A limpeza e desinfeção de todo o espaço, incluindo os estábulos, são tarefas importantes na criação de cavalos. Isto destrói agentes patogénicos, previne doenças e aumenta o bem-estar geral dos animais. A limpeza regular das baias também contribui para a saúde dos cavalos. Isto deve-se ao facto de que a higiene durante o transporte de cavalos garante que a transmissão de agentes patogénicos seja evitada tanto quanto possível.

Os agentes patogénicos podem também atingir os cavalos através da sua ração. Uma alimentação higiénica é a base de uma criação de cavalos bem-sucedida. A limpeza em redor da ração e do armazenamento garante que a saúde animal não seja colocada em risco por roedores, outras pragas, bolores ou micotoxinas. O pó e a contaminação devem, portanto, ser removidos dos silos de forma regular.