Cleaning in transport and logistics

Manter os transportes públicos limpos
Para os operadores de empresas de transporte, a limpeza dos veículos e das infraestruturas não é uma atividade principal, mas, idealmente, deveria fazer parte da viagem. Os passageiros de autocarros, comboios e aviões devem sentir-se confortáveis. A isso acrescenta-se a preservação do valor, que é garantida pela limpeza regular. Para que os funcionários concluam as tarefas de limpeza pendentes de forma rápida e completa, eles precisam ter a solução certa para cada necessidade.