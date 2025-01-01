Por que usar máquinas sem fio na manutenção de espaços verdes?
Quase ninguém considera prático manusear ferramentas de jardim movidas a combustível – elas são barulhentas, pesadas e precisam sempre ser reabastecidas corretamente. No entanto, as máquinas sem fios não são populares entre os utilizadores profissionais, uma vez que o desempenho, o tempo de funcionamento e os tempos de carregamento não têm sido, normalmente, adequados para a manutenção de espaços verdes. Desde então, o desenvolvimento das baterias avançou a passos largos, o que significa que, em muitos casos, é mais fácil trabalhar com as alternativas alimentadas por bateria.