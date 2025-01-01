      Safety measures around Asbestos removal in the construction industry

      Asbestos was used by the ton in the construction industry for decades. However, due to the health risks associated with inhaling asbestos, the import, supply, and use of all types of asbestos has been banned in the UK since 1999. Nevertheless, asbestos’ dangers still pose challenges to specialist companies even today, because construction materials still containing asbestos are often detected during renovation or demolition work on old buildings. From our article you’ll learn how asbestos can be removed and disposed of, and what safety measures need to be taken.

      O que é o amianto e como tem sido utilizado?

      O amianto é um mineral silicato fibroso que ocorre naturalmente. É não inflamável e insensível ao calor e a muitos produtos químicos. Devido à sua elevada elasticidade e capacidade de ligação, pode ser facilmente transformado em inúmeros produtos. Os produtos de amianto podem ser divididos, grosso modo, em duas categorias: produtos de amianto friáveis e não friáveis.

      Os produtos de amianto não friáveis, como o cimento (por exemplo, Eternit), têm uma superfície acinzentada, homogénea e dura. Os produtos de amianto friável, por outro lado, têm uma superfície mais macia e podem ser reconhecidos pelos tufos de fibras claramente salientes nas bordas quebradas ou cortadas. As fibras individuais dos produtos fabricados com amianto friável podem ser facilmente libertadas no ar, pelo que são especialmente perigosas para a saúde humana. O amianto friável era utilizado para produzir materiais como revestimento para tubos, placas isolantes e revestimentos pulverizados para tornar o aço mais resistente ao fogo.

      O que torna o amianto tão perigoso?

      O amianto é composto por fibras muito finas, com um diâmetro de até 2 micrómetros. Essas fibras microscópicas podem ser facilmente inaladas, o que pode causar cancro do pulmão. A asbestose (cicatrizes crónicas nos pulmões) causa 100 000 mortes relacionadas com o amianto em todo o mundo todos os anos, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra.

      Remoção e eliminação do amianto: perigos e medidas de segurança

      Se os produtos de amianto friável não forem danificados e forem utilizados conforme previsto, não há perigo para a saúde devido à libertação de fibras de amianto no ar. No entanto, se os materiais forem frágeis, estiverem soltos ou partidos, devem ser removidos por empresas especializadas na remoção e eliminação de amianto, de modo a cumprir todos os requisitos legais.

      Onde estão os perigos do amianto à espreita?

      Todo o trabalho mecânico (perfuração, serragem, esmerilhamento, fresagem, quebra ou trituração) durante a remoção do amianto é perigoso. De um modo geral, todos os trabalhadores que lidam com materiais de amianto precisam de ter informações adequadas, EPI e EPR e formação para manusear esses materiais, a fim de cumprir o Regulamento de Controlo do Amianto de 2012.

      Além disso, apenas empreiteiros licenciados podem trabalhar com determinados produtos de amianto, tais como placas isolantes danificadas, revestimentos de tubos e revestimentos de amianto pulverizado. Em determinadas condições, mesmo os trabalhos com amianto não licenciados têm de ser notificados e é necessário implementar medidas de segurança adicionais, tais como a sinalização das áreas com avisos de perigo.

      

      Dica 1 – Realize uma análise do material:

      Apenas uma análise do material pode esclarecer se um material de construção contém amianto. Se detetar amianto, deve sempre interromper o trabalho e realizar uma avaliação de riscos para determinar se o material é realmente amianto e se apenas uma pessoa licenciada pode removê-lo.

      Dica 2 – Risco de confusão:

      Os produtos que contêm amianto podem ser facilmente confundidos com produtos substitutos, tais como fibras de vidro, folhas de farinha de rocha ou fibras minerais.

      Dica 3 – Tenha cuidado:

      Tenha cuidado com o isolamento dos tubos de aquecimento, aquecedores elétricos de acumulação noturna, vedantes de cartão e cordão em fogões, fornos e lareiras.

      Requisitos de segurança para o manuseamento da remoção de amianto

      Ao remover amianto, é necessário usar equipamento de proteção respiratória (EPR) adequado com um fator de proteção atribuído pelo Reino Unido (APF) de 20 ou mais. O RPE descartável é suficiente para a maioria dos trabalhos com amianto. Para trabalhos que levam mais tempo, é necessário usar um RPE assistido por energia.

      Além disso, é necessário usar macacões descartáveis ao descartar amianto. Também é recomendável usar luvas e botas descartáveis em vez de protetores descartáveis para sapatos.

      Dica 1 – Descarte os macacões de proteção descartáveis:

      Os fatos de proteção descartáveis devem ser eliminados de uma forma específica. Num recipiente selado que seja utilizado exclusivamente para resíduos que tenham entrado em contacto com amianto.

      Dica 2 – Não utilize macacões de proteção reutilizáveis:

      O uso de macacões de proteção reutilizáveis não é recomendado durante a remoção de amianto. No entanto, se for necessário utilizá-los, devem ser descontaminados ou eliminados como resíduos de amianto após saírem da área perigosa.

      Eliminação do amianto com a técnica de aspiração adequada

      Utilize métodos que produzam um baixo nível de emissões ao manusear produtos de amianto. Você também deve humedecer todos os materiais ou produtos que contenham amianto antes de começar a trabalhar com eles. Superfícies húmidas não emitem tantos resíduos de amianto para a atmosfera. Pode usar uma escova ou um pulverizador, mas lembre-se de que a água por si só não será suficiente, por isso recomenda-se também o uso de um detergente líquido.

      

      Dica – Preste atenção às regulamentações dos respetivos países:

      As normas e regulamentos para a remoção do amianto variam muito de país para país e devem ser conhecidos. Na Alemanha, por exemplo, apenas aspiradores da classe H podem ser usados para aspirar amianto. Na Suíça, aplicam-se as normas BauAV e EKAS 6503, que são semelhantes à TRGS 519. A Áustria também estabelece especificações semelhantes e a Polónia adere ao exame europeu de tipo para poeiras perigosas para a saúde.

      Filtragem e fluxo de ar dos aspiradores de amianto

      Os aspiradores para remoção de amianto controlam automaticamente a velocidade do fluxo de ar. Se ficar abaixo do valor limite de 20 m/s, o indicador de baixo fluxo irá informa-lo sobre isso. O aspirador é construído de forma a que o ar extraído seja conduzido ou limpo de modo a que as fibras de amianto não entrem nas vias respiratórias do utilizador. O filtro principal do aspirador de amianto Classe H oferece uma eficiência de separação de 99,995 %.

      Dica – Use conjuntos de filtros de segurança:

      Os conjuntos de filtros de segurança para a eliminação de amianto sem poeira são particularmente úteis. Incluem um saco de velo com filtro, que está dentro de um saco de PE. Isso elimina o risco de entrar em contacto com partículas perigosas de amianto. Os requisitos legais para esses filtros de segurança variam, mas o seu uso é recomendado.

      Um único filtro é suficiente para aspiradores com um consumo de energia até 1,2 kW. A partir de um consumo de energia de 1,2 kW, é necessário um pré-filtro adicional lavável (classe de poeira M). Além disso, as unidades com um consumo de energia superior a 1,2 kW devem ter uma ligação para uma mangueira de exaustão externa.

      Limpar o aspirador após cada utilização

      Quando o trabalho estiver concluído, o aspirador de amianto deve ser limpo. Limpe o aspirador por dentro ou remova o saco apenas se tiver formação para o fazer. A parte externa e os acessórios devem ser cuidadosamente aspirados com o aspirador e, em seguida, limpos com um pano húmido após cada utilização. Qualquer resíduo de poeira presente em todo o espaço de trabalho deve ser removido através da limpeza húmida de todas as superfícies. Por fim, o aspirador deve ser limpo por dentro e por fora com um pano húmido. Elimine todos os panos de limpeza como resíduos de amianto.

      Transporte sem poeira de aspiradores de pó contendo amianto

      Os aspiradores da classe H estão equipados com uma porta de sucção e um saco de transporte para os acessórios que pode ser fechado. Antes do transporte, insira o tampão para vedar o aspirador na porta de sucção. É importante que a bolsa de transporte e a porta de sucção estejam bem fechadas e que a cabeça do motor esteja firmemente conectada ao recipiente.

      Não deixe a poeira assentar: como descartar o amianto com segurança

      As normas nacionais e regionais relativas à eliminação de resíduos devem ser cumpridas aquando da eliminação de resíduos de amianto.

      Tenha em atenção que, para transportar resíduos de amianto, é necessário possuir uma licença de transportador de resíduos. Você também precisa usar apenas áreas designadas para descarte. É melhor contar com uma empresa especializada para ajudá-lo com o descarte do amianto. Eles têm o conhecimento necessário e podem tomar as medidas de segurança necessárias ao remover e transportar resíduos de amianto. Todos os itens da área perigosa que não podem ser limpos são considerados resíduos perigosos e devem ser descartados adequadamente. Também é necessário preencher uma Nota de Remessa de Resíduos e mantê-la por pelo menos três anos.

      O manuseamento inadequado pode ser um sério risco para a saúde e poderá ter de pagar uma multa por não eliminar o amianto de forma adequada e sem as licenças corretas.

      

