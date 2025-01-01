Para produzir alimentos higiénicos, as áreas de trabalho, armazéns e câmaras frigoríficas devem ser mantidos meticulosamente limpos. É especialmente importante, a baixas temperaturas nas câmaras frigoríficas, adotar uma abordagem profissional e sistemática que considere os materiais existentes e os requisitos de higiene aplicáveis na produção alimentar. Afinal, não é raro que produtos ou matérias-primas sejam armazenados em instalações frigoríficas. Se estas não estiverem em perfeitas condições, podem influenciar os processos de produção e afetar o consumidor final.

Em talhos e pequenos matadouros, como os existentes em explorações agrícolas, contaminantes como sangue, proteínas e gorduras, bem como resíduos grosseiros de carne, devem ser também removidos de forma eficiente para que os microrganismos não tenham oportunidade de se espalhar. A desinfeção é importante para eliminar completamente os microrganismos patogénicos ou reduzi-los de forma a que a quantidade restante não constitua risco para a saúde.

Em padarias e confeitarias, é igualmente essencial assegurar a higiene e criar uma atmosfera agradável para o cliente através de medidas de limpeza adequadas. As medidas básicas de higiene incluem o controlo de temperatura, a higiene do pessoal e a preparação detalhada e execução de planos de limpeza e higiene. Uma limpeza prudente e planeada constitui um investimento em qualidade que compensa.