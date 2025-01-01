      Produção alimentar: higiene e limpeza

      Nas instalações de produção alimentar, a limpeza e desinfeção eficientes são prioridades máximas. Isto deve-se ao facto de um ambiente de trabalho limpo garantir a qualidade dos alimentos produzidos, proteger a saúde do consumidor final e assegurar o sucesso económico da empresa. Um conceito de limpeza bem estruturado é, portanto, fundamental.

      Produção alimentar: higiene rigorosa sem compromissos

      Na produção e comercialização de alimentos, aplicam-se normas rigorosas de limpeza e higiene. Para além da segurança do consumidor, uma limpeza profissional e eficiente transmite uma boa imagem, preserva o valor dos equipamentos e garante a segurança operacional. O equipamento adequado e o conhecimento necessário sobre a sua utilização ajudam a realizar todas as tarefas de forma rápida e completa, evitando que se tornem perda de tempo.

      Higiene na produção alimentar: condições especiais exigem medidas especiais

      Para produzir alimentos higiénicos, as áreas de trabalho, armazéns e câmaras frigoríficas devem ser mantidos meticulosamente limpos. É especialmente importante, a baixas temperaturas nas câmaras frigoríficas, adotar uma abordagem profissional e sistemática que considere os materiais existentes e os requisitos de higiene aplicáveis na produção alimentar. Afinal, não é raro que produtos ou matérias-primas sejam armazenados em instalações frigoríficas. Se estas não estiverem em perfeitas condições, podem influenciar os processos de produção e afetar o consumidor final.

      Em talhos e pequenos matadouros, como os existentes em explorações agrícolas, contaminantes como sangue, proteínas e gorduras, bem como resíduos grosseiros de carne, devem ser também removidos de forma eficiente para que os microrganismos não tenham oportunidade de se espalhar. A desinfeção é importante para eliminar completamente os microrganismos patogénicos ou reduzi-los de forma a que a quantidade restante não constitua risco para a saúde.

      Em padarias e confeitarias, é igualmente essencial assegurar a higiene e criar uma atmosfera agradável para o cliente através de medidas de limpeza adequadas. As medidas básicas de higiene incluem o controlo de temperatura, a higiene do pessoal e a preparação detalhada e execução de planos de limpeza e higiene. Uma limpeza prudente e planeada constitui um investimento em qualidade que compensa.

      Tarefas de limpeza na produção alimentar

      Limpeza de câmaras frigoríficas

      Limpeza em talhos

      Limpeza em padarias