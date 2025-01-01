Ao adquirir túneis de lavagem (gantry car washes), os operadores devem, portanto, também focar-se na fiabilidade da tecnologia. Afinal, o melhor sistema de lavagem não ganhará dinheiro se parar durante vários dias devido a um defeito técnico.
É ideal se todos os componentes elétricos cumprirem os requisitos de segurança atuais. Cadeias de energia fechadas, elementos de controlo resistentes à água e dispositivos de segurança contra curto-circuito ou paragens de emergência são agora um padrão de qualidade. Além disso, o fornecimento de instruções profissionais do fabricante, um manual de instruções abrangente e componentes técnicos claramente organizados ajuda a poupar custos.
O serviço de fábrica também é importante a este respeito. Ter pontos de serviço ao cliente em todo o país, técnicos de serviço que possam estar no local dentro de 24 horas e aquisição rápida de peças sobressalentes garante um tempo de inatividade e tempo de manutenção mínimos. Estes serviços são complementados por contratos de inspeção e manutenção, uma linha de apoio e o fornecimento regular de informação.