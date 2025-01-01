Nas áreas de produção e relacionadas com a produção, há muitas tarefas padrão que estão sempre na agenda. Isso inclui limpar pisos com vassouras e máquinas de limpeza para garantir que as superfícies mantenham a textura necessária para permitir que empilhadeiras autónomas naveguem com segurança. A limpeza de superfícies utilizando métodos de pré-condicionamento ou pulverização também está a tornar-se cada vez mais importante para garantir a funcionalidade total dos sensores óticos.

Se necessário, podem ser adicionadas tarefas especiais, como a extração automática, que limpa lascas de madeira e sujeira solta das paletes recebidas para evitar mau funcionamento nas barreiras de luz em sistemas de armazenamento automatizados. Os jateadores móveis de gelo seco são uma solução suave, mas eficaz, para remover a sujidade incrustada das correias transportadoras sem precisar primeiro desmontar as peças.