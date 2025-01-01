Ter revestimentos de chão bem conservados desempenha um papel fundamental na aparência de um concessionário de automóveis e, portanto, na experiência de compra como um todo. Polir os chãos para um acabamento de alto brilho reflete a alta qualidade dos veículos e esta limpeza deve, portanto, ser realizada numa base semanal, ou até diária. São necessários métodos de limpeza diferentes, dependendo do revestimento do chão.

Os showrooms têm frequentemente chãos de alta qualidade feitos de pedra natural que contribuem para a apresentação atrativa dos veículos. Ladrilhos de grés porcelânico fino também são frequentemente usados em showrooms devido à vasta gama de cores e padrões disponíveis. Em contraste, os escritórios são geralmente equipados com alcatifa. O método correto deve ser escolhido para limpar e manter corretamente os vários revestimentos de chão em concessionários de automóveis. Isto garantirá que o seu aspeto e valor serão mantidos ao longo de muitos anos.