      A peste suína africana (ASF) pode ser encontrada em todo o mundo. Foram documentados casos da doença na Europa Central, em algumas regiões da Europa Oriental, na Sardenha, em partes de África e na China. O vírus é geralmente introduzido através de javalis infectados, viagens, turismo de caça, transporte de mercadorias ou tráfego de animais. Através de uma higiene adequada na exploração agrícola, os agricultores podem proteger os seus rebanhos e prevenir a propagação do vírus.

      O que é a peste suína africana (ASF)?

      A PPA, ou peste suína africana, é uma infecção viral grave que afeta exclusivamente porcos selvagens e domésticos e é fatal para eles. Os sintomas da peste suína africana são altamente angustiantes para os animais e a infecção gera trabalho adicional. O vírus é geralmente introduzido num rebanho através de porcos selvagens infetados, viagens, turismo de caça ou transporte de mercadorias e animais. Os porcos selvagens também são geralmente os culpados pela disseminação do patógeno, juntamente com o descarte descuidado de resíduos alimentares contaminados. A peste suína africana não representa perigo para cães e cavalos.

      A higiene rigorosa protege contra a peste suína africana

      A higiene rigorosa numa exploração agrícola é uma parte essencial da proteção eficaz do gado contra o vírus, constituindo um elemento necessário para um elevado nível de biossegurança.

      Procedimentos e equipamentos de limpeza adequados ajudarão a prevenir um surto de peste suína africana numa exploração agrícola.

      Além de medidas organizacionais, como a revisão da configuração da exploração para identificar e eliminar possíveis vias de transmissão, uma limpeza completa com máquinas de lavagem a pressão também pode ajudar a minimizar o risco de propagação dos agentes patogénicos da peste suína africana.

      Para evitar que a doença se manifeste, podem ser tomadas as seguintes medidas preventivas:

      Passo 1: Verifique se a configuração da exploração é eficaz na prevenção da introdução da peste suína africana.

      Em princípio, é essencial cumprir rigorosamente os requisitos de biossegurança relevantes:

      • Higiene dos alimentos para animais
      • Higiene alimentar
      • Segurança alimentar
      • Códigos de saúde animal

      Em conjunto com o veterinário da exploração, é necessário interromper todas as vias de transmissão conhecidas da PPA. Isso inclui o contacto com pessoas, rações, alimentos contaminados, resíduos de catering e de abate, mas também com estrume, equipamentos ou veículos (por exemplo, transportadores de gado). As roupas também podem ser uma potencial via de contaminação.

      Ao examinar a configuração da exploração, pode ser possível ajustar as restrições relativas ao acesso aos currais, o planeamento e a manutenção das vias de acesso e saída, as cercas para manter os porcos selvagens afastados e o armazenamento de ração.

      Passo 2: Verifique as medidas de higiene e limpeza para prevenir a propagação da peste suína africana

      A higiene na exploração agrícola também precisa de ser verificada. Se necessário, será realizada uma limpeza adicional nas unidades do celeiro e nas salas associadas, por exemplo, através da separação rigorosa em áreas distintas, como preto e branco.

      As zonas de controlo da peste suína africana ajudam a tornar clara a exigência de manutenção da higiene. Por exemplo, uso rigoroso do chuveiro e troca de roupa para visitantes e funcionários do celeiro (bem como para a família do gerente da fazenda), mas também a limpeza consistente das áreas distintas, por exemplo, branco antes de preto. Aspiradores de pó e água e limpadores a vapor podem aumentar significativamente a eficácia da limpeza de paredes, pisos, áreas molhadas, bem como itens como armários e sapatos, e reduzir significativamente o tempo de trabalho.

      Passo 3: Documentação de todas as medidas contra a peste suína africana

      A documentação de todas as medidas de higiene cria transparência e rastreabilidade. Além disso, fornece uma visão geral para manter o trabalho controlável, mesmo com altos padrões de biossegurança, e garantir a melhor proteção possível dos suínos na fazenda.

      Uma visão geral das precauções contra a PPA

      Tapetes de desinfecção

      Para melhorar significativamente a função dos tapetes de desinfecção colocados antes de todas as entradas, recomenda-se que a solução desinfetante seja renovada e que as áreas ao redor dos tapetes sejam limpas regularmente.

      Unidades de armazenamento (área preta)

      Cada limpeza intensiva e meticulosa das unidades do armazém com máquinas de alta pressão oferece a oportunidade de alcançar altos padrões de higiene para os animais. Os tetos, paredes, pisos e, especialmente, todas as instalações do curral, incluindo o abastecimento de água, sistema de alimentação, ventilação e ferramentas, devem ser limpos após a remoção dos porcos dos currais, seguindo os passos habituais (eliminação de moscas, limpeza a seco, imersão, limpeza com alta pressão, limpeza do abastecimento de água e ração, secagem completa do curral e, finalmente, desinfecção das superfícies). Além disso, agentes de limpeza biodegradáveis podem auxiliar no processo.

      Áreas agrícolas entre os edifícios

      As áreas agrícolas entre os edifícios não devem ser esquecidas. Para grandes áreas agrícolas, as varredoras manuais e auto propulsadas facilitam consideravelmente o trabalho, graças à remoção eficaz de poeira e sujeira. Um efeito secundário importante da limpeza é que, numa exploração agrícola limpa, quaisquer objetos perdidos, restos de ração, marcas de veículos, etc., são notados muito mais rapidamente. Além disso, isso facilita a intervenção em caso de violação das normas de higiene.

      Lavar pratos

      Se forem planeados novos locais para lavar pratos, estes devem ficar o mais longe possível dos estábulos dos animais, devendo também ser tida em conta a direção do vento. Os salpicos e borrifos causados pela lavagem de veículos a alta pressão podem, de outra forma, transportar o vírus da peste suína africana, que o vento poderia então levar para os currais.

      Ferramentas de limpeza e trabalho

      As ferramentas de limpeza e trabalho necessárias, tais como vassouras, pás ou divisórias, devem ser mantidas separadamente em cada unidade do armazém. Isto aplica-se naturalmente também ao vestuário e calçado de trabalho, que são guardados separadamente ao sair do barracão, por exemplo, na antecâmara. O risco de transportar germes de um edifício para outro em máquinas, ferramentas e roupas é, assim, efetivamente evitado.

      Fornecimento e eliminação

      As ligações de água, energia e ar comprimido perto das zonas de carga são essenciais para manter elevados padrões de higiene, especialmente com máquinas de limpeza de alta pressão com água quente. Se os veículos tiverem de entrar na exploração agrícola, é fundamental que existam vias de acesso e saída separadas. Isso aumenta a biossegurança e melhora a eficácia das placas de lavagem e das eclusas de desinfecção, além de tornar mais rápido identificar veículos em rotas incorretas.

      Limpeza de um reboque para gado

      Quer se trate de um pequeno reboque para transportar cinco porcos ou de um veículo grande para vinte, todos os transportadores de gado devem ser tratados da mesma forma em termos de limpeza e desinfeção. Apenas uma boa higiene no transporte de vacas, suínos e aves garantirá a prevenção da transmissão de agentes patogénicos entre animais ou para seres humanos.

      Melhor proteção contra a peste suína africana usando lavadoras de alta pressão com água quente

      A utilização de uma máquina de lavar com pressão de água quente melhora os resultados em até 40% e acelera o processo de secagem das superfícies limpas devido ao calor. O tempo poupado desta forma pode ser usado, entre outras coisas, para reparar pequenas fissuras, fendas ou buracos nas superfícies, a fim de evitar locais de contaminação por bactérias e vírus. Os roedores e outros portadores de agentes patogénicos também são mantidos afastados com esta medida. As superfícies também devem ser controladas rotineiramente fora dos celeiros como medida preventiva. Isso também contribui para minimizar os riscos de infecção.

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Requisitos para a utilização de máquinas de lavagem a pressão móveis contra a peste suína africana

      As máquinas de lavar de pressão fixas têm a vantagem de serem montadas de forma permanente e utilizadas num único local. Isso evita que os dispositivos espalhem germes para outras áreas do celeiro. Para manter um alto nível de biossegurança, as máquinas de lavar de alta pressão móveis devem permanecer sempre ao ar livre ou na varanda do celeiro para evitar o contacto com germes no celeiro. Tal como as outras ferramentas da quinta, deve haver uma mangueira e uma pistola de lavagem com um acessório de lança disponível para cada unidade do celeiro. Se uma mangueira tiver mais de 60 metros, verifique e ajuste o diâmetro da mangueira para evitar perda de pressão.

      Mais informações sobre a doença suína PRRS

      O vírus PRRS (síndrome reprodutiva e respiratória suína) é um patógeno que afeta a reprodução dos suínos e afeta o seu trato respiratório. Existem dois tipos de vírus: o tipo UE e o tipo EUA. Devido às mutações, existe agora um grande número de variantes diferentes do vírus.

      Quanto pior for o estado de saúde dos animais, maior será a suscetibilidade dos suínos à PRRS. As áreas de criação, alimentação e possíveis fatores de stress também são considerações importantes.

      Na luta contra o agente patogénico, a prevenção da propagação do vírus dentro de um ambiente agrícola e, especialmente, entre explorações agrícolas desempenha um papel essencial.

      Além da vacinação regular, a propagação do vírus dentro de um rebanho pode ser contida por meio de boas práticas de gestão e medidas preventivas de limpeza:

      • Ferramentas de trabalho: Devem ser implementadas medidas de higiene no que diz respeito à limpeza e às ferramentas de trabalho. Devem ser utilizadas ferramentas separadas para cada unidade do celeiro.
      • Funcionários: Para evitar a transmissão por parte dos funcionários, recomenda-se a instalação de chuveiros para higienização.
      • Veículos: Veículos de transporte limpos, desinfetados e secos também devem ser fornecidos para o transporte de gado dentro da fazenda.
      • Alojamento dos animais: Antes de alojar novos animais, limpe e desinfete bem o recinto. Ao limpar uma caneta, molhe bem as áreas limpas e desinfete com os agentes indicados. Deixe o celeiro secar suficientemente antes de recolocar os animais.
      • Inclua também os equipamentos de alimentação, comedouros, carrinhos de tratamento, vias de acesso e área de carga nas medidas de limpeza.
      Limpeza e desinfeção das pocilgas

      Limpar e desinfetar o chiqueiro sempre que um porco é realojado dá muito trabalho. No entanto, vale a pena o esforço para garantir pisos, paredes e tetos limpos, sistemas de alimentação e divisórias, desde baias de parto até ninhos de aquecimento e compartimentos de engorda de suínos. Com equipamentos e produtos de limpeza adequados, bem como uma abordagem eficiente, os custos de mão de obra para a limpeza e desinfecção das pocilgas podem permanecer razoáveis.

