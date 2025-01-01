      Cleaning in transport and logistics

      When it comes to cleaning tasks in transport and logistics, time pressures are a key consideration. After all, the strictly timed processes in goods transport leave windows of time as small as those in the strict timetables of public transport and rail transport. Whether for vehicle cleaning – interior or exterior – or for infrastructure maintenance, efficient, carefully considered cleaning technology is required. Specifically, technology that withstands even the harshest of environments.

      Manter os transportes públicos limpos

      Para os operadores de empresas de transporte, a limpeza dos veículos e das infraestruturas não é uma atividade principal, mas, idealmente, deveria fazer parte da viagem. Os passageiros de autocarros, comboios e aviões devem sentir-se confortáveis. A isso acrescenta-se a preservação do valor, que é garantida pela limpeza regular. Para que os funcionários concluam as tarefas de limpeza pendentes de forma rápida e completa, eles precisam ter a solução certa para cada necessidade.

      Os interiores de comboios, autocarros e aviões, por exemplo, podem ser mantidos muito limpos com aspiradores de mochila leves alimentados por bateria. Alguns fabricantes oferecem modelos que podem ser conectados ao sistema elétrico de bordo da aeronave. As máquinas de limpeza de alta pressão são ideais para limpar o exterior dos veículos, removendo todos os tipos de sujidade com um bom desempenho na área. Para autocarros ou camiões, as lavagens de carros com pórtico oferecem uma solução conveniente.

      Cleaning before delivery with the ride-on sweeper

      Quando se trata de limpar infraestruturas de transporte, há uma grande procura por potentes máquinas de lavar e varredoras, que são modelos com operador a bordo para facilitar o trabalho do utilizador. As soluções robóticas também representam uma solução muito eficaz para a limpeza de tapetes ou pisos duros, dependendo do ambiente. A Kärcher oferece serviços de consultoria abrangentes para desenvolver um conceito de limpeza que atenda a requisitos específicos.

      Limpeza no transporte de mercadorias

      As pressões de tempo também são uma questão importante no mundo da logística, com as empresas confrontadas com outra peculiaridade: o negócio é frequentemente impulsionado por contratos de curto prazo e cargas de trabalho variáveis ligadas a ocasiões específicas, como a época natalícia. Para manter os custos controláveis e tornar os investimentos calculáveis, muitas vezes são necessárias opções de financiamento no setor de tecnologia de limpeza. Desde meados de 2021, a Kärcher oferece soluções de financiamento interno em muitos países através da Kärcher Financial Solutions GmbH (KFS). Os pacotes variam entre o leasing clássico, o pagamento por utilização e a locação financeira. Transparência e flexibilidade são a principal prioridade: os contratos de leasing não são automaticamente prorrogados, o pagamento por utilização é faturado de acordo com o consumo e as prestações podem ser ajustadas à situação da empresa, conforme necessário.

      A Kärcher service employee on the way to a job

      O serviço mantém as rodas do negócio a girar

      O tempo de inatividade é um grande problema nos setores de transporte e logística. Isso também se aplica às soluções de limpeza utilizadas, razão pela qual um pacote de serviços no local é tão importante. Os pacotes devem ser concebidos para satisfazer as respetivas necessidades. Em alguns casos, basta realizar a inspeção obrigatória; em outros, é necessário um pacote completo, incluindo uma máquina de substituição, para garantir a tranquilidade. Setores industriais como o de logística alimentar não têm margem para erros – a limpeza e a higiene são obrigatórias neste setor e não podem ser negligenciadas.