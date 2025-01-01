Restauro de carros clássicos

Se, com o tempo, se tiver formado uma leve névoa no estofamento do assento, refresque o tecido com um pano de microfibra húmido. Se as manchas estiverem incrustadas no material há muito tempo e não puderem ser removidas, o dispositivo de extração por pulverização é uma solução muito boa. Pulveriza água misturada com detergente e, em seguida, aspira-a novamente do estofo.

Estofos mais antigos ou que não são limpos há muito tempo geralmente precisam ser aspirados várias vezes, pois o processo puxa a sujidade alguns centímetros para mais perto da superfície a cada operação. Este tipo de restauração e recondicionamento cria a oportunidade de limpar e preservar completamente as capas dos assentos, para que não precisem ser renovadas.