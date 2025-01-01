      Recuperação de Água em Sistemas de Lavagem

      A recuperação de água (water reclamation) tornou-se prática padrão hoje em dia em sistemas de lavagem de veículos. Elevados requisitos ecológicos, económicos, estruturais e legais são colocados nas instalações de reciclagem – para uma operação segura, um investimento que compensa e uma solução sustentável. Isto porque pode ser poupada até 98% de água doce com um sistema de tratamento de água. Isto não só oferece aos operadores de sistemas de lavagem, túneis de lavagem de veículos e parques de lavagem de carros uma solução limpa para a recuperação de água, mas também reduz significativamente os custos operacionais.

      Sistemas de Tratamento de Água: Bons para Operadores e para o Ambiente

      Uma visita regular a um sistema de lavagem de veículos é obrigatória para muitos proprietários de veículos. Além das razões de segurança e da preservação do valor das rodas, a aparência é geralmente a razão pela qual muitos condutores dão importância a um carro limpo. De onde a água vem e o que acontece a ela depois é geralmente irrelevante para muitas pessoas. No entanto, para os proprietários/operadores de sistemas de lavagem de pórtico (gantry) e self-service, esta questão pode dar um contributo significativo para a rentabilidade do sistema.Em média, são necessários $150$ a $350$ litros de água em sistemas de lavagem de veículos por lavagem de veículo, dependendo do equipamento do sistema e do programa de lavagem selecionado. Em estações de lavagem self-service, o consumo médio de água é de aproximadamente $80$ litros por lavagem. Isto não é apenas caro, mas também prejudica o ambiente. Especialmente se for usada água doce para cada lavagem. Sistemas de tratamento modernos ajudam na recuperação de água e mantêm a água necessária para a lavagem do veículo a circular em circuito fechado. A água residual pode ser amplamente reutilizada. Apenas pequenas quantidades de água doce são necessárias, o resto é água recuperada. Com sistemas eficientes, pode ser poupada até $98\%$ de água doce por lavagem. Os benefícios de investir em sistemas de tratamento de água são, portanto, duplos: Para o proprietário/operador e para o ambiente.

      Diferentes Tipos de Sistemas de Tratamento de Água

    • Existem vários sistemas de reciclagem a considerar para áreas de lavagem (wash bays) e túneis de lavagem (gantry car washes): Sistemas de tratamento biológico de água, filtros de areia ou separadores ciclónicos.
    • Os sistemas para tratamento de água geralmente compreendem um sistema de bacias subterrâneas e os componentes acima do solo, incluindo o depósito de água recuperada.
    • Na primeira fase, a água residual da lavagem de veículos é alimentada para um poço de sedimentação (settling pit) adequadamente dimensionado (armadilha de lamas). Aí, as partículas suspensas transportadas na água de lavagem são separadas.
    • Dependendo do sistema, isto é seguido por um ou dois estágios biológicos, ou é usado um poço de bomba ventilado. A partir daí, os componentes acima do solo são fornecidos com água.

      • Sistemas biológicos de tratamento de água

      Os sistemas biológicos de tratamento de água proporcionam uma forma de tratar a água de lavagem de forma eficiente e amiga do ambiente. O tratamento da água é realizado por processos naturais, utilizando microrganismos. Ao contrário dos métodos físicos, outros fluxos de águas residuais, por exemplo, de lavagens de motores ou estações de lavagem self-service, também podem ser tratados. As águas residuais são transformadas em água recuperada límpida graças à capacidade de decomposição dos microrganismos. Como resultado, é possível poupar até 98 por cento da água doce.

      Sistemas de filtros de areia para o tratamento de águas residuais sem óleo

      Sistemas de reciclagem com filtros de areia são utilizados para o tratamento de águas residuais sem óleo, como as produzidas durante o programa de lavagem automática de veículos. O sistema apenas tolera pequenas e temporárias entradas de óleo.

      Tratamento de água com separadores ciclónicos

      Outro sistema físico para o tratamento de águas residuais em sistemas de lavagem de veículos são os separadores ciclónicos. Para tratar a água, a força centrífuga é utilizada para separar as partículas de sujidade da água de lavagem.

      Fazer a escolha certa

      Uma comparação dos métodos potenciais mostra que o tratamento biológico de água tem uma série de benefícios. A água de lavagem, que é tratada de uma forma eficiente e amiga do ambiente, é completamente cristalina e inodora e, no que diz respeito à qualidade da água recuperada, significativamente melhor do que com os métodos físicos.

      Em contraste com os sistemas de recuperação de água com filtro de areia ou separador ciclónico, os sistemas de tratamento biológico exigem um esforço ligeiramente maior, uma vez que os microrganismos têm de ser fornecidos com oxigénio suficiente. No entanto, isto é compensado pela qualidade significativamente melhor da água recuperada e pela sua ampla gama de aplicação.

      Uma desvantagem dos sistemas físicos é a qualidade ligeiramente inferior da água de reciclagem tratada em comparação com os sistemas de tratamento biológico, uma vez que os resíduos de produtos de limpeza não são removidos. Além disso, ao contrário dos sistemas biológicos, apenas as águas residuais dos sistemas de lavagem de veículos podem ser tratadas.

      Sistemas para lavagem de veículos comerciais

      Os sistemas de tratamento de água também estão disponíveis na mesma extensão para os sistemas de lavagem de camiões. Apenas se diferenciam dos sistemas de lavagem de automóveis em termos de consumo de água e tamanho do poço.

      Limpeza de veículos comerciais

      Ter veículos comerciais limpos desempenha um papel fundamental na imagem positiva de uma frota. Para poupar tanto nos custos de mão-de-obra como no tempo, as exigências de qualidade e velocidade de lavagem são elevadas. No entanto, o tamanho e o design dos veículos não exigem apenas uma tecnologia especial para a lavagem – os produtos químicos de lavagem também têm de ser os adequados para limpar camiões, autocarros, etc. de forma económica.

      Condições legais: Os proprietários/operadores devem considerar o seguinte

      Antes de comprar e instalar um sistema de tratamento de água, as condições legais – licenças de construção e licenças de operação para sistemas de lavagem de veículos e sistemas de águas residuais – devem ser sempre verificadas. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha e na Áustria, os sistemas de recuperação de água são um requisito legal para a construção de sistemas de lavagem de veículos.

      Licença de água para todo o sistema

      Existem duas opções na Alemanha no que diz respeito à descarga de águas residuais. A primeira opção é uma licença de água para todo o sistema. Para tal, o proprietário/operador do sistema necessita de apresentar um pedido com toda a documentação necessária às autoridades hídricas competentes. As autoridades hídricas emitem a licença para operar o sistema após uma revisão e avaliação positiva.

      Instalação de um sistema de recuperação de água com aprovação de projeto

      A segunda alternativa para a descarga de águas residuais: Instalação de um sistema de recuperação de água com aprovação de projeto. Neste caso, o proprietário/operador informa as autoridades hídricas de que opera um sistema em conformidade com uma homologação de tipo, não sendo necessárias mais inspeções e licenças. Os sistemas fornecidos pela Kärcher para esta gama de aplicação possuem a necessária homologação de tipo.

      Sistemas de lavagem de veículos existentes

      Para sistemas de lavagem de veículos existentes, o proprietário/operador e as autoridades hídricas decidem se a instalação subsequente de um sistema de reciclagem é apropriada – sob aspetos ecológicos e económicos.

      Dica: Escolher sistemas de tratamento de água fiáveis

      Para além do cumprimento de todos os regulamentos, a qualidade e a fiabilidade do sistema de recuperação de água também devem ser o foco ao tomar a decisão de compra. Afinal, se o sistema de tratamento de água estiver com defeito, todo o sistema pára. Os componentes individuais devem ser robustos e de fácil manutenção. Um visor de estado também deve ser capaz de informar o proprietário/operador a qualquer momento sobre a condição de manutenção e possíveis causas de falhas ou avarias. O serviço do fabricante do sistema também é importante a este respeito. Uma rede abrangente de centros de serviço ao cliente e técnicos de serviço, que estão no local dentro de 24 horas, e o fornecimento rápido de peças sobresselentes minimizam os tempos de inatividade e os tempos de manutenção. Contratos de serviço de manutenção, uma linha de apoio e informação regular completam a oferta de serviço – para satisfação dos clientes e proprietários/operadores do sistema.

