Cleaning in transport and logistics

As pressões de tempo também são uma questão importante no mundo da logística, com as empresas confrontadas com outra peculiaridade: o negócio é frequentemente impulsionado por contratos de curto prazo e cargas de trabalho variáveis ligadas a ocasiões específicas, como a época natalícia. Para manter os custos controláveis e tornar os investimentos calculáveis, muitas vezes são necessárias opções de financiamento no setor de tecnologia de limpeza. Desde meados de 2021, a Kärcher oferece soluções de financiamento interno em muitos países através da Kärcher Financial Solutions GmbH (KFS). Os pacotes variam entre o leasing clássico, o pagamento por utilização e a locação financeira. Transparência e flexibilidade são a principal prioridade: os contratos de leasing não são automaticamente prorrogados, o pagamento por utilização é faturado de acordo com o consumo e as prestações podem ser ajustadas à situação da empresa, conforme necessário.