      Operação Económica de Túneis de Lavagem

      Manter o seu veículo limpo é uma alta prioridade para muitos proprietários de automóveis. Eles visitam, portanto, regularmente locais onde podem lavar e realizar trabalhos de manutenção no seu veículo. Consequentemente, os túneis de lavagem (gantry car washes) podem constituir um negócio secundário lucrativo para oficinas, estações de serviço e concessionários de automóveis. Os centros de lavagem também beneficiam da instalação de sistemas económicos e amigos do ambiente.

      A Forma Lucrativa de Começar no Negócio de Sistemas de Lavagem

      Os túneis de lavagem (gantry car washes) podem constituir uma solução de limpeza lucrativa para oficinas de automóveis, concessionários de automóveis, instalações de lavagem de carros e estações de serviço. No entanto, o tamanho e o equipamento do sistema de lavagem devem ser otimamente ajustados ao grupo-alvo e ao número de veículos lavados diariamente. Se um túnel de lavagem for usado como um negócio por contrato, deve ser realizada uma análise minuciosa do local.

      A primeira decisão é se o sistema de lavagem deve ser usado para os próprios propósitos da empresa ou como um negócio por contrato?

      Ao adquirir um túnel de lavagem (gantry car wash), uma das perguntas mais importantes é a da rentabilidade. Em primeiro lugar, deve ser estabelecido se o túnel de lavagem deve ser usado exclusivamente para os próprios propósitos de lavagem da empresa ou adicionalmente como um negócio por contrato.

      Para os Próprios Propósitos de Lavagem da Empresa

      Se for para ser usado principalmente para os próprios propósitos de lavagem da empresa, o tamanho e o design técnico para concessionários de automóveis dependem dos valores de vendas de veículos novos e usados. Enquanto isso, para oficinas de automóveis, estes fatores dependem do número de veículos de clientes em trânsito.

      Dica: Em ambos os casos, a oferta existente de instalações de terceiros na área circundante deve ser tida em conta ao calcular a rentabilidade.

      Limpeza por Contrato

      Para a limpeza por contrato, a rentabilidade e o tipo de sistema de lavagem selecionado dependem inicialmente do número esperado de lavagens de veículos. Deve ser realizada uma análise minuciosa do local para determinar isso.

      Análise minuciosa do local para um negócio de limpeza rentável

      Se um sistema de lavagem for usado como um negócio por contrato, uma análise minuciosa deve ser realizada para operar o sistema de forma económica. Além de escolher o local certo, é também vital dar consideração atenta às condições estruturais e técnicas, às opções de financiamento e também a uma avaliação de rentabilidade, a fim de determinar o tamanho ideal do sistema e o seu equipamento.

      1. Frequência de veículos, infraestrutura e concorrência

      Para estimar o número de veículos em trânsito, é primeiro necessário analisar a frequência de tráfego no local, a infraestrutura num perímetro de dez quilómetros e a concorrência regional.

      Locais altamente frequentados são aqueles localizados perto de estradas principais, diretamente junto a centros comerciais ou perto de centros de cidades ou vilas. É também tido em consideração o número de habitantes por quilómetro quadrado na área circundante, a sua estrutura social, bem como o número e tipo de carros registados nesta área. Os serviços de registo residencial competentes, as entidades licenciadoras e as autoridades de transporte rodoviário podem fornecer esta informação.

      No entanto, o número médio de lavagens de veículos por mês determinado a partir desta informação não deve ser equiparado ao número máximo possível de lavagens de veículos para um pórtico. Este valor é apenas um valor de referência médio que não tem em conta os períodos de pico após períodos de mau tempo ou aglomerados por razões operacionais.

      Nota:

      As leis municipais de proteção de águas subterrâneas e ambientais têm alguma influência na forma como um sistema de lavagem é usado. Por exemplo, em muitos municípios, não é permitido lavar o seu carro na rua para que as águas subterrâneas não sejam contaminadas com substâncias de lavagem. Se tais leis forem rigorosamente aplicadas pelos municípios, pode-se esperar que um número ainda maior de veículos visite o pórtico.

      2. Condições estruturais e técnicas – licenças de construção, proteção contra ruído, recuperação de água, etc.

      As condições estruturais e técnicas devem ser examinadas no local.

      3. Cálculo dos Custos de Manutenção

      Os custos de manutenção não devem ser negligenciados ao planear um sistema de lavagem no que diz respeito à sua amortização. O cálculo do preço para os programas de lavagem disponibilizados deve ser rentável em relação aos custos de manutenção da tecnologia, ao custo dos químicos de lavagem e aos salários do pessoal. Este cálculo também inclui os custos de pré-lavagem, por exemplo, se for usada uma lavadora de alta pressão em conjunto com agentes de limpeza.

      4. Financiamento

      Por último, deve ser dada consideração ao tipo de financiamento. Além dos empréstimos habituais, existe geralmente também uma opção de locação financeira (leasing) para todas as partes móveis do sistema de lavagem. O leasing pode ser uma boa alternativa à compra, particularmente se as peças do pórtico forem para ser regularmente atualizadas, uma vez que é necessário angariar menos capital emprestado.

      5. Tecnologia Fiável e Serviço de Fábrica

      Ao adquirir túneis de lavagem (gantry car washes), os operadores devem, portanto, também focar-se na fiabilidade da tecnologia. Afinal, o melhor sistema de lavagem não ganhará dinheiro se parar durante vários dias devido a um defeito técnico.

      É ideal se todos os componentes elétricos cumprirem os requisitos de segurança atuais. Cadeias de energia fechadas, elementos de controlo resistentes à água e dispositivos de segurança contra curto-circuito ou paragens de emergência são agora um padrão de qualidade. Além disso, o fornecimento de instruções profissionais do fabricante, um manual de instruções abrangente e componentes técnicos claramente organizados ajuda a poupar custos.

      O serviço de fábrica também é importante a este respeito. Ter pontos de serviço ao cliente em todo o país, técnicos de serviço que possam estar no local dentro de 24 horas e aquisição rápida de peças sobressalentes garante um tempo de inatividade e tempo de manutenção mínimos. Estes serviços são complementados por contratos de inspeção e manutenção, uma linha de apoio e o fornecimento regular de informação.

