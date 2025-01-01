      Sistemas de Lavagem e Áreas de Lavagem (Wash Bays)

      Manter os veículos limpos – quer sejam carros ou veículos comerciais – não só deixa uma impressão positiva, como também desempenha um papel importante na segurança e na preservação do valor. Os sistemas de lavagem de pórtico (gantry) e self-service são soluções de limpeza por contrato lucrativas para concessionários de automóveis, parques de lavagem de carros, oficinas e estações de serviço. Os túneis de lavagem de veículos comerciais (commercial vehicle gantry car washes) e as lavagens de veículos móveis com escova única garantem que as empresas de transportes e as empresas de autocarros têm uma frota brilhante.

      Negócio Secundário Rentável para Oficinas, Estações de Serviço e Concessionários de Automóveis

      Muitos proprietários de automóveis orgulham-se do estado do veículo. Garantem que o seu veículo está limpo e bem conservado, não só devido à aparência visual, mas também porque a segurança e a preservação do valor do veículo desempenham um papel importante. Eles visitam, portanto, regularmente locais onde podem lavar e realizar trabalhos de manutenção no seu veículo. Consequentemente, os túneis de lavagem (gantry car washes) e os sistemas de lavagem self-service podem constituir um negócio secundário rentável para oficinas de automóveis, estações de serviço e concessionários de automóveis. Os centros de lavagem também beneficiam da instalação de sistemas económicos e amigos do ambiente. É importante que o tamanho e o equipamento do sistema de lavagem sejam otimamente ajustados ao grupo-alvo e ao número de veículos lavados diariamente para serem rentáveis. Se os proprietários de veículos ficarem impressionados com os resultados da lavagem, os operadores podem contar com clientes que regressam.

      Limpeza Económica para Empresas de Transportes e Empresas de Autocarros

      Há muitos anos que os autocarros e camiões se tornaram cada vez mais importantes no transporte de pessoas e mercadorias. A limpeza também desempenha um papel fundamental na manutenção das cadeias de abastecimento e no funcionamento harmonioso dos processos.

      Processos de lavagem eficientes poupam tempo e dinheiro

      A fim de poupar custos de mão de obra e tempo, as exigências na qualidade e velocidade de lavagem são especialmente altas para a limpeza de veículos comerciais: Isto porque quanto mais eficiente for o processo de limpeza, mais rapidamente os veículos comerciais podem ser usados novamente para transporte. É também importante ter um programa de lavagem flexível para satisfazer os requisitos de diferentes tipos e materiais de veículos, bem como para diferentes tipos de sujidade. No entanto, o tamanho e o design dos veículos comerciais não só requerem uma tecnologia especial para a lavagem – os químicos de lavagem também devem ser os corretos para limpar os veículos de forma económica.

      A limpeza preserva o valor das frotas de veículos

      Quer seja para carros de aluguer, camiões, frotas de autocarros ou frotas municipais: Se mantiver sempre os seus veículos limpos, estes terão uma vida útil mais longa e serão mais fáceis de manter, dependendo do nível de sujidade. Só é possível manter os veículos em bom estado de funcionamento se estiverem limpos, uma vez que isto torna qualquer dano mais facilmente visível.

      Tarefas de Limpeza em Redor dos Sistemas de Lavagem de Veículos e Áreas de Lavagem (Wash Bays)

      Wash systems

      Sistemas de Lavagem

      Investing in a self-service wash system

      Sistemas de Lavagem Self-Service

      Vehicle wash biological waste water treatment

      Recuperação de Água em Sistemas de Lavagem de Veículos

      Cleaning commercial vehicles

      Limpeza de Veículos Comerciais

      High-pressure cleaning of wash halls

      Limpeza de Áreas de Lavagem

      Car park cleaning

      Limpeza de Estacionamentos

      Guia de Vendas - Download

      Guia de Vendas de Agentes de Limpeza para viaturas

      Download