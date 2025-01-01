      Gripe aviária: a higiene protege

      A gripe aviária causada pelo vírus da gripe é altamente contagiosa e implica grandes prejuízos económicos para os avicultores em caso de surto. No entanto, com biossegurança rigorosa e limpeza meticulosa, a doença pode ser prevenida.

      A gripe aviária é uma infeção viral altamente contagiosa.

      A gripe aviária é causada pelo vírus patogénico da gripe. Também conhecida como gripe aviária, é altamente contagiosa e geralmente fatal. Epidemias graves ocorrem repetidamente. Devido à elevada taxa de mutação, não existe vacina contra a gripe aviária. E mesmo que a gripe aviária ainda não tenha sido detetada em seres humanos, o risco do vírus afetar os seres humanos é uma preocupação.

      Quer se trate da produção de ovos ou carne, da criação orgânica ou convencional de animais, de pequenos ou grandes aviários, o cumprimento dos regulamentos significa que, em caso de surto de gripe aviária, é necessário o abate de emergência dos animais. Isso significa prejuízos económicos para o agricultor. Na luta contra a doença, os avicultores devem, portanto, concentrar-se na prevenção. A chave para isso é a biossegurança, um código de conduta que abrange todas as áreas da avicultura. Isso inclui códigos de conduta para os funcionários e limpeza meticulosa com equipamentos adequados.

      Combate à gripe aviária: prevenção da transmissão

      O vírus pode entrar no galinheiro de várias maneiras. Com uma higiene meticulosa, é possível prevenir eficazmente. Os avicultores devem ter em mente as seguintes formas de transmissão da gripe aviária:

      • Veículos
        Os veículos também são uma fonte de perigo, pois não se sabe ao certo onde o transportador de gado ou o fornecedor de ração esteve. Pode estar a transportar o vírus na banda de rodagem do pneu.
      • Gado
        Apesar de todas as precauções, o vírus também pode permanecer dentro dos armazéns avícolas. Mesmo que apenas algumas aves estivessem doentes com gripe aviária e os sintomas passassem despercebidos devido ao facto de as aves estarem prontas para o abate, a doença pode espalhar-se rapidamente. Para evitar isso, é essencial realizar uma limpeza e desinfeção completas sempre que o rebanho for trocado.
      • Aves selvagens
        As aves selvagens são os principais hospedeiros do vírus. Os avicultores não podem impedir totalmente que aves selvagens infetadas com gripe aviária sobrevoem as suas instalações, pousem nelas e deixem fezes, restos de comida e penas, que são então transportados para dentro das instalações por pessoas, ferramentas ou máquinas. No entanto, o risco de infeção por aves selvagens diminui se a exploração agrícola não for atraente para essas aves. Manter as áreas externas limpas e livres de ração e sujeira é uma etapa essencial. Da mesma forma, as áreas de armazenamento de rações e suprimentos agrícolas, bem como o próprio armazém avícola, devem ser protegidos contra aves selvagens: cobrindo todas as áreas de armazenamento abertas e fechando todas as fendas, rachaduras e buracos. As portas e portões também devem estar sempre fechados para impedir que aves selvagens entrem nos edifícios.
      • Pessoas
        Outro risco de transmissão da gripe aviária provém dos seres humanos. Qualquer pessoa que entre no galinheiro pode transportar o vírus na pele, cabelo, roupa ou sapatos, ou através de ferramentas, ração ou equipamentos contaminados. Portanto, é importante haver uma separação clara entre as áreas externas e internas da fazenda. A área de transição deve estar equipada com todo o equipamento de limpeza necessário para garantir que os vírus sejam mantidos afastados.
      Cumprir os regulamentos de biossegurança

      Na maioria das vezes, muito já é alcançado quando os avicultores cumprem rigorosamente as normas de biossegurança. O veterinário é um contacto indispensável para obter informações.

      Muitas medidas de proteção contra a gripe aviária têm a ver com a organização da exploração: Quem tem acesso às instalações e aos armazéns avícolas, onde os veículos podem circular, parar e carregar ou descarregar, onde e como são armazenados os alimentos e os recursos operacionais, é obrigatório manter as aves dentro de casa aos primeiros sinais de gripe aviária? E como o agricultor garante que as regras estão a ser cumpridas: planos escritos, instruções e controlo por parte dos superiores, cercas, portas e portões, câmaras, pessoal de segurança? Aqui estão alguns pontos de partida para garantir a conformidade com os regulamentos de acesso e higiene.

      A melhor proteção contra a gripe aviária: higiene

      Um aspeto crucial da higiene é a limpeza. Aqui, é importante conhecer e aplicar os métodos mais eficazes para a aplicação específica. Isso inclui rotinas de limpeza frequentes, procedimentos profissionais e equipamentos eficientes.

      Prevenir e controlar a gripe aviária com medidas de higiene ao ar livre

      Dica 1 – Abastecimento e descarte na quinta avícola:

      Idealmente, todo o abastecimento e descarte da exploração, como entrega de aves jovens, ração, bem como a recolha de ovos, animais para abate e carcaças, é feito fora do local, utilizando rampas e ligações de tubos. As ligações para máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também devem estar localizadas perto dos pontos de carga e descarga.

      Dica 2 – Rotas de acesso e saída de veículos:

      Se os veículos precisarem de aceder à área exterior, recomenda-se separar as vias de acesso e saída. As baias de lavagem e os portões de desinfeção podem então ser utilizados de forma mais eficaz.

      Dica 3 – Áreas de lavagem de veículos:

      As áreas de lavagem devem estar localizadas o mais longe possível dos estábulos. Além disso, considere a direção predominante do vento, pois os salpicos e a névoa também podem transportar o vírus e trazer a gripe aviária para as instalações.

      Dica 4 – Limpeza de rotina:

      Também é importante limpar regularmente as áreas externas. Nas áreas entre os edifícios, as varredoras removem o pó e a sujidade de forma mais eficaz do que qualquer vassoura e facilitam muito o trabalho. Quando o solo estiver suficientemente liso, também podem ser utilizados aspiradores de líquidos/sólidos. Uma área exterior limpa oferece poucos incentivos para que aves selvagens pousem, reduzindo significativamente o risco de infeção.

      Controlo da gripe aviária em recintos fechados: equipamentos diferentes para várias áreas delimitadas

      Tapetes de desinfeção nas entradas

      Deve haver tapetes desinfetantes à frente de todas as entradas.

      Para proteção contra a gripe aviária, o desinfetante deve ser trocado regularmente e as áreas ao redor dos tapetes também devem ser limpas.

      Eclusa de higiene entre o galinheiro e o exterior

      Os armazéns avícolas modernos são protegidos do mundo exterior por uma eclusa de higiene, onde todos os visitantes tomam banho e trocam de roupa antes de entrar no armazém propriamente dito. As comportas só podem cumprir a sua função se a área interna for mantida limpa.

      Limpeza: Áreas delimitadas

      Os aspiradores a vapor e os aspiradores para líquidos e sólidos garantem uma limpeza eficaz e rápida. Além das paredes, pisos e chuveiros, os armários e os sapatos também precisam ser limpos. Para vestiários, escritórios e locais semelhantes, as máquinas de lavar e secar provaram o seu valor, alcançando bons resultados em pouco tempo.

      Deixe as ferramentas de limpeza e trabalho no galinheiro

      Os produtos de limpeza, as ferramentas de trabalho e os sapatos de trabalho não devem sair do galinheiro. As roupas de trabalho devem ser colocadas diretamente na máquina de lavar, dentro de um recipiente fechado. Para grandes quantidades de roupa suja, recomenda-se comprar uma máquina separada para as roupas mais sujas do galinheiro.

      Um varredor limpa as áreas externas ao redor dos edifícios da fazenda.

      Um aspirador de pó e água também pode ser usado para remover o pó de áreas de difícil acesso.

      Pode-se usar uma máquina de limpeza de alta pressão com água quente e detergente para limpar a estação de alimentação.

      Documentação e formação sobre a gripe aviária

      Recomenda-se usar o tempo poupado com a limpeza eficiente para verificar se há algum dano no galinheiro. Uma vez que as fendas, fissuras e buracos são locais propícios para a proliferação de bactérias e vírus, além de servirem de porta de entrada para roedores e insetos. Estes também podem introduzir agentes patogénicos e, por isso, devem ser verificados e reparados regularmente.

      Além disso, os avicultores devem documentar todas as medidas de higiene para mantê-las sob controlo e ensinar os seus funcionários sobre as rotinas de limpeza. Escolher equipamentos de limpeza fáceis de usar pode economizar tempo durante o treinamento.

      As medidas acima referidas não só reduzem o risco de gripe aviária, como também protegem os animais de outras doenças infecciosas.

      Elimine eficazmente a transmissão da gripe aviária com um limpador de alta pressão com água quente

      As máquinas de limpeza de alta pressão com água quente são a primeira escolha para a limpeza de armazéns avícolas, incluindo pisos, paredes, tetos, aviários e poleiros e, dependendo das regulamentações nacionais, gaiolas e equipamentos de alimentação. Como a água quente dissolve a sujidade, incluindo vírus e bactérias, muito melhor do que a água fria, um ciclo de limpeza completo com água quente a 85 °C é suficiente. Esta abordagem permite poupar até 40 % do tempo de limpeza por galinheiro, mesmo sem detergentes. Além disso, as superfícies limpas com água quente secam mais rapidamente, permitindo que a desinfeção subsequente contra a gripe aviária comece mais cedo.

      A alta biossegurança é alcançada com lavadoras de pressão fixas montadas permanentemente no galinheiro, o que pode ajudar a impedir a propagação de germes. No entanto, as explorações agrícolas de menor dimensão também podem garantir um elevado padrão de higiene com equipamento móvel. O equipamento de limpeza móvel deve permanecer ao ar livre ou no vestíbulo em todos os momentos, e cada edifício do celeiro deve ter as suas próprias mangueiras com pistola de pulverização e lança.

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

