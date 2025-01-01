Para grandes áreas, são geralmente utilizadas lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) – neste caso, a sujidade fina e solta não precisa de ser removida antecipadamente. Para alcançar o resultado de limpeza desejado, a escolha das escovas ou pads certos para as máquinas é fundamental. Ladrilhos cerâmicos com uma textura grosseira esfregam-se especialmente bem com o uso de escovas de rolos muito profundas, enquanto ladrilhos cerâmicos como o grés fino com uma textura mais fina requerem rolos de microfibra.

Os lábios de sucção certos também devem ser usados para aspirar a água suja. Lábios de sucção fechados são recomendados para superfícies texturadas e lábios de sucção ranhurados para superfícies brilhantes. Para sujidade persistente em grés fino (acinzentamento), pads de resina melamínica são recomendados em combinação com cabeçotes de esfregar de rodas.

Dica: As paredes também podem ser limpas com uma máquina de limpeza de grandes superfícies e vara telescópica, o que permite alcançar bons resultados de forma rápida e eficiente.