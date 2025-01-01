      Cleaning in industry

      For industrial companies across all sectors, the focus is on streamlining processes, maximising yield and minimising downtime. Cleaning plays a major role in this, especially in production and production-related areas such as logistics. At the same time, it is important for company image and for the satisfaction of the workforce that the reception, office buildings and social areas are also clean and inviting. To reach this goal efficiently, businesses need to have the right methods and the right equipment for all cleaning measures.

      Scrubber dryer is cleaning logistics center

      Áreas relacionadas à produção: da limpeza de paletes à limpeza com jato de gelo seco

      Nas áreas de produção e relacionadas com a produção, há muitas tarefas padrão que estão sempre na agenda. Isso inclui limpar pisos com vassouras e máquinas de limpeza para garantir que as superfícies mantenham a textura necessária para permitir que empilhadeiras autónomas naveguem com segurança. A limpeza de superfícies utilizando métodos de pré-condicionamento ou pulverização também está a tornar-se cada vez mais importante para garantir a funcionalidade total dos sensores óticos.

      Se necessário, podem ser adicionadas tarefas especiais, como a extração automática, que limpa lascas de madeira e sujeira solta das paletes recebidas para evitar mau funcionamento nas barreiras de luz em sistemas de armazenamento automatizados. Os jateadores móveis de gelo seco são uma solução suave, mas eficaz, para remover a sujidade incrustada das correias transportadoras sem precisar primeiro desmontar as peças.

      Da cantina ao escritório: conceito de limpeza sempre em foco

      Refeitórios, instalações sanitárias, escritórios, áreas de receção – além das tarefas de limpeza adaptadas aos processos de produção específicos, existem áreas nas empresas industriais que apresentam exigências mais convencionais em termos de limpeza. Ter um sistema que exibe tarefas de limpeza, máquinas, equipamentos manuais, detergentes e métodos para cada categoria de quarto permite que os utilizadores desenvolvam um conceito de limpeza baseado nas necessidades, garantindo que o trabalho seja eficiente. As cozinhas das cantinas devem ser limpas de acordo com as diretrizes de higiene aplicáveis, tais como HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo).

      Não existe uma solução única para toda a indústria: desafios específicos do setor

      Embora todos os setores enfrentem desafios semelhantes, como pressões de custos e concorrência crescente, as suas necessidades em termos de tecnologia de limpeza variam muito. Na indústria química, por exemplo, qualquer equipamento utilizado deve ser adequado para zonas ATEX, ou seja, zonas com risco potencial de explosão, conforme definido na Diretiva Europeia ATEX 2014/34/UE (Atmosphères Explosibles). Esses equipamentos incluem aspiradores ATEX ou lavadoras ATEX, que podem ser modificados conforme necessário. Para a indústria de processamento de metais, no entanto, o foco está na preservação do valor e no bom funcionamento de grandes centros de usinagem, por exemplo. Estes podem ser limpos cuidadosamente como parte da manutenção, utilizando máquinas de limpeza de alta pressão e detergentes compatíveis. Entretanto, na indústria automóvel, os sistemas de extração aumentam a precisão, mantendo as oficinas de prensagem limpas de resíduos causados pelo puncionamento de peças metálicas em bruto para a produção de peças de engrenagens.

      Tarefas de limpeza na indústria

      Scrubber dryer is cleaning manufacturing plant

      Tarefas gerais de limpeza na indústria

      Walk behind scrubber dryer is cleaning floor

      Considerações sobre limpeza em ambientes de produção

      Worker cleans in bakery with vacuum cleaner

      Limpeza na indústria alimentar

      Man checks Kärcher cleaning equipment

      Limpeza na indústria química

      Kärcher cleaning equipment in a metal processing facility

      Limpeza no processamento de metais

      Employee cleans robot arm in automotive factory

      Limpeza na indústria automóvel

      Outras áreas de aplicação

      Two men talk about Kärcher financial solutions

      Soluções de financiamento

      Woman cleans bakery with Kärcher machine

      Manutenção de máquinas de limpeza

      Different kinds of floorings

      Limpeza de revestimentos para pisos

