      Restauro de carros clássicos

      A restauração e manutenção de carros clássicos exclusivos é complexa e requer trabalho profissional e tecnologia adequada, tanto no interior como no exterior. Seja limpeza preparatória, medidas de preparação ou limpeza de manutenção através de jateamento com gelo seco no interior e no exterior – existem algumas dicas e truques que facilitam o trabalho.

      A preparação é fundamental para descobrir os danos

      Há muitos aspetos a considerar na preparação e limpeza do interior de um carro clássico, onde muitas vezes é necessário lidar com materiais sensíveis. Cada área tem os seus próprios métodos de limpeza e preparação que permitem um trabalho profissional e eficiente.

      Limpeza cuidadosa e completa das superfícies

      É melhor usar métodos suaves, como limpar o pó com panos de microfibra e/ou luvas e trabalhar com pressão leve para realizar a limpeza inicial. As superfícies têxteis são facilmente limpas de sujidade solta e aderente usando um aspirador e um bocal turbo. Os assentos de couro ou imitação de couro devem ser aspirados com cuidado para evitar riscos ou arranhões. Uma escova com sucção é adequada para materiais sensíveis.

      Dica – exponha os danos através da limpeza:

      Uma limpeza completa do interior pode revelar danos, pequenos riscos ou buracos que precisam de ser reparados.

      Preservar em vez de renovar usando extração por pulverização para estofos de assentos

      Se, com o tempo, se tiver formado uma leve névoa no estofamento do assento, refresque o tecido com um pano de microfibra húmido. Se as manchas estiverem incrustadas no material há muito tempo e não puderem ser removidas, o dispositivo de extração por pulverização é uma solução muito boa. Pulveriza água misturada com detergente e, em seguida, aspira-a novamente do estofo.

      Estofos mais antigos ou que não são limpos há muito tempo geralmente precisam ser aspirados várias vezes, pois o processo puxa a sujidade alguns centímetros para mais perto da superfície a cada operação. Este tipo de restauração e recondicionamento cria a oportunidade de limpar e preservar completamente as capas dos assentos, para que não precisem ser renovadas.

      Cleaning seat upholstery with a Kärcher spray extraction unit

      Dica – escolha o produto de limpeza adequado:

      Ao escolher um produto de limpeza, certifique-se de que ele não contenha surfactantes, tenha boa eficácia e não deixe resíduos. Os agentes de limpeza utilizados na extração por pulverização também são geralmente isentos de fragrâncias. Um ambientador têxtil pode proporcionar a atmosfera agradável adequada depois.

      Dica – os dispositivos alimentados por bateria facilitam o trabalho:

      Estão disponíveis dispositivos de extração por pulverização que funcionam com bateria. São sem fios e compactas e ajudam a tornar a restauração de carros clássicos muito mais fácil.

      Vehicle preparation and cleaning

      Preparação e limpeza do interior do veículo

      Seja na preparação tradicional de veículos, limpeza de veículos em concessionárias, carros de aluguer e frotas de empresas ou manutenção de carros clássicos e desportivos exclusivos: Os veículos que são continuamente limpos e mantidos beneficiam de uma vida útil mais longa e de uma preservação do valor garantida. Utilizar a tecnologia e os métodos de trabalho adequados ajuda a alcançar esse objetivo de forma rápida e sustentável.

      Saiba mais

      Jateamento com gelo seco para restauração suave e eficiente de carros clássicos

      A limpeza com gelo seco é um processo muito suave e eficiente para remover depósitos de sujidade difíceis, como óleos, vernizes, gorduras, alcatrão, adesivos ou resíduos de silicone e borracha de vários substratos. Isso torna-o adequado para uma ampla gama de aplicações na restauração de carros clássicos exclusivos com superfícies sensíveis e, por vezes, complexas.

      Kärcher Dry ice blasting a vehicle

      Como funciona a limpeza com gelo seco

      O segredo está no processo de jateamento de partículas. O granulado de CO2 é utilizado como meio de jateamento. Ao contrário da maioria dos outros meios de jateamento, que não alteram o seu estado agregado sólido durante o processo de trabalho, o CO2 congelado sublima-se em gás CO2 imediatamente após atingir a superfície. Isso significa que não ficam resíduos do agente de jateamento e a limpeza é muito suave para o material.

      Kärcher: dry ice blaster

      Gelo seco para ajudar na restauração de um carro clássico

      Antes de começar o trabalho propriamente dito, é necessário limpar a área de trabalho. Do compartimento do motor ao sistema de admissão e à válvula de recirculação dos gases de escape – um jato de gelo seco garante a limpeza em todos os locais sem danificar as superfícies. Se, por exemplo, precisar remover resíduos de vedação de componentes da transmissão antes de uma inspeção técnica, a limpeza com gelo seco é uma ótima maneira de fazer isso. Também é adequado para limpar cavidades antes da selagem, para limpar superfícies de contacto e componentes elétricos ou para arrefecer rolamentos de rodas ou eixos antes da prensagem. Os jatos de gelo seco são uma solução muito boa para rebarbar peças torneadas e fresadas recém-fabricadas ou para o acabamento de componentes impressos em 3D.

      Dica – remova primeiro a proteção da parte inferior da carroçaria:

      Se a carroçaria estiver afetada pela corrosão, é necessário remover primeiro a tinta protetora da parte inferior da carroçaria antes de a mesma poder ser desmontada e reconstruída. A limpeza com gelo seco é uma técnica muito eficiente para remover essa substância semelhante ao betume.

      Cleaning car doors with a Kärcher dry ice blaster
      Cleaning the interior with a Kärcher dry ice blaster

      Gelo seco para limpeza e tratamento de carros clássicos

      O jato de gelo seco ajuda a limpar as juntas e dobras exteriores de borracha, removendo autocolantes ou resíduos de adesivos, ou removendo marcas de escorrimento das dobras de borracha sob o espelho e na parte inferior das portas do veículo. O processo também é muito adequado para a limpeza de jantes particularmente sensíveis e caras.

      A limpeza com gelo seco também é recomendada para limpeza interna; acessórios, botões, estofamento dos bancos, tampas das caixas, saídas de ar, tapetes ou forros do teto podem ser limpos com cuidado, eficiência e sem umidade. É necessário usar apenas uma pequena quantidade de abrasivo a baixa pressão e, se necessário, usar um triturador para esmagar os pellets de gelo seco de 3 mm até ficarem com uma consistência semelhante à neve.

      NOTA: reparação inteligente e pontual para carros clássicos

      Nem todos os casos de danos requerem uma reparação dispendiosa. A reparação inteligente abrange uma série de técnicas com as quais pequenos danos no veículo podem ser reparados de forma rápida e económica. Smart significa tecnologias de reparação de pequenas áreas médias. O trabalho deve limitar-se sempre à área danificada, sem desmontar quaisquer componentes. Isso significa que a remoção de amolgadelas sem pintura (PDR) elimina a necessidade de preenchimento, lixamento ou repintura demorados. Além disso, preserva a pintura original, razão pela qual não há perda no valor do veículo.

      Se for necessário reparar danos superficiais e pequenos na pintura, o melhor é usar o método de reparação localizada. Os riscos profundos na pintura podem ser preenchidos, lixados, pintados e polidos. O objetivo da pintura localizada é garantir que as transições de cor não fiquem visíveis após o reparo. Uma pintura bem conservada pode aumentar significativamente o valor de um carro clássico.

