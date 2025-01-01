A água residual proveniente da lavagem de veículos é inicialmente conduzida para um poço de decantação. Aí, as partículas sólidas não dissolvidas e os sólidos grosseiros são retidos e depositados.

Em seguida, dependendo da aplicação, seguem-se uma ou duas fases de tratamento biológico: Os microrganismos asseguram que a matéria orgânica dissolvida, por exemplo, óleos, gorduras ou tensioativos, é removida quase na totalidade da água. Através de uma ventilação eficaz, é alcançada a elevada capacidade de decomposição dos microrganismos e as águas residuais tratadas ficam completamente inodoras.

Em seguida, a água passa para a fase de pós-sedimentação acima do solo, na qual os resíduos, como lodo mineral excessivo solto, são filtrados. A água tratada é então recolhida num tanque de armazenamento e pode ser reutilizada nas próximas lavagens.