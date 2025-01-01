As máquinas sem fios são mais práticas em comparação:

Se for utilizada uma plataforma de baterias universal para todos os modelos, só será necessária uma quantidade suficiente de baterias idênticas. Graças à tecnologia de iões de lítio, não há auto-descarga durante o armazenamento. Os tempos de configuração são praticamente nulos; uma bateria vazia é substituída por uma totalmente carregada. As máquinas sem fios requerem pouca manutenção, o que minimiza o trabalho e os custos com assistência técnica regular em comparação com os modelos a combustível.

O funcionamento mais eficiente e os custos operacionais mais baixos compensam rapidamente os custos de aquisição mais elevados.