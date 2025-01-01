Uma vez que uma doença epizoótica irrompe, as consequências são graves. Por isso, os agricultores devem concentrar-se na prevenção. A chave para isso é a biossegurança – uma tarefa que abrange desde o planeamento das instalações e a conduta dos colaboradores até à limpeza meticulosa com equipamento adequado.

Para prevenir com sucesso o surto de doenças animais, o primeiro passo é verificar como a quinta está organizada. Por exemplo, quem tem acesso às instalações e estábulos, onde é permitido circular com veículos, parar e carregar ou descarregar, onde e como são armazenados os alimentos e os suprimentos operacionais? Como se mantém uma boa higiene? São utilizados planos e instruções escritas, implementado controlo por supervisores, verificados os muros, portas e portões, ou são usadas câmaras e pessoal de segurança? Estes são pontos de partida para garantir o cumprimento das normas de higiene.

As medidas de higiene numa quinta precisam de ser inspecionadas. Isto deve-se ao facto de que um elevado nível de biossegurança exige a limpeza e desinfeção adequada dos estábulos e de todos os equipamentos e máquinas que entram em contacto com os animais. A limpeza pode necessitar de ser realizada nas unidades de estábulo e nas salas associadas, por exemplo, separando rigorosamente as zonas “suja” e “limpa”.

O passo final é documentar todas as medidas, tornando-as transparentes e rastreáveis. Isto também fornece uma visão geral para manter os esforços de limpeza geríveis – mesmo com elevados padrões de biossegurança – e garante, assim, a melhor proteção possível dos animais na quinta.