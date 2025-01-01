O amianto é um mineral silicato fibroso que ocorre naturalmente. É não inflamável e insensível ao calor e a muitos produtos químicos. Devido à sua elevada elasticidade e capacidade de ligação, pode ser facilmente transformado em inúmeros produtos. Os produtos de amianto podem ser divididos, grosso modo, em duas categorias: produtos de amianto friáveis e não friáveis.

Os produtos de amianto não friáveis, como o cimento (por exemplo, Eternit), têm uma superfície acinzentada, homogénea e dura. Os produtos de amianto friável, por outro lado, têm uma superfície mais macia e podem ser reconhecidos pelos tufos de fibras claramente salientes nas bordas quebradas ou cortadas. As fibras individuais dos produtos fabricados com amianto friável podem ser facilmente libertadas no ar, pelo que são especialmente perigosas para a saúde humana. O amianto friável era utilizado para produzir materiais como revestimento para tubos, placas isolantes e revestimentos pulverizados para tornar o aço mais resistente ao fogo.

O que torna o amianto tão perigoso?

O amianto é composto por fibras muito finas, com um diâmetro de até 2 micrómetros. Essas fibras microscópicas podem ser facilmente inaladas, o que pode causar cancro do pulmão. A asbestose (cicatrizes crónicas nos pulmões) causa 100 000 mortes relacionadas com o amianto em todo o mundo todos os anos, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra.