      Tecnologia profissional para a manutenção de espaços verdes

      Cortar relva, cuidar de áreas ajardinadas, manter sebes e árvores sob controlo: A lista de tarefas relacionadas com jardinagem e manutenção exterior é longa. Atualmente, existem máquinas sem fios potentes disponíveis no mercado para muitas tarefas, desde aparadores de relva a podadores com cabo e aparadores de sebes. Além disso, existem vários tipos de cortadores para porta-implementos, opções sustentáveis para remoção de ervas daninhas e aspiradores de segurança para ajudar na luta contra a mariposa processionária do carvalho.

      Por que usar máquinas sem fio na manutenção de espaços verdes?

      Quase ninguém considera prático manusear ferramentas de jardim movidas a combustível – elas são barulhentas, pesadas e precisam sempre ser reabastecidas corretamente. No entanto, as máquinas sem fios não são populares entre os utilizadores profissionais, uma vez que o desempenho, o tempo de funcionamento e os tempos de carregamento não têm sido, normalmente, adequados para a manutenção de espaços verdes. Desde então, o desenvolvimento das baterias avançou a passos largos, o que significa que, em muitos casos, é mais fácil trabalhar com as alternativas alimentadas por bateria.

      Outdoor power equipment

      Muitas operações manuais deixaram de ser necessárias, reduzindo os custos operacionais

      Desde o período em que o crescimento começa na primavera até ao outono, aparadores de relva, aparadores de sebes e cortadores de relva são indispensáveis para a manutenção das áreas verdes. Para os modelos movidos a combustível, são necessários vários passos antes que as máquinas possam ser utilizadas. Antes da utilização, é necessário verificar se existe combustível suficiente. Há sempre o risco de abastecimento incorreto, e reabastecer é desagradável quando a máquina está quente. Os custos de manutenção são incorridos devido ao consumo contínuo de combustível, bem como para trabalhos de manutenção e peças sobressalentes.

      As máquinas sem fios são mais práticas em comparação:

      Se for utilizada uma plataforma de baterias universal para todos os modelos, só será necessária uma quantidade suficiente de baterias idênticas. Graças à tecnologia de iões de lítio, não há auto-descarga durante o armazenamento. Os tempos de configuração são praticamente nulos; uma bateria vazia é substituída por uma totalmente carregada. As máquinas sem fios requerem pouca manutenção, o que minimiza o trabalho e os custos com assistência técnica regular em comparação com os modelos a combustível.

      O funcionamento mais eficiente e os custos operacionais mais baixos compensam rapidamente os custos de aquisição mais elevados.

      Onde as máquinas sem fio superam as demais – e com quais recursos

      As ferramentas de jardinagem a bateria têm muitas vantagens, especialmente em áreas urbanas ou sensíveis ao ruído – por exemplo, perto de escolas, creches, hospitais ou complexos residenciais. O mesmo se aplica à gestão de áreas de média a grande dimensão. As máquinas devem, no entanto, possuir as propriedades necessárias para a aplicação pretendida.

      Lawn mowers

      Dicas para escolher um cortador de relva

      Para um cortador de relva, deve ser possível usar a unidade básica com um saco coletor e, além disso, deve haver uma função de mulching e descarga lateral/traseira. Para quem costuma trabalhar em declives ou superfícies irregulares, o melhor modelo a utilizar é aquele com tração nas duas rodas, o que garante que se possa cortar a relva em linha reta. Um ajuste central da altura de corte significa que o cortador de relva pode ser utilizado de várias maneiras, mesmo em condições difíceis. A máquina deve funcionar silenciosamente e com baixa vibração para reduzir o esforço físico e facilitar o trabalho ergonómico.

      Dicas para aparadores de relva e sopradores de folhas

      Strimmers

      Os cortadores de relva são particularmente adequados para remover vegetação rasteira ou relva mais alta, bem como para cortar relva em encostas íngremes. As lâminas de corte afiadas em ambos os lados permitem que a lâmina seja virada e, portanto, tenham uma vida útil mais longa. Modelos com cabeça de corte que não causam danos às lâminas e/ou objetos graças ao fio de corte são recomendados para trabalhos delicados em torno de árvores ou sinais de trânsito. Para períodos de trabalho mais longos, os modelos leves em alumínio são mais adequados, pois são robustos, mas exigem menos esforço devido ao seu peso mais leve. Igualmente importante é uma posição ergonómica da pega, que evita posturas incorretas.

      Leaf blowers

      Com a aproximação do outono, os sopradores de folhas a bateria ganham importância. Em parques públicos, por exemplo, eles são essenciais para soprar as folhas debaixo dos bancos do parque ou folhas de outras áreas de difícil acesso para os caminhos, onde podem ser recolhidas por varredoras. Os modelos com sopradores montados em molas atenuam significativamente as vibrações para o utilizador – o modelo de mochila da Kärcher funciona a 0,8 m/s2, enquanto máquinas comparáveis movidas a combustível funcionam a 3,5 m/s2. Existem também máquinas portáteis com um ilhó de suspensão, que permite a fixação de uma alça de transporte, possibilitando um trabalho sem fadiga.

      Multitool

      Dicas para aparadores de sebes, podadores com cabo e motosserras

      Ao podar árvores e arbustos, devem ser respeitados os regulamentos nacionais ou regionais aplicáveis relativos às fases de crescimento, enquanto a poda suave para modelagem e manutenção é normalmente permitida durante todo o ano. Várias funcionalidades da máquina também podem facilitar o trabalho aqui. Por exemplo, aparar as laterais de uma sebe é mais fácil se o aparador de sebes tiver uma pega rotativa. Além disso, os modelos com alça de transporte ou mochila para as baterias são confortáveis, pois o utilizador tem de lidar com menos peso acima da altura dos ombros. Para a manutenção de árvores, podadores com bateria montados em varas ou ferramentas multifuncionais com design leve são fáceis de manusear. Um passo de corrente baixo garante que os podadores montados em postes tenham a suavidade de funcionamento necessária. As extensões facilitam a utilização do equipamento ao trabalhar no topo das árvores.

      Chainsaw

      Com uma motosserra, é importante garantir que a potência esteja ajustada à tarefa. Se estiver a limpar os estragos causados por uma tempestade ou a cortar árvores pequenas, os modelos que conseguem cortar pedaços de madeira com cerca de 30 centímetros de espessura são os ideais. O nível de ruído é significativamente mais baixo do que o de uma motosserra convencional, e a manutenção também é muito menor com a versão a bateria. Outra vantagem para o utilizador é que não há necessidade de apertar a motosserra ou reabastecer o combustível.

      Dica:

      O ruído é tão prejudicial à saúde quanto os gases de escape. Uma motosserra a bateria tem um nível de ruído de 105 dB e o modelo a combustível tem 113 dB – a audição humana percebe uma redução de 10 dB no nível de ruído como uma redução pela metade. Como resultado, as variantes sem fios são frequentemente recebidas com mais aceitação e apreço na manutenção de espaços verdes. Ao mesmo tempo, eles estão dentro dos limites legais de ruído, de modo que o trabalho pode ocorrer normalmente, sem interrupções, nos dias úteis.

      Cuidados com relvados em grandes áreas: As segadoras de foice ganham destaque

      O cultivo de relvados constitui uma parte importante da manutenção dos espaços verdes. A foice é frequentemente utilizada para esse fim. É muito adequado para parques, vegetação à beira da estrada, campos desportivos e parques infantis, pois oferece excelente desempenho em grandes áreas e altura de corte ajustável. Existem diferentes variantes de design entre as quais os utilizadores podem selecionar a sua opção preferida:

      • Os cortadores frontais são muito manobráveis e proporcionam uma boa visibilidade do implemento. A plataforma de corte é acessível e pode ser montada rapidamente.
      • Os cortadores centrais impressionam pelas suas características de condução consistentes, com uma plataforma ajustada e a capacidade de resposta do sistema. Isso facilita a obtenção de linhas de corte retas.
      • As varredoras de relva removem a relva cortada do solo usando um rolo e a lançam para trás, para um recipiente.
      • Os dispositivos de sucção de relva ligados ao cortador extraem a relva cortada através de um ventilador de vácuo e depositam-na num recipiente de resíduos.

      Dica:

      Independentemente da altura de corte necessária e da frequência de corte associada, é importante não cortar a relva demasiado baixa. A razão para isso é que os caules da relva desenvolvem lâminas foliares, que transportam a humidade da raiz até à ponta do caule. Se essas lâminas foliares forem cortadas, a relva morrerá.

      Informação adicional: Métodos sustentáveis para lidar com ervas daninhas

      Varrer regularmente é o método mais eficaz para impedir a propagação de ervas daninhas, pois as sementes depositam-se no pó e na sujidade, de onde mais tarde brotam dentes-de-leão, cardos e outras ervas daninhas. No entanto, se não for possível varrer regularmente devido a limitações de recursos, existem várias maneiras eficazes de controlar as ervas daninhas sem usar produtos químicos.

      • Ar quente: O ar é aquecido a 450 °C através de um queimador a gás, e as plantas que ainda não cresceram muito são literalmente secas.
      • Água quente: A água é aquecida a temperaturas de até 99 °C, o que é eficaz contra as ervas daninhas até às raízes, o que significa que as plantas – mesmo as mais altas – podem ser destruídas.
      • Vapor de água: Uma alternativa à água quente, mas não penetra até à raiz e deve ser repetida com mais frequência.
      • Vassoura com escova para ervas daninhas: Para plantas muito altas, as exigências em termos de capacidade de carga dos braços da vassoura e da ligação entre o implemento e o veículo são muito elevadas.
      Removing weeds with Kärcher equipment

      Remoção de ervas daninhas

      Combater eficazmente as ervas daninhas é um grande desafio para os municípios e a agricultura. Existem produtos químicos disponíveis, mas muitas vezes são prejudiciais ao ambiente e só podem ser usados de forma limitada em espaços públicos. Dentes-de-leão, cardos, etc. podem ser removidos totalmente usando água quente e sem herbicidas – um procedimento que protege o ambiente, bem como as superfícies.

      Saiba mais

      Informação adicional: Utilização de aspiradores de segurança contra as lagartas processionárias do carvalho

      As lagartas processionárias do carvalho podem tornar-se um risco para a saúde devido aos seus pelos urticantes venenosos em áreas próximas a onde as pessoas vivem. Os seus finos pelos urticantes podem causar erupções cutâneas, falta de ar e reações de choque. Medidas de controlo químico ou biológico podem ser possíveis, mas outras espécies úteis são frequentemente prejudicadas no processo. Uma árvore infestada num jardim de infância ou num parque público deve, portanto, ser completamente limpa das pragas.

      Um método mecânico, ecológico e fácil de usar é a extração de insetos e ninhos usando aspiradores de pó certificados para a classe de poeira H. Conjuntos de filtros de segurança permitem o descarte seguro até a incineradora, oferecendo uma solução para municípios e outros usuários sem grande esforço e despesas.

      Combatting oak processionary moths with Kärcher equipment

      Combate às lagartas processionárias do carvalho

      Há alguns anos, a mariposa processionária do carvalho tem vindo a aumentar devido às alterações climáticas e à falta de concorrentes naturais ou predadores. Pode tornar-se um risco para a saúde onde as pessoas vivem devido aos seus pelos urticantes venenosos. A abordagem correta para combater o inseto é, portanto, decisiva. Um método ecológico e fácil de usar é recolher as lagartas e os seus ninhos usando aspiradores de segurança da classe de poeira H.

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Cortadores de relva

      Cortador de sebes

      Motosserra

      Sopradores de folhas

      Multiferramenta

      Cortadores de relva

      Sopradores de folhas com mochila

      Cortadores de relva

      Aspirador