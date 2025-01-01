      Limpeza na criação de cavalos

      A limpeza regular na criação de cavalos promove o bem-estar e a saúde de todos os animais na quinta. Quanto mais limpos estiverem o estábulo, o picadeiro, a casa de arreios e todas as outras áreas do espaço, menos provável será que se tornem habitats para vírus, bactérias e parasitas. Uma boa higiene nas baias e nos locais de armazenamento de ração desempenha também um papel importante na prevenção da transmissão de agentes patogénicos.

      Foco na saúde animal

      A limpeza e desinfeção de todo o espaço, incluindo os estábulos, são tarefas importantes na criação de cavalos. Isto destrói agentes patogénicos, previne doenças e aumenta o bem-estar geral dos animais. A limpeza regular das baias também contribui para a saúde dos cavalos. Isto deve-se ao facto de que a higiene durante o transporte de cavalos garante que a transmissão de agentes patogénicos seja evitada tanto quanto possível.

      Os agentes patogénicos podem também atingir os cavalos através da sua ração. Uma alimentação higiénica é a base de uma criação de cavalos bem-sucedida. A limpeza em redor da ração e do armazenamento garante que a saúde animal não seja colocada em risco por roedores, outras pragas, bolores ou micotoxinas. O pó e a contaminação devem, portanto, ser removidos dos silos de forma regular.

      Em redor da quinta

      Máquinas e equipamentos agrícolas, como os tractores, são frequentemente utilizados numa quinta com criação de cavalos. Como representam um investimento para a quinta, a limpeza regular torna-se ainda mais importante, especialmente porque contribui para manter a sua funcionalidade e o seu valor. Isto ajuda a evitar custos com avarias e reparações e garante que as máquinas estejam prontas quando necessário.

      Além disso, os sistemas fotovoltaicos, ou seja, os painéis solares, são frequentemente instalados nos estábulos ou armazéns. Se já investiu num equipamento de alta pressão para limpar a quinta, pode também limpar eficazmente os sistemas fotovoltaicos com o mesmo equipamento e os acessórios apropriados. Caso não sejam limpos regularmente, o rendimento eléctrico pode diminuir até 30% devido a resíduos deixados pelas condições climáticas e pela poluição atmosférica.

      Tarefas de limpeza na criação de cavalos

      Limpeza de estábulos

      Limpeza de veículos de transporte de animais e gado

      Limpeza de armazéns agrícolas

      Limpeza de silos

      Limpeza de máquinas e equipamentos agrícolas

      Limpeza de sistemas solares e fotovoltaicos

