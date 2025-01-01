      Prevenir doenças animais perigosas através de uma limpeza higiénica

      A higiene impecável é uma parte essencial de uma boa biossegurança numa quinta e constitui um pré-requisito crucial para proteger eficazmente o gado contra doenças animais de notificação obrigatória, como a peste suína africana ou a gripe aviária. Equipamentos de limpeza profissionais e rotinas sistemáticas ajudam os agricultores a manter elevados padrões de limpeza e a reduzir a probabilidade de surgimento de doenças.

      Epizootias fatais

      As doenças animais são geralmente transmitidas diretamente através de portadores selvagens ou indiretamente através do transporte ou da alimentação. Podem ter consequências económicas e sanitárias devastadoras para animais e seres humanos. Um surto de doença pode colocar em risco a sobrevivência do gado e, em alguns casos, a doença pode ser transmitida aos humanos. Através de uma limpeza adequada numa quinta, os agricultores podem desempenhar um papel importante na proteção do seu gado e na prevenção da propagação de doenças.

      Infecções virais graves em animais são muitas vezes fatais – como a peste suína africana, por exemplo, que afeta tanto porcos selvagens como domésticos. A gripe aviária é também altamente contagiosa e geralmente fatal. Uma vez que ocorre o surto, todos os animais devem ser abatidos, resultando em perdas económicas correspondentes. Devido à elevada taxa de mutação e à falta de vacinas utilizáveis na prática, o risco de o vírus se espalhar para humanos é igualmente constante. A febre aftosa (FA) é uma das doenças animais mais devastadoras economicamente no mundo. Esta doença infecciosa altamente contagiosa afeta principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Os danos económicos causados pela FA podem ser devastadores, razão pela qual a prevenção eficaz é essencial para proteger o gado. Todas as doenças mencionadas acima são doenças animais de notificação obrigatória.

      A chave para prevenir doenças animais: Biossegurança

      Uma vez que uma doença epizoótica irrompe, as consequências são graves. Por isso, os agricultores devem concentrar-se na prevenção. A chave para isso é a biossegurança – uma tarefa que abrange desde o planeamento das instalações e a conduta dos colaboradores até à limpeza meticulosa com equipamento adequado.

      Para prevenir com sucesso o surto de doenças animais, o primeiro passo é verificar como a quinta está organizada. Por exemplo, quem tem acesso às instalações e estábulos, onde é permitido circular com veículos, parar e carregar ou descarregar, onde e como são armazenados os alimentos e os suprimentos operacionais? Como se mantém uma boa higiene? São utilizados planos e instruções escritas, implementado controlo por supervisores, verificados os muros, portas e portões, ou são usadas câmaras e pessoal de segurança? Estes são pontos de partida para garantir o cumprimento das normas de higiene.

      As medidas de higiene numa quinta precisam de ser inspecionadas. Isto deve-se ao facto de que um elevado nível de biossegurança exige a limpeza e desinfeção adequada dos estábulos e de todos os equipamentos e máquinas que entram em contacto com os animais. A limpeza pode necessitar de ser realizada nas unidades de estábulo e nas salas associadas, por exemplo, separando rigorosamente as zonas “suja” e “limpa”.

      O passo final é documentar todas as medidas, tornando-as transparentes e rastreáveis. Isto também fornece uma visão geral para manter os esforços de limpeza geríveis – mesmo com elevados padrões de biossegurança – e garante, assim, a melhor proteção possível dos animais na quinta.

      Tarefas de limpeza para a prevenção de doenças animais

      Prevenção da gripe aviária

      Prevenção da peste suína africana

      Prevenção da febre aftosa

