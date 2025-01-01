A gripe aviária é uma infeção viral altamente contagiosa.
A gripe aviária é causada pelo vírus patogénico da gripe. Também conhecida como gripe aviária, é altamente contagiosa e geralmente fatal. Epidemias graves ocorrem repetidamente. Devido à elevada taxa de mutação, não existe vacina contra a gripe aviária. E mesmo que a gripe aviária ainda não tenha sido detetada em seres humanos, o risco do vírus afetar os seres humanos é uma preocupação.
Quer se trate da produção de ovos ou carne, da criação orgânica ou convencional de animais, de pequenos ou grandes aviários, o cumprimento dos regulamentos significa que, em caso de surto de gripe aviária, é necessário o abate de emergência dos animais. Isso significa prejuízos económicos para o agricultor. Na luta contra a doença, os avicultores devem, portanto, concentrar-se na prevenção. A chave para isso é a biossegurança, um código de conduta que abrange todas as áreas da avicultura. Isso inclui códigos de conduta para os funcionários e limpeza meticulosa com equipamentos adequados.