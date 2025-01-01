Restauro de carros clássicos

O jato de gelo seco ajuda a limpar as juntas e dobras exteriores de borracha, removendo autocolantes ou resíduos de adesivos, ou removendo marcas de escorrimento das dobras de borracha sob o espelho e na parte inferior das portas do veículo. O processo também é muito adequado para a limpeza de jantes particularmente sensíveis e caras.
A limpeza com gelo seco também é recomendada para limpeza interna; acessórios, botões, estofamento dos bancos, tampas das caixas, saídas de ar, tapetes ou forros do teto podem ser limpos com cuidado, eficiência e sem umidade. É necessário usar apenas uma pequena quantidade de abrasivo a baixa pressão e, se necessário, usar um triturador para esmagar os pellets de gelo seco de 3 mm até ficarem com uma consistência semelhante à neve.