dust-binding wiping) com um material de microfibra, que fica eletrostaticamente carregado. Depois disso, o trabalho pode ser feito manualmente com uma máquina de limpeza de grandes superfícies, pano de limpeza de microfibra e um agente de limpeza adequado.

      Lavadoras-Aspiradoras (Scrubber Driers) para Grandes Áreas

      Para grandes áreas, são geralmente utilizadas lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) – neste caso, a sujidade fina e solta não precisa de ser removida antecipadamente. Para alcançar o resultado de limpeza desejado, a escolha das escovas ou pads certos para as máquinas é fundamental. Ladrilhos cerâmicos com uma textura grosseira esfregam-se especialmente bem com o uso de escovas de rolos muito profundas, enquanto ladrilhos cerâmicos como o grés fino com uma textura mais fina requerem rolos de microfibra.

      Os lábios de sucção certos também devem ser usados para aspirar a água suja. Lábios de sucção fechados são recomendados para superfícies texturadas e lábios de sucção ranhurados para superfícies brilhantes. Para sujidade persistente em grés fino (acinzentamento), pads de resina melamínica são recomendados em combinação com cabeçotes de esfregar de rodas.

      Dica: As paredes também podem ser limpas com uma máquina de limpeza de grandes superfícies e vara telescópica, o que permite alcançar bons resultados de forma rápida e eficiente.

      Scrubber driers for large areas
      Deep cleaning of ceramic tiles

      É aquela altura outra vez: Limpeza profunda de ladrilhos cerâmicos

      Máquinas monoescova ou lavadoras-aspiradoras são usadas para a limpeza profunda de ladrilhos cerâmicos em chãos. Agentes de limpeza mais concentrados (tanto ácidos quanto alcalinos) podem ajudar a alcançar um bom resultado rapidamente.

      Surface cleaners for special cases

      Limpadores de Superfície para Casos Especiais

      Para ladrilhos cerâmicos texturados ou espaços confinados, uma lavadora de alta pressão com um limpador de superfícies pode ser útil. O limpador de superfícies consiste numa barra de bicos rotativa sob uma cobertura, à qual estão acoplados bicos de potência numa posição ligeiramente deslocada. Estes fornecem a água à superfície a alta pressão e soltam a sujidade de forma muito eficaz.

      Cup foam lances for longer contact time

      Lanças de espuma tipo copo para maior tempo de contacto

      Para grandes superfícies de parede, chãos ou instalações sanitárias, as lavadoras de alta pressão com lanças de espuma tipo copo são a tecnologia de eleição. Com a ajuda do agente de limpeza em espuma e do ar, que é adicionado no bico, estas geram espuma com o jato de alta pressão. A grande vantagem deste sistema é que se pode ver onde o agente de limpeza foi aplicado, e a espuma permanece no local por mais tempo do que um agente de limpeza normal, aumentando assim o tempo de contacto.

      Dica 1: Nunca direcione o jato de alta pressão diretamente para as juntas para evitar danos.

      Dica 2: Se o agente de limpeza usado for ácido, as juntas de ladrilhos à base de cimento devem ser enxaguadas com água antes da utilização para garantir que o ácido absorvido não cause quaisquer danos.

      Steam cleaners for tiled walls

      Limpador a vapor para paredes de ladrilhos/azulejos

      Para a limpeza profunda de ladrilhos cerâmicos em paredes, um limpador a vapor também pode ser adequado, dependendo do espaço disponível. O vapor emerge do bico em gotas muito finas a uma temperatura de 100ºC , uma pressão de até 8 BAR e a uma velocidade de cerca de 170{m/h. Uma combinação de panos de tecido turco (turcos) que não largam pelos e um bico de chão grande permite uma limpeza eficaz em áreas maiores.

      Processos de pulverização de partículas para áreas exteriores

      O processo de pulverização de partículas de baixa pressão é um método suave e eficiente para superfícies de faiança em áreas exteriores fortemente afetadas por sujidade mineral, após a pré-limpeza com a lavadora de alta pressão. Aqui, uma pistola de jato é alimentada com ar comprimido através de um compressor industrial. Além disso, um agente de pulverização muito fino e suave e água são adicionados ao ar na câmara de mistura para um trabalho de ligação de pó. A mistura de ar, água e agente de pulverização emerge então no bico da pistola de pulverização, sendo que a pressão do ar, a quantidade de água e o volume do agente de pulverização podem ser regulados.

      Cleaning agents for ceramic tiles

      Ceramic tiles can be cleaned with acidic and alkaline cleaning agents. Acidic cleaning agents help against mineral dirt such as limescale, urine deposits or rust; alkaline cleaning agents are ideal for removing organic dirt such as grease, protein or oils.

      In some ceramic tiles, such as terracotta, the colour tone is created by metal oxide. Therefore, when using acidic cleaning agents, make sure that they do not contain phosphoric or hydrochloric acid, since the derusting effect of these may lead to changes in colour.

      In general, ceramic tiles are also resistant to alkaline cleaning agents, but the cleaning agent should not contain sodium silicates. These may have a structure-changing effect and make surfaces rougher or smoother.

      A Manutenção de Ladrilhos Cerâmicos é Obrigatória? Quando o Azeitamento e Outros Métodos São Úteis

      As superfícies são mantidas para as tornar mais resistentes ao stress mecânico, para proteger os poros da penetração de água ou para melhorar a sua aparência. Os ladrilhos cerâmicos não precisam de ser protegidos contra stress mecânico devido à sua dureza.

      Ladrilhos com Alta Absorção de Água

      A terracota e os ladrilhos de faiança não vidrada são revestimentos de chão que podem ter alta absorção de água. Se tais chãos forem azeitados, o óleo penetra nos poros e protege o ladrilho cerâmico da humidade. Se pretender adicionalmente alcançar um look rústico com terracota, pode usar o que é conhecido como cera de búfalo (buffalo stain), uma mistura de cera-óleo que contém negro de fumo. O negro de fumo assenta na estrutura, criando uma aparência pré-gasta. Dependendo do tipo de ladrilho, pode querer aumentar o nível de brilho, o que pode ser alcançado usando um cuidado de limpeza (wipe care) baseado em polímeros solúveis em água.

      Ladrilhos com Baixa Absorção de Água

      No entanto, a impregnação não compensa para um revestimento de chão como o grés fino (fine stone), uma vez que estes tipos de revestimento de chão têm uma baixa absorção de água. Isto significa que a humidade não pode penetrar, a impregnação permanece na superfície e escorre rapidamente.

      Se o grés fino tiver sido revestido em um dos processos de limpeza anteriores, o revestimento deve ser removido com um limpador profundo universal, pois, caso contrário, desenvolver-se-á uma película pouco atrativa com o tempo.

      Dica: O agente de cuidado não deve ser aplicado diretamente nos ladrilhos cerâmicos, mas deve ser aplicado com um têxtil de limpeza para garantir uma distribuição uniforme.

      Perguntas Frequentes (FAQs)

      Estranho mas Verdadeiro: Quando o Gesso se Forma em Ladrilhos Cerâmicos

      Aqui está uma dica para limpar chãos com ladrilhos cerâmicos: Desligue o aquecimento de pavimento antes de iniciar as tarefas de limpeza. Isto impede que o agente de limpeza seque demasiado rapidamente na superfície. Além disso, alguns ácidos têm tendência a converter o calcário em gesso ao longo de um longo tempo de contacto. Este processo acelera com o calor adicional do aquecimento de pavimento. Os depósitos de gesso resultantes são difíceis de remover mecanicamente – por isso, é melhor desligar o aquecimento.