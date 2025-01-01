Dica 1 – Abastecimento e descarte na quinta avícola:

Idealmente, todo o abastecimento e descarte da exploração, como entrega de aves jovens, ração, bem como a recolha de ovos, animais para abate e carcaças, é feito fora do local, utilizando rampas e ligações de tubos. As ligações para máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também devem estar localizadas perto dos pontos de carga e descarga.

Dica 2 – Rotas de acesso e saída de veículos:

Se os veículos precisarem de aceder à área exterior, recomenda-se separar as vias de acesso e saída. As baias de lavagem e os portões de desinfeção podem então ser utilizados de forma mais eficaz.

Dica 3 – Áreas de lavagem de veículos:

As áreas de lavagem devem estar localizadas o mais longe possível dos estábulos. Além disso, considere a direção predominante do vento, pois os salpicos e a névoa também podem transportar o vírus e trazer a gripe aviária para as instalações.

Dica 4 – Limpeza de rotina:

Também é importante limpar regularmente as áreas externas. Nas áreas entre os edifícios, as varredoras removem o pó e a sujidade de forma mais eficaz do que qualquer vassoura e facilitam muito o trabalho. Quando o solo estiver suficientemente liso, também podem ser utilizados aspiradores de líquidos/sólidos. Uma área exterior limpa oferece poucos incentivos para que aves selvagens pousem, reduzindo significativamente o risco de infeção.