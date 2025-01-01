Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Quer se trate de preparação tradicional de veículos, limpeza de veículos em concessionários de automóveis, carros de aluguer e frotas de empresas ou manutenção de carros clássicos e desportivos exclusivos: Veículos que são continuamente limpos e mantidos beneficiam de uma vida útil mais longa e de uma preservação de valor que é garantida. Usar a tecnologia e os métodos de trabalho corretos ajuda a alcançar este objetivo de forma rápida e sustentável.
Existem muitos aspetos a considerar ao preparar e limpar interiores de veículos. Panos para reter o pó podem ser usados para remover o pó solto das superfícies. Para materiais como o Plexiglas, não deve ser usada muita pressão ao limpar, a fim de evitar riscos causados por partículas de pó presas. Se os panos tiverem adesivo, limpe-os minuciosamente e não deixe qualquer tipo de resíduo. Em alternativa, podem ser usadas luvas de microfibra para limpar e reter o pó. Para ajudar a lidar com sujidade persistente, é recomendado um limpador de superfícies, que é aplicado no pano de microfibra antes da limpeza.
Pode usar-se uma chave de fendas para limpar as aberturas de ventilação de forma mais fácil e aprofundada. Isto facilita o alcance das fendas com o pano de microfibra.
Para limpar superfícies têxteis, os aspiradores com bocais turbo são muito adequados para remover sujidade solta e persistente, como migalhas presas ou pelos de animais. Para as fendas entre os bancos, pode utilizar-se um bocal de fresta. Se, ao longo do tempo, se tiver formado uma camada ligeira e uniforme no estofamento dos bancos, o aspeto pode ser renovado com um pano de microfibra húmido.
Se houver manchas difíceis de remover, um tira-nódoas universal pode ajudar. Antes de mais, deve verificar-se a compatibilidade do produto com o material, testando-o numa zona discreta. Se o material for compatível, o tira-nódoas é aplicado com um pano de microfibra e depois retirado com toques em movimentos circulares. É importante não esfregar a nódoa com força, pois isso fará com que a sujidade se espalhe.
Devem ser utilizados agentes de limpeza com elevado teor de álcool e poucos tensioativos para limpar superfícies de vidro e espelhos. A razão é que os tensioativos são muito difíceis de remover sem deixar resíduos. As partículas de pó que são sopradas para o vidro pelo ar condicionado ou pelo sistema de ventilação aderem facilmente a esses resíduos, fazendo com q
Panos de microfibra dobrados em 16 ajudam a remover a sujidade sem a transportar para outras zonas. Para isso, o pano é dobrado ao meio três vezes (uma vez para baixo e duas para o lado), ficando com um total de 16 faces. Num balde, uma quantidade definida de panos dobrados é embebida com uma quantidade específica de agente de limpeza. Ficam totalmente saturados e prontos a usar. Cada superfície é limpa com uma face fresca do pano. Quando todas as faces tiverem sido utilizadas, o colaborador descarta o pano e utiliza um novo.
Investir num vaporizador oferece uma excelente opção sem produtos químicos para a limpeza de janelas, especialmente na preparação de veículos. Ao passar um bocal manual de 10 cm com uma cobertura de microfibra ou algodão sobre o vidro, é possível remover a sujidade e polir ao mesmo tempo. Desta forma, não ficam resíduos nem marcas de limpeza, e a superfície mantém-se limpa por muito mais tempo.
A limpeza húmida de veículos, especialmente do estofamento, torna-se necessária em determinado momento do processo de preparação do veículo. No entanto, faz sentido adiar a limpeza profunda o máximo possível. Isto deve-se ao facto de os tempos de secagem serem longos e de poder ocorrer crescimento microbiano e bolor se a secagem não for feita corretamente.
Se a sujidade – por exemplo manchas de bebidas ou restos de comida – se tiver incrustado ao longo do tempo, a máquina de extração por pulverização é a solução adequada para a remover. Esta pulveriza água misturada com agente de limpeza e aspira o estofamento. Estofamentos antigos ou que não tenham sido limpos durante muito tempo geralmente necessitam de várias passagens do aspirador, uma vez que o procedimento aproxima a sujidade alguns centímetros da superfície a cada passo.
Ao selecionar o agente de limpeza, certifique-se de que é isento de tensioativos, apresenta bom desempenho e não deixa resíduos. Frequentemente, são também utilizados agentes de limpeza sem fragrância na extração por pulverização – se o cliente desejar, pode aplicar-se posteriormente um neutralizador têxtil para criar um ambiente agradável.
Se for necessário eliminar odores desagradáveis, como fumo, recomenda-se um tratamento com ozono para os neutralizar após a limpeza. É necessária uma boa ventilação posteriormente, assim como após a extração por pulverização. Para a limpeza profunda de superfícies plásticas, como equipamentos ou alavancas de mudanças, recomenda-se a utilização de um produto específico para interiores em combinação com um pano de microfibra limpo.
Os lavadores de alta pressão são especialmente adequados para a limpeza de exteriores de veículos. Para trabalhar de forma eficiente, após a pulverização inicial com água limpa, pode aplicar-se um produto de espuma adicional com uma lança de espuma em copo. Recomendam-se produtos económicos, com elevado pH em concentração e, ainda assim, suaves para a pintura. Um bom efeito de imersão contra sujidade seca também é recomendado. Para evitar que a espuma de limpeza seque, o veículo deve ser ensopado lado a lado, de baixo para cima, e a espuma e a sujidade devem ser enxaguadas com água limpa.
Agentes de limpeza ácidos e alcalinos são adequados para a limpeza das jantes, que devem ser enxaguadas após o tempo de contacto especificado. Se a baía de lavagem tiver um piso de betão, devem ser utilizados agentes alcalinos, pois os ácidos atacam o betão. Deve ter-se em atenção que, no caso de superfícies de alumínio danificadas ou jantes delicadas de carros antigos, ácidos e álcalis atacam a superfície – neste caso, deve ser utilizado um produto de limpeza especial.
Se houver um elevado fluxo de veículos, pode valer a pena investir numa lavagem automática em ponte para a preparação de veículos em concessionários ou estações de aluguer de automóveis, de forma a realizar a limpeza exterior de forma rápida e eficiente.
A limpeza com gelo seco é um processo muito suave e eficiente. No caso de grandes frotas de veículos ou de veículos exclusivos com superfícies delicadas, vale a pena investir na tecnologia adequada para preparar e limpar os veículos de forma eficiente e delicada.
Na limpeza exterior, o processo de gelo seco é adequado para limpar juntas e vedações de borracha, remover autocolantes ou resíduos de adesivo em carros novos ou de empresa, ou eliminar marcas de riscos em dobras de borracha sob o espelho ou nas portas do veículo na parte inferior. A limpeza suave e eficaz com gelo seco é também muito adequada para a limpeza das jantes de veículos exclusivos ou automóveis clássicos.
A limpeza com gelo seco é também recomendada para a limpeza interior; os equipamentos, botões, estofos dos bancos, tampas das caixas, saídas de ar, tapetes ou forros do teto podem ser limpos de forma suave, eficiente e sem humidade. Apenas é necessário assegurar que é utilizada uma pequena quantidade de agente de pulverização a baixa pressão e que um triturador transforma os grânulos de gelo seco de 3 mm em pó sempre que necessário.
A limpeza com gelo seco é um processo eficaz de pulverização de partículas para remover camadas de sujidade persistentes de diversos materiais de suporte. A limpeza com gelo seco também se revelou útil em oficinas automóveis ou em lojas de recondicionamento, especialmente em superfícies complexas e delicadas – desde a limpeza de estofos de automóveis até à limpeza de compartimentos do motor e trabalhos de restauro em carros clássicos. A principal vantagem desta tecnologia é que limpa sem deixar quaisquer resíduos, como águas residuais, produtos químicos ou resíduos de agentes de pulverização.