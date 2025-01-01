A higiene rigorosa numa exploração agrícola é uma parte essencial da proteção eficaz do gado contra o vírus, constituindo um elemento necessário para um elevado nível de biossegurança.

Procedimentos e equipamentos de limpeza adequados ajudarão a prevenir um surto de peste suína africana numa exploração agrícola.

Além de medidas organizacionais, como a revisão da configuração da exploração para identificar e eliminar possíveis vias de transmissão, uma limpeza completa com máquinas de lavagem a pressão também pode ajudar a minimizar o risco de propagação dos agentes patogénicos da peste suína africana.