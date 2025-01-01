Soluções de financiamento no setor de limpeza

Embora equipamentos modernos e de alto desempenho sejam essenciais para a limpeza comercial, nem sempre é viável para as empresas fazer um grande investimento inicial nesses equipamentos. Nesses casos, o leasing de equipamentos pode ser uma opção de financiamento eficaz. Ao selecionar equipamentos adequados que possam otimizar os processos de limpeza e aumentar a produtividade, as empresas podem se beneficiar da redução do tempo de conclusão das tarefas, o que, em última análise, se traduz em economia de custos. Com uma mensalidade pelo aluguer do equipamento, as empresas podem facilmente gerir as suas despesas de limpeza, garantindo que o seu equipamento esteja atualizado e seja eficaz.

Como financiar a limpeza e o que deve ter em atenção

O conceito de «prazo mínimo de contrato» tem recebido atenção negativa no setor de locação devido à renovação automática do contrato, caso não seja cancelado em tempo hábil. No entanto, o setor de limpeza oferece uma variedade de soluções de financiamento que regulam a rescisão do contrato de forma diferente e lembram os clientes com antecedência sobre o término do contrato.

O leasing leva em consideração o valor residual do equipamento no final do contrato, permitindo que os clientes amortizem 80% do valor de compra através de pagamentos parcelados durante o período de leasing, assumindo um valor residual de 20%. No final do contrato, o produto pode ser devolvido, o contrato pode ser prorrogado ou o produto pode ser adquirido pelo valor de mercado. Para fornecer aos clientes as informações necessárias para que tomem decisões informadas sobre os seus equipamentos, os fornecedores de leasing devem informar ativamente os clientes sobre contratos que estão a expirar e evitar renovações automáticas indesejadas.