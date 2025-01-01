Muitos proprietários de automóveis orgulham-se do estado do veículo. Garantem que o seu veículo está limpo e bem conservado, não só devido à aparência visual, mas também porque a segurança e a preservação do valor do veículo desempenham um papel importante. Eles visitam, portanto, regularmente locais onde podem lavar e realizar trabalhos de manutenção no seu veículo. Consequentemente, os túneis de lavagem (gantry car washes) e os sistemas de lavagem self-service podem constituir um negócio secundário rentável para oficinas de automóveis, estações de serviço e concessionários de automóveis. Os centros de lavagem também beneficiam da instalação de sistemas económicos e amigos do ambiente. É importante que o tamanho e o equipamento do sistema de lavagem sejam otimamente ajustados ao grupo-alvo e ao número de veículos lavados diariamente para serem rentáveis. Se os proprietários de veículos ficarem impressionados com os resultados da lavagem, os operadores podem contar com clientes que regressam.