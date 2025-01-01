Limpeza e restauração de monumentos

A limpeza de monumentos requer uma estreita colaboração entre várias partes, incluindo o proprietário do monumento, as autoridades locais e, potencialmente, restauradores, historiadores de arte e outros especialistas. Devido à importância e às características únicas de cada monumento, a limpeza é frequentemente uma parte essencial do seu processo de restauração.

Analisar a condição

A limpeza da fachada inclui a limpeza de toda a parte externa do edifício e, possivelmente, também de instalações externas, como fontes, estátuas e esculturas. Durante um exame e análise preliminares minuciosos, são determinados a idade, o tipo e o estado do material da fachada ou de outras superfícies, bem como o tipo e o grau de desgaste ou sujidade. É feita uma distinção entre poluição mineral e poluição orgânica. A poluição mineral inclui eflorescência, sinterização ou corrosão, ou seja, verdete ou pedra castanha em fachadas metálicas, e a poluição orgânica inclui fuligem, excrementos de aves ou crescimento biogénico, como algas, musgos, líquenes e fungos.

Estabeleça metas de limpeza

Os especialistas em limpeza devem participar nas avaliações preliminares. Durante as inspeções no local, a equipa pode discutir os objetivos de limpeza e manutenção dos monumentos. Existem diferentes abordagens para isso. Por vezes, a restauração significa a reconstrução de uma condição original; noutros casos, o desgaste e o envelhecimento são vistos como uma parte essencial da história de um edifício e não devem ser «corrigidos». Isso também varia entre os países.

Preservar as evidências da alvenaria original pode representar um desafio significativo, especialmente se o substrato for instável ou se partículas de sujeira tiverem penetrado nos materiais de construção e formado materiais misturados que são difíceis de distinguir da substância original. Nesses casos, é essencial realizar uma avaliação e investigação inicial completa e abrangente para determinar a abordagem de limpeza adequada. Com uma análise cuidadosa e testes das técnicas de limpeza, pode ser possível remover a sujidade mais resistente e revelar a pedra original, preservando a sua integridade.

Identificar superfícies de amostra

Depois de concluídas as avaliações iniciais e definidos os objetivos de limpeza do monumento, devem ser identificadas superfícies de amostra para testar possíveis técnicas de limpeza. Isso permite verificar se o objetivo da limpeza pode ser alcançado através da limpeza de restauração e se a superfície original pode ser restaurada sem comprometer o material ou a substância original.