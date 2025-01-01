Proibição do clorprofam na Europa – remoção de resíduos
Em 2019, a Comissão Europeia decidiu não renovar a aprovação para o tratamento anti-germinação com clorprofam. A PVC (Potato Value Chain) recomendou a cessação do uso deste agente. O período de venda foi válido até 31 de janeiro de 2020 e o período de utilização terminou a 8 de outubro de 2020. Isto significava que todos os resíduos estavam sujeitos a eliminação nesta data. 22 produtos fitofarmacêuticos foram afetados, nomeadamente: Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 e Gro-Stop Fog.