Sistemas de Tratamento de Água: Bons para Operadores e para o Ambiente
Uma visita regular a um sistema de lavagem de veículos é obrigatória para muitos proprietários de veículos. Além das razões de segurança e da preservação do valor das rodas, a aparência é geralmente a razão pela qual muitos condutores dão importância a um carro limpo. De onde a água vem e o que acontece a ela depois é geralmente irrelevante para muitas pessoas. No entanto, para os proprietários/operadores de sistemas de lavagem de pórtico (gantry) e self-service, esta questão pode dar um contributo significativo para a rentabilidade do sistema.Em média, são necessários $150$ a $350$ litros de água em sistemas de lavagem de veículos por lavagem de veículo, dependendo do equipamento do sistema e do programa de lavagem selecionado. Em estações de lavagem self-service, o consumo médio de água é de aproximadamente $80$ litros por lavagem. Isto não é apenas caro, mas também prejudica o ambiente. Especialmente se for usada água doce para cada lavagem. Sistemas de tratamento modernos ajudam na recuperação de água e mantêm a água necessária para a lavagem do veículo a circular em circuito fechado. A água residual pode ser amplamente reutilizada. Apenas pequenas quantidades de água doce são necessárias, o resto é água recuperada. Com sistemas eficientes, pode ser poupada até $98\%$ de água doce por lavagem. Os benefícios de investir em sistemas de tratamento de água são, portanto, duplos: Para o proprietário/operador e para o ambiente.