Para estimar o número de veículos em trânsito, é primeiro necessário analisar a frequência de tráfego no local, a infraestrutura num perímetro de dez quilómetros e a concorrência regional.

Locais altamente frequentados são aqueles localizados perto de estradas principais, diretamente junto a centros comerciais ou perto de centros de cidades ou vilas. É também tido em consideração o número de habitantes por quilómetro quadrado na área circundante, a sua estrutura social, bem como o número e tipo de carros registados nesta área. Os serviços de registo residencial competentes, as entidades licenciadoras e as autoridades de transporte rodoviário podem fornecer esta informação.

No entanto, o número médio de lavagens de veículos por mês determinado a partir desta informação não deve ser equiparado ao número máximo possível de lavagens de veículos para um pórtico. Este valor é apenas um valor de referência médio que não tem em conta os períodos de pico após períodos de mau tempo ou aglomerados por razões operacionais.