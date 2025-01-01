O que é a peste suína africana (ASF)?
A PPA, ou peste suína africana, é uma infecção viral grave que afeta exclusivamente porcos selvagens e domésticos e é fatal para eles. Os sintomas da peste suína africana são altamente angustiantes para os animais e a infecção gera trabalho adicional. O vírus é geralmente introduzido num rebanho através de porcos selvagens infetados, viagens, turismo de caça ou transporte de mercadorias e animais. Os porcos selvagens também são geralmente os culpados pela disseminação do patógeno, juntamente com o descarte descuidado de resíduos alimentares contaminados. A peste suína africana não representa perigo para cães e cavalos.