      Limpeza e restauração de monumentos

      Limpar e restaurar monumentos é uma tarefa que apresenta um conjunto único de desafios. Uma das principais considerações é o risco de danificar esses objetos preciosos e históricos com procedimentos incorretos. Para determinar as técnicas de limpeza adequadas, é necessária uma análise minuciosa dos materiais, do tipo e nível de sujidade, bem como das formas e estruturas envolvidas. Isso geralmente envolve testar possíveis métodos de limpeza em superfícies de amostra para garantir a sua eficácia e segurança. Algumas das opções disponíveis para limpeza de restauração incluem jateamento de partículas a baixa pressão, limpeza com água quente a alta pressão com fase de vapor, jateamento com gelo seco, compressas ou até mesmo tecnologia a laser.

      Trabalho preliminar essencial na limpeza de restauração

      A limpeza de monumentos requer uma estreita colaboração entre várias partes, incluindo o proprietário do monumento, as autoridades locais e, potencialmente, restauradores, historiadores de arte e outros especialistas. Devido à importância e às características únicas de cada monumento, a limpeza é frequentemente uma parte essencial do seu processo de restauração.

      Analisar a condição

      A limpeza da fachada inclui a limpeza de toda a parte externa do edifício e, possivelmente, também de instalações externas, como fontes, estátuas e esculturas. Durante um exame e análise preliminares minuciosos, são determinados a idade, o tipo e o estado do material da fachada ou de outras superfícies, bem como o tipo e o grau de desgaste ou sujidade. É feita uma distinção entre poluição mineral e poluição orgânica. A poluição mineral inclui eflorescência, sinterização ou corrosão, ou seja, verdete ou pedra castanha em fachadas metálicas, e a poluição orgânica inclui fuligem, excrementos de aves ou crescimento biogénico, como algas, musgos, líquenes e fungos.

      Estabeleça metas de limpeza

      Os especialistas em limpeza devem participar nas avaliações preliminares. Durante as inspeções no local, a equipa pode discutir os objetivos de limpeza e manutenção dos monumentos. Existem diferentes abordagens para isso. Por vezes, a restauração significa a reconstrução de uma condição original; noutros casos, o desgaste e o envelhecimento são vistos como uma parte essencial da história de um edifício e não devem ser «corrigidos». Isso também varia entre os países.

      Preservar as evidências da alvenaria original pode representar um desafio significativo, especialmente se o substrato for instável ou se partículas de sujeira tiverem penetrado nos materiais de construção e formado materiais misturados que são difíceis de distinguir da substância original. Nesses casos, é essencial realizar uma avaliação e investigação inicial completa e abrangente para determinar a abordagem de limpeza adequada. Com uma análise cuidadosa e testes das técnicas de limpeza, pode ser possível remover a sujidade mais resistente e revelar a pedra original, preservando a sua integridade.

      Identificar superfícies de amostra

      Depois de concluídas as avaliações iniciais e definidos os objetivos de limpeza do monumento, devem ser identificadas superfícies de amostra para testar possíveis técnicas de limpeza. Isso permite verificar se o objetivo da limpeza pode ser alcançado através da limpeza de restauração e se a superfície original pode ser restaurada sem comprometer o material ou a substância original.

      A moss-covered statue
      A person examines the condition of a monument

      O tamanho como desafio e o que isso significa para a limpeza e restauração de monumentos

      Ao lidar com a limpeza de restauração de monumentos históricos, um dos principais desafios é, muitas vezes, a enorme dimensão das superfícies ou objetos. Isso tem consequências para todo o processo.

      Seleção da técnica de limpeza

      Existem técnicas de limpeza localizada de alta precisão que alcançam resultados muito bons. Em superfícies grandes, no entanto, estes não são recomendados por razões económicas ou técnicas. A limpeza leva muito tempo e não é possível obter um resultado uniforme em toda a fachada, por exemplo, podendo resultar num efeito xadrez.

      A monument with a scaffold
      A monument is cleaned using a cherry picker
      A person cleans a wall

      Trabalho em altura

      Limpar edifícios altos ou componentes de monumentos pode ser uma tarefa desafiante. O uso de andaimes pode ser necessário para trabalhos extensos, enquanto reparos menores podem exigir plataformas aéreas ou técnicos especializados em acesso por cordas. As superfícies verticais representam um desafio único, pois os produtos de limpeza podem não ter tempo suficiente para agir, levando ao escoamento de sujeira que pode causar uma sujidade secundária no monumento. O descarte adequado de sujeira e agentes de limpeza também deve ser considerado.

      Partículas e água quente/vapor: as duas melhores práticas

      Quando se trata de limpeza e restauração de monumentos, existem inúmeras técnicas disponíveis, mas duas que são frequentemente utilizadas em edifícios classificados e não classificados são a jateamento de partículas a baixa pressão e a limpeza a alta pressão com água quente ou vapor.

      A person in protective equipment cleans a monument with a Kärcher Jet Gun
      A person cleans a monument with a Kärcher High Pressure Cleaner

      Jato de partículas na limpeza de monumentos: pequeno, suave e eficaz

      O processo de jateamento de partículas a baixa pressão é uma técnica altamente eficaz para limpar e restaurar fachadas ao seu estado original. Este processo envolve a utilização de uma pistola de jato especializada, que é alimentada com ar comprimido proveniente de um compressor de construção de alta qualidade. Para minimizar o impacto na superfície a ser limpa, um abrasivo muito fino e água são adicionados ao ar numa câmara de mistura, o que ajuda a ligar as partículas de poeira.

      Com uma vasta gama de mais de 2.000 variantes de meios de jateamento disponíveis, desde farinha de milho a cal e pó de vidro a esferas de gelo seco, é possível personalizar facilmente a mistura para atender às suas necessidades específicas. A mistura cuidadosamente preparada de ar, água e abrasivo sai do bico da pistola a uma pressão ajustável, permitindo ao operador regular as quantidades de ar, água e abrasivo utilizadas. Este controlo de precisão permite que a superfície seja limpa com abrasão mínima, deixando um acabamento suave e polido.

      A person cleans a wall with a jet gun
      A Kärcher Wet And Dry Vacuum Cleaner clears up dirt particles

      Dureza de Mohs

      Friedrich Mohs (1773-1839), um geólogo, comparou diferentes minerais entre si e classificou-os de acordo com a sua dureza. Através da atribuição de valores numéricos a minerais comuns e facilmente acessíveis, foi criada a escala de Mohs. Os minerais com dureza Mohs de 1 a 2 são considerados macios, de 3 a 5 são considerados médio-duros e todos os minerais acima da escala Mohs 6 são duros.

      O caso especial do gelo seco na limpeza de monumentos

      Se for utilizado gelo seco para limpar monumentos, as partículas de limpeza dissolvem-se literalmente no ar sem deixar resíduos. No entanto, deve-se observar que a pressão exercida sobre a superfície durante a limpeza com gelo seco é bastante elevada, podendo causar rachaduras nas superfícies de pedra natural. Por outro lado, bons resultados são quase sempre alcançados em metais, por exemplo, ao limpar objetos feitos de ferro fundido.

      Água quente e vapor para limpeza de monumentos: limpeza de alta pressão sem pressão

      Embora a limpeza com alta pressão não seja normalmente associada a materiais de construção sensíveis, ainda é possível utilizar esta técnica a pressões muito baixas, mesmo em configurações que essencialmente não têm pressão. Por exemplo, quando o bocal está posicionado a 40 centímetros de distância da superfície a ser limpa, nem mesmo 1 bar de pressão é exercido sobre a superfície, mesmo quando a pressão do bocal está definida para 200 bar.

      Quantidade de água e bicos

      O desempenho da limpeza depende tanto da pressão gerada pela bomba quanto do volume de água que passa pela secção transversal do tubo por unidade de tempo. Isso influencia a pressão de impacto e remove a sujidade solta. Igualmente importante para o efeito mecânico do jato de alta pressão é o bocal de alta pressão utilizado. Os bicos de jato plano proporcionam uma área de trabalho maior, os bicos de jato pontual removem melhor a sujidade localmente e os bicos rotativos combinam as duas vantagens, mas só são recomendados para superfícies difíceis.

      A person cleans a monument element with a Kärcher High-Pressure Cleaner

      Vantagens da água quente na limpeza de monumentos

      Limpadores de alta pressão com água fria e quente são usados para limpeza e restauração de monumentos. Dependendo do tipo de substrato e sujeira, é possível trabalhar a uma temperatura de 80 °C ou superior, o que reduz o tempo de limpeza em até 60%. Os jatos de água quente têm um bom efeito de lavagem e baixa formação de vapor.

      Vantagens das configurações de vapor

      A fase de vapor é particularmente adequada para superfícies sensíveis e fissuradas e para remover resíduos com um ponto de fusão mais elevado. Funciona com uma pressão superficial de 0,5 a 1 bar e uma temperatura superficial de até 100 °C. As algas, o musgo e os líquenes podem ser removidos com cuidado. Na fase de vapor, a pressão da bomba é reduzida e o volume de água é reduzido para metade, resultando numa temperatura da água muito elevada, que pode atingir os 155 °C. Isso também mata em grande parte os esporos profundamente enraizados e atrasa o crescimento de novos, o que geralmente torna desnecessário o uso de biocidas.

      Caso especial: tecnologia de ultra-alta pressão em fachadas metálicas

      A tecnologia de alta pressão também pode ser utilizada para remover camadas de calcário com espessura de milímetros de monumentos metálicos, caso o processo se mostre bem-sucedido em superfícies de teste. São possíveis várias combinações de pressões entre 400 e 500 bar, bem como bicos de jato plano e rotativos, por exemplo, para remover o sinterizado sem danos.

      A person cleans an old staircase with a pressure cleaner

      Compressas e lasers: outras técnicas para limpeza de restauração

      Além dos jatos de partículas, água quente a alta pressão e vapor, existem outras técnicas para limpeza e restauração de monumentos que são adequadas para tarefas de limpeza especializadas. Isso inclui compressas e tecnologia a laser.

      Quando as compressas fazem sentido

      Ao limpar superfícies com compressas, utiliza-se um meio absorvente, que é embebido em água, álcool e várias outras substâncias. Este método é utilizado antes de se trabalhar com métodos de limpeza a vapor de alta pressão ou jato de partículas de baixa pressão para remover sais nocivos de superfícies altamente contaminadas através de compressas de dessalinização. Os sais são dissolvidos pela limpeza na água e penetram ainda mais profundamente nas superfícies do monumento.

      Para remover os sais do material de construção, aplica-se uma compressa húmida na superfície do monumento. Esta compressa empurra a zona de evaporação da humidade para mais fundo no material, fazendo com que quaisquer sais dissolvidos sejam transportados para a superfície e para dentro da compressa. Quando a humidade evapora, os sais dissolvidos ficam na compressa na forma de cristais. A análise do conteúdo da compressa em laboratório permite que os especialistas determinem se foi removido sal suficiente ou se é necessária uma limpeza adicional.

      Quando a tecnologia laser faz sentido

      Os métodos de limpeza a laser não eram comumente usados antes devido ao risco de amarelar a superfície dos materiais de pedra. No entanto, os recentes avanços tecnológicos permitiram aplicações mais específicas. Com o conhecimento da duração e das condições de irradiação adequadas, os pulsos de laser na faixa de nano/microssegundos podem ser usados com segurança e delicadeza para remover detritos de pedras, oxidação de metais e sujeira de tinta sem causar danos à superfície subjacente.

      Para uma limpeza eficaz, deve haver um contraste de cor claro entre a superfície e a sujidade. Isso ocorre porque a sujeira mais escura é absorvida pela luz laser e removida em camadas finas, enquanto a superfície mais clara reflete a luz. Ao testar os efeitos em superfícies de amostra e selecionar os parâmetros corretos, a limpeza a laser pode ser um método altamente eficaz para determinadas tarefas de limpeza.

      EXCURSUS – Patrocínio cultural da Kärcher: limpeza de restauração na prática

      Como parte do seu patrocínio cultural, a Kärcher realizou a limpeza de restauração em mais de 150 monumentos nas últimas décadas – desde as Colunatas da Praça de São Pedro, em Roma, até aos Colossos de Memnon, em Luxor, no Alto Egito, e vários edifícios classificados perto de Atenas e Pireu, o Obelisco em Paris ou a Catedral de Colónia.

