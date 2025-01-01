A betonilha (cement screed) é o tipo de betonilha mais comummente usado e consiste em areia ou gravilha, mais cimento e água. O único tipo de betonilha produzido no setor industrial é a "betonilha de agregado duro", que pode suportar tráfego extremamente elevado devido à sua espessura e classe de resistência.O que torna a betonilha única é que, quando exposta a ácidos, adquire uma estrutura semelhante à do betão aparente, ou seja, o betão torna-se mais áspero e mais difícil de limpar. No caso de revestimentos de chão de alto brilho, a limpeza com álcalis fortes (valor de PH superior a 10) também pode resultar num acabamento de superfície mate.

Além disso, na ausência de medidas de tratamento de superfície – como impregnação, selagem ou revestimento – a betonilha tende a levar à formação de pó. Adicionalmente, a sujidade e a humidade podem penetrar mais rapidamente. Se a betonilha não for tratada, deve ter-se cuidado durante a limpeza para garantir que a humidade aplicada é imediatamente aspirada. Neste caso, a limpeza só deve ser realizada utilizando o método de passo único.