      O uso de clorprofam (CIPC) deixou de ser aprovado na Europa para impedir a germinação das batatas. Os espaços de armazenamento de batatas precisam de ser limpos de forma completa antes de guardar cada nova colheita. Isto inclui os canais superiores e inferiores, bem como os equipamentos e máquinas de armazenamento. Varrer os armazéns não é suficiente para cumprir os requisitos de limpeza relativos ao CIPC, sendo necessária uma limpeza profunda e regular.

      Proibição do clorprofam na Europa – remoção de resíduos

      Em 2019, a Comissão Europeia decidiu não renovar a aprovação para o tratamento anti-germinação com clorprofam. A PVC (Potato Value Chain) recomendou a cessação do uso deste agente. O período de venda foi válido até 31 de janeiro de 2020 e o período de utilização terminou a 8 de outubro de 2020. Isto significava que todos os resíduos estavam sujeitos a eliminação nesta data. 22 produtos fitofarmacêuticos foram afetados, nomeadamente: Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 e Gro-Stop Fog.

      Remoção correta do clorprofam: limpeza a seco e a húmido no armazém de batatas

      A remoção do clorprofam é uma tarefa complexa. Para garantir que não se ultrapassem os níveis máximos de resíduos de CIPC e, assim, dispor de armazéns de batatas sem clorprofam, os armazéns e todas as outras áreas relevantes devem ser completamente limpos de forma a não restarem vestígios de CIPC. Caso contrário, existe o risco de não ser possível vender as colheitas, que terão de ser destruídas. Para alcançar armazéns livres de CIPC, recomenda-se realizar uma combinação de limpeza a seco e a húmido.

      Kärcher Industrial vacuum cleaners with wide suction nozzles

      Aspiradores húmidos e secos

      Um aspirador adequado com mangueira extensível garante que o pó e quaisquer partículas de CIPC não se espalhem pelo ar, sendo em vez disso recolhidos das paredes e de outras superfícies. Para sujidade mais resistente, auxiliares mecânicos, como escovas ou raspadores, são úteis.

      O filtro do aspirador deve ser limpo regularmente e substituído conforme necessário. Para facilitar o trabalho, modelos com limpeza automática de filtros são uma boa opção. A sujidade recolhida pelo aspirador pode ser eliminada em sacos próprios para resíduos.

      Cleaning potato storerooms using a Kärcher sweeper

      Varredoras

      Os pavimentos podem ser tratados de forma eficaz com varredoras ou com um aspirador equipado com bocal de sucção largo.

      Dependendo do tamanho da área a limpar, podem ser utilizadas varredoras manuais para áreas pequenas ou varredoras motorizadas para áreas maiores.

      Cleaning potato warehouses with a Kärcher high-pressure cleaner

      Lavadora de alta pressão com água quente

      As lavadoras de alta pressão com água quente são utilizadas para a «limpeza húmida», sendo a temperatura da água de pelo menos 70 °C. A pressão deve ser ajustada de forma a não pulverizar excessivamente as superfícies contaminadas, reduzindo assim a formação de aerossóis.

      Áreas fortemente contaminadas ou de difícil acesso, como câmaras de pressão, ventiladores ou evaporadores, podem ser limpas de forma eficaz utilizando o vapor das lavadoras de alta pressão com água quente ou de um vaporizador.

      Clean potato storage using surface cleaners

      Limpadores de superfícies

      Para os pavimentos, os limpadores de superfícies com aspiração, em combinação com uma lavadora de alta pressão, facilitam o trabalho pesado. Qualquer água contaminada é imediatamente sugada para o equipamento. Segundo a Agência Ambiental do Reino Unido, os resíduos de pesticidas não podem ser descarregados nos sistemas de esgoto. Isto significa que as águas residuais devem ser recolhidas e eliminadas adequadamente.

      Um legado duradouro: os resíduos antimicrobianos de CIPC mantêm-se durante vários anos

      De acordo com pesquisas atuais, ainda existem ingredientes ativos suficientes nos edifícios onde o CIPC foi utilizado, de modo que os produtos armazenados anos mais tarde continuam contaminados. O nível máximo de resíduos permitido só pode ser cumprido se forem realizadas medidas de limpeza extensivas nos anos seguintes, antes de armazenar as colheitas. A ventilação contínua dos armazéns enquanto estiverem vazios e o armazenamento de equipamentos móveis no exterior são também medidas úteis para reduzir os resíduos. Não é recomendável o uso de produtos químicos na limpeza e remoção do clorprofam, uma vez que, em vez de o eliminar, o CIPC pode decompor-se em metabólitos tóxicos.

      Checklist

      Como Remover Clorprofame de Batatas – Instruções Passo a Passo e Documentação Clara

    • Além das técnicas de limpeza adequadas, procedimentos sistemáticos e documentação são essenciais. Desta forma, pode ser demonstrado que todas as especificações foram cumpridas durante uma inspeção. Isto é particularmente relevante para clientes no processamento de batata, por exemplo. A documentação das medidas de limpeza deve ser escrita e com prova fotográfica, incluindo a localização, hora e tipo de limpeza.
      • Em geral, aplica-se a regra de trabalhar de cima para baixo, começando pela conduta aérea e teto, passando por paredes e equipamentos até ao chão e conduta subterrânea.
      • Durante todas as operações de limpeza, os utilizadores devem usar Equipamento de Proteção Individual (EPI).
      • É crucial que componentes importantes não sejam negligenciados durante a montagem/preparação, tais como transportadores, enchedoras de caixas, ventiladores ou condutas de ar.
      • O equipamento de armazenamento móvel deve ser levado para o exterior e limpo. O clima influencia adicionalmente a redução da contaminação por CIPC.
      • Os veículos de transporte também devem ser limpos de possíveis resíduos com água quente usando uma lavadora de alta pressão.
      • No final de cada utilização, todas as ferramentas de limpeza devem ser limpas com a lavadora de alta pressão.

      Dica – remover o clorprofam usando uma lista de verificação para melhor visão geral:

      Para fornecer uma prova plausível da remoção do clorprofam, uma lista de verificação com documentação fotográfica é um bom método de comprovação. Esta lista deve incluir todas as instalações que necessitam de processamento, como câmaras de pressão, tecnologia de ventilação, torres de ventilação, condutos superiores e inferiores, paredes, partes do edifício, pavimentos, teto, caixas, reboques, equipamentos de receção, transportadores, equipamentos de carga, câmaras frigoríficas, ventiladores, ventiladores de circulação ou vigas de madeira utilizadas como paredes móveis.

      Se algum equipamento precisar de ser substituído, é recomendável limpar todo o armazém de forma completa previamente, para não transferir quaisquer resíduos para o novo equipamento.

