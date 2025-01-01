Epizootias fatais
As doenças animais são geralmente transmitidas diretamente através de portadores selvagens ou indiretamente através do transporte ou da alimentação. Podem ter consequências económicas e sanitárias devastadoras para animais e seres humanos. Um surto de doença pode colocar em risco a sobrevivência do gado e, em alguns casos, a doença pode ser transmitida aos humanos. Através de uma limpeza adequada numa quinta, os agricultores podem desempenhar um papel importante na proteção do seu gado e na prevenção da propagação de doenças.
Infecções virais graves em animais são muitas vezes fatais – como a peste suína africana, por exemplo, que afeta tanto porcos selvagens como domésticos. A gripe aviária é também altamente contagiosa e geralmente fatal. Uma vez que ocorre o surto, todos os animais devem ser abatidos, resultando em perdas económicas correspondentes. Devido à elevada taxa de mutação e à falta de vacinas utilizáveis na prática, o risco de o vírus se espalhar para humanos é igualmente constante. A febre aftosa (FA) é uma das doenças animais mais devastadoras economicamente no mundo. Esta doença infecciosa altamente contagiosa afeta principalmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Os danos económicos causados pela FA podem ser devastadores, razão pela qual a prevenção eficaz é essencial para proteger o gado. Todas as doenças mencionadas acima são doenças animais de notificação obrigatória.