      Limpeza Profissional de Betonilha/Betão (Cement Screed)

      A betonilha (cement screed) é o tipo de betonilha mais comummente usado. Este revestimento de chão requer atenção especial no que diz respeito à limpeza e cuidado. Isto deve-se ao facto de não só ter de suportar uma quantidade considerável de tensão, mas também de ter de cumprir simultaneamente as normas de segurança no trabalho. Para a limpeza profunda, de manutenção e intermédia, tudo se resume, portanto, à seleção do equipamento certo.

      Propriedades Especiais da Betonilha (Cement Screed)

      A betonilha (cement screed) é o tipo de betonilha mais comummente usado e consiste em areia ou gravilha, mais cimento e água. O único tipo de betonilha produzido no setor industrial é a "betonilha de agregado duro", que pode suportar tráfego extremamente elevado devido à sua espessura e classe de resistência.O que torna a betonilha única é que, quando exposta a ácidos, adquire uma estrutura semelhante à do betão aparente, ou seja, o betão torna-se mais áspero e mais difícil de limpar. No caso de revestimentos de chão de alto brilho, a limpeza com álcalis fortes (valor de PH superior a 10) também pode resultar num acabamento de superfície mate.

      Além disso, na ausência de medidas de tratamento de superfície – como impregnação, selagem ou revestimento – a betonilha tende a levar à formação de pó. Adicionalmente, a sujidade e a humidade podem penetrar mais rapidamente. Se a betonilha não for tratada, deve ter-se cuidado durante a limpeza para garantir que a humidade aplicada é imediatamente aspirada. Neste caso, a limpeza só deve ser realizada utilizando o método de passo único.

      pH value measurement
      Cleaning with a vacuum sweeper

      Preparação da Limpeza (Limpeza Inicial/Limpeza Final em Locais de Construção)

      Antes da limpeza húmida, a sujidade muito grande pode ser aspirada usando uma varredora-aspiradora, conforme necessário e dependendo do tipo e quantidade. A sujidade persistente deixada após a fase de construção, por exemplo, vernizes e tintas, argamassa, tinta de dispersão, alcatrão e adesivos, é cuidadosamente removida usando uma espátula ou lâmina.

      Remova resíduos de...

      • argamassa usando um pad manual verde.
      • tinta de dispersão aplicando limpador profundo não diluído por aproximadamente cinco minutos e trabalhando cuidadosamente com um pad manual verde. Em seguida, enxague a área completamente. Atenção: Não use em emulsões de autobrilho ou revestimentos de polímero.
      • verniz/tinta/adesivos trabalhando cuidadosamente com um removedor de manchas universal. Adicione o solvente a um pano e trabalhe os resíduos de tinta, verniz ou adesivo usando um pano ensopado. No entanto, nunca use uma diluição em emulsões de autobrilho, por exemplo, uma dispersão de polímero, porque danificará o revestimento.

      Limpeza de Manutenção: Remoção de Sujidade Ligeira

      A limpeza de manutenção é realizada utilizando o método de passo único. Para remover sujidade ligeira, a lavadora-aspiradora é equipada com escovas ou pads de esfregar vermelhos. A lavadora-aspiradora funciona com uma pressão de contacto reduzida e uma velocidade de escova de rolo mais baixa. Um agente de limpeza adequado seria um limpador de manutenção e intermédio para uso industrial diluído entre 0.5 e 3%, dependendo da quantidade e tipo de sujidade. Recomendamos também equipar a máquina com a função de dosagem automática de agente de limpeza. A limpeza posterior ou enxaguamento não é necessária – o chão pode ser pisado imediatamente.Se o trabalho de limpeza não exigir limpeza húmida, a limpeza de manutenção também pode ser realizada usando uma varredora-aspiradora (vacuum sweeper).

      Limpeza Profunda: Remoção de Sujidade Muito Persistente

      A sujidade – como óleo, graxa e desgaste de pneus – que não pode ser removida durante a limpeza de manutenção é eliminada através da realização de limpeza profunda em intervalos regulares. Isto requer lavadoras-aspiradoras (scrubber driers) potentes com um cabeçote de esfregar de rolos. Se o revestimento do chão o permitir, a limpeza é realizada usando um método de dois passos a pressão de contacto total com escovas ou pads de esfregar verdes. O procedimento deve ser sempre realizado passo a passo para evitar que o chão fique demasiado molhado ou que a solução de limpeza seque rapidamente novamente.Se for necessário remover películas protetoras, além de óleo e graxa, recomendamos usar um limpador profundo universal ou um limpador profundo intensivo como agente de limpeza. O agente de limpeza é diluído a 50% para remover películas protetoras.

      Deep cleaning step 1

      Passo 1: Use uma lavadora-aspiradora para cobrir a área que precisa de ser limpa com agente de limpeza e, em seguida, esfregue-a duas ou três vezes até que toda a sujidade se tenha soltado.

      Deep cleaning step 2

      Passo 2: Remova a água suja usando o rodo (squeegee) e a função de aspiração da máquina. Em seguida, cubra toda a área novamente com água limpa e prossiga usando o método de passo único: Cubra com água – esfregue – use a aspiração.

      Cleaning agent sprayer

      Remoção de Marcas de Derrapagem e Rastos de Pneus

      Para remover as marcas de derrapagem deixadas por empilhadoras ou as abrasões de pneus, use um agente de limpeza livre de NTA e que tenha sido especificamente desenvolvido para este propósito. Aplique-o não diluído nas áreas sujas usando um pulverizador de agente de limpeza ou um frasco spray e deixe-o atuar por alguns minutos. Em seguida, trabalhe a área usando uma lavadora-aspiradora sem adicionar solução de limpeza. O cabeçote de esfregar de rolos deve ser equipado com pads de rolo verdes ou escovas de rolo dependendo da estrutura da superfície (lisa ou texturada, respetivamente). O passo seguinte é remover a água suja e depois enxaguar com água limpa (método de passo único).

      Atenção: Não use este método em revestimentos à base de polímero ou cera, pois o agente de limpeza pode removê-los.

      A Escolha Certa: Lavadoras-Aspiradoras (Scrubber Driers) com Cabeçote de Esfregar de Rolos

      Para sujidade persistente e contaminação pesada, recomendamos o uso de uma lavadora-aspiradora (scrubber drier) com um cabeçote de esfregar de rolos para limpeza húmida. Superfícies lisas são limpas usando pads de rolos, enquanto superfícies rugosas e texturadas são esfregadas usando escovas de rolos. A alta eficiência de limpeza deve-se ao seguinte:

      Escovas/pads a funcionar em direções opostas

      Pressão de contacto alta e uniforme (até to 260 g/cm2) em toda a largura de trabalho

      Velocidade extremamente alta (max. 1100 rpm)

      Excelente contacto com o chão

      Estas propriedades tornam possível remover a sujidade do chão com segurança. A alta velocidade também gera um efeito de auto-limpeza, o que significa que a eficiência de limpeza permanece consistentemente alta. Varrer o chão antecipadamente é muitas vezes desnecessário para sujidade leve e solta, pois as escovas de rolos movem-se em direções opostas para varrer a sujidade grosseira para a gaveta da varredora integrada.

      Scrubber drier with dual roller system
      Scrubbing head with two rollers