A limpeza húmida de veículos, especialmente do estofamento, torna-se necessária em determinado momento do processo de preparação do veículo. No entanto, faz sentido adiar a limpeza profunda o máximo possível. Isto deve-se ao facto de os tempos de secagem serem longos e de poder ocorrer crescimento microbiano e bolor se a secagem não for feita corretamente.

Se a sujidade – por exemplo manchas de bebidas ou restos de comida – se tiver incrustado ao longo do tempo, a máquina de extração por pulverização é a solução adequada para a remover. Esta pulveriza água misturada com agente de limpeza e aspira o estofamento. Estofamentos antigos ou que não tenham sido limpos durante muito tempo geralmente necessitam de várias passagens do aspirador, uma vez que o procedimento aproxima a sujidade alguns centímetros da superfície a cada passo.