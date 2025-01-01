Saiba com o que Está a Lidar: Uma Breve Introdução à Ciência dos Materiais da Cerâmica
Paredes e chãos são feitos com muitas aparências e materiais diferentes. Há pedra natural, como mármore ou granito, bem como pedra artificial ligada a cimento, como terraço ou mármore agglo. Onde são utilizados ladrilhos cerâmicos, é feita uma distinção entre cinco tipos diferentes de superfície:
- Terracota: Cor vermelha e quente, textura áspera, aparência bastante rústica
- Tijolo Clínquer (Clinker): Coloração vermelha ou amarela, popular para chãos de oficina ou paredes externas; vidrado ou não vidrado
- Grés fino (Fine Stone): Maioritariamente de cor sólida, impresso ou polido, superfície microporosa
- Faiança (Earthenware): Mais suave, menos resistente mecanicamente, adequado para paredes, vidrado
- Grés (Stoneware): Vidrado ou não vidrado; a versão não vidrada com uma superfície rugosa é frequentemente colocada em cozinhas com saliências (studs) (estrutura de padrão em relevo) para minimizar o risco de escorregar