      Soluções de financiamento no setor de limpeza

      Em setores em rápida expansão, como o setor de limpeza, é fundamental que as empresas tenham acesso a opções de financiamento flexíveis para prosperar. Isto é particularmente relevante para a aquisição de tecnologia de limpeza alugada, bem como para a implementação de soluções de limpeza móveis que funcionam com base no pagamento por utilização, ou para compras de grande dimensão. Ao oferecer opções de financiamento interno, os fabricantes de tecnologia de limpeza podem simplificar o processo de financiamento para as empresas, eliminando a necessidade de múltiplas fontes de financiamento e possibilitando soluções de financiamento personalizadas que atendem precisamente às necessidades específicas de limpeza de cada empresa.

      Soluções de financiamento para o setor de limpeza: alivie a carga da sua força de trabalho e alugue equipamentos

      Embora equipamentos modernos e de alto desempenho sejam essenciais para a limpeza comercial, nem sempre é viável para as empresas fazer um grande investimento inicial nesses equipamentos. Nesses casos, o leasing de equipamentos pode ser uma opção de financiamento eficaz. Ao selecionar equipamentos adequados que possam otimizar os processos de limpeza e aumentar a produtividade, as empresas podem se beneficiar da redução do tempo de conclusão das tarefas, o que, em última análise, se traduz em economia de custos. Com uma mensalidade pelo aluguer do equipamento, as empresas podem facilmente gerir as suas despesas de limpeza, garantindo que o seu equipamento esteja atualizado e seja eficaz.

      Como financiar a limpeza e o que deve ter em atenção

      O conceito de «prazo mínimo de contrato» tem recebido atenção negativa no setor de locação devido à renovação automática do contrato, caso não seja cancelado em tempo hábil. No entanto, o setor de limpeza oferece uma variedade de soluções de financiamento que regulam a rescisão do contrato de forma diferente e lembram os clientes com antecedência sobre o término do contrato.

      O leasing leva em consideração o valor residual do equipamento no final do contrato, permitindo que os clientes amortizem 80% do valor de compra através de pagamentos parcelados durante o período de leasing, assumindo um valor residual de 20%. No final do contrato, o produto pode ser devolvido, o contrato pode ser prorrogado ou o produto pode ser adquirido pelo valor de mercado. Para fornecer aos clientes as informações necessárias para que tomem decisões informadas sobre os seus equipamentos, os fornecedores de leasing devem informar ativamente os clientes sobre contratos que estão a expirar e evitar renovações automáticas indesejadas.

      A person sits on a Kärcher sweeper machine cleaning the floor of a supermarket
      A person in a suit hands another person a key for a Kärcher sweeper machine

      Dica 1 – Registe o contrato de locação corretamente para fins fiscais:

      Os contratos de leasing costumavam ser reportados fora do balanço, mas desde 2019 precisam ser reportados no balanço. Essas regras entraram em vigor em 2022 para as empresas do Reino Unido.

      Dica 2 – Benefícios após o término do contrato:

      Optar pelo leasing de equipamentos pode oferecer a vantagem de atualizar para uma máquina mais recente, com melhor desempenho e eficiência energética no final do contrato, que pode ser alugada ou comprada de acordo com as necessidades do negócio.

      A snow plough clears the snow in a mountainous area

      Pagamento por utilização para tarefas sazonais

      Certos equipamentos, como os utilizados para manutenção de espaços verdes ou cuidados de inverno, podem ser necessários apenas durante épocas específicas do ano. Para atender a essas situações, o setor de limpeza oferece várias soluções de financiamento, incluindo opções de pagamento por uso, além dos métodos tradicionais de leasing. Ao selecionar um fabricante de equipamentos de limpeza, é aconselhável optar por um que não imponha um período mínimo de utilização, pois isso pode levar a custos desnecessários. Em vez disso, um modelo de pagamento baseado no uso garante que as empresas sejam cobradas apenas pelo uso real do equipamento, incluindo quaisquer consumíveis necessários. Isso oferece uma solução económica para as necessidades sazonais de equipamentos, permitindo que as empresas aloquem seus recursos de forma mais eficiente.

      Mantenha a liquidez da sua empresa e adquira equipamentos através de planos de parcelamento.

      Juntamente com o leasing, um plano de parcelamento ou pagamento é uma das soluções de financiamento mais populares no setor de limpeza. Esta é a opção de comprar um produto através de pagamentos parcelados, a fim de manter a liquidez e o funcionamento de uma empresa. Isso pode ser útil se, por exemplo, uma empresa comercial quiser equipar os seus veículos com tecnologia de limpeza móvel, como aspiradores de pó e líquidos a bateria, que a empresa precisará a longo prazo.

      O que deve ter em atenção

      De acordo com a legislação do Reino Unido, um plano de pagamento parcelado é classificado como um empréstimo. O produto é registado no balanço do cliente e passa a ser propriedade do locatário quando a última prestação é paga. É importante que o plano de pagamento seja desenvolvido de acordo com a situação económica do cliente.

      A person cleans the marble floor of a bathroom with a Kärcher device

      Dica – Interromper o contrato para obter mais flexibilidade:

      Existem alguns fabricantes no mercado que, além de parcelamentos flexíveis, oferecem a opção de interromper o contrato de leasing com modelos de financiamento internos. Isso proporciona aos clientes um alto grau de flexibilidade, se necessário.

      Como posso financiar uma limpeza em grande escala?

      Um prazo de pagamento prolongado pode ser adequado para clientes que, de repente, necessitem de um nível mais elevado de tecnologia de limpeza e de uma solução flexível. No setor público, por exemplo, os orçamentos estão frequentemente vinculados a períodos específicos, razão pela qual pode fazer sentido prolongar o prazo de pagamento.

      O que deve ter em atenção

      Ao optar por um prazo de pagamento prolongado, os clientes podem receber os seus produtos imediatamente após fazerem a encomenda e escolher a opção de financiamento mais adequada. O prazo de pagamento para um pagamento único ou plano de pagamento pode ser adiado, com janelas de tempo típicas de 60 dias de atraso, mas com flexibilidade para ajustar, desde que seja razoável e justo para o fornecedor. Isso permite que as empresas gerenciem seu fluxo de caixa e aloquem seus recursos de forma eficaz, sem deixar de receber os equipamentos e serviços necessários em tempo hábil.

      A sweeper surrounded by modern architecture

      Dica – Verifique a situação relativa ao prazo de pagamento prolongado:

      Existe muita legislação sobre prazos de pagamento prolongados, e a situação varia entre pequenas e grandes empresas. Algumas empresas são obrigadas a comunicar os acordos de reembolso no Reino Unido. De acordo com o direito internacional, a situação jurídica deve ser verificada em cada caso, e o prestador também deve oferecer apoio na elaboração do plano.

      Gestão de frotas no setor de limpeza: solução de financiamento para frotas maiores

      Os grandes prestadores de serviços ou conselhos municipais costumam ter grandes frotas de máquinas que talvez não queiram gerir eles próprios. Nestes casos, o ideal é escolher um fabricante que tenha uma gestão de frotas abrangente no seu portfólio. Os especialistas financeiros e de limpeza de cada empresa trabalham em conjunto para desenvolver uma solução adaptada às necessidades do cliente.

      O que deve ter em atenção

      A gestão de frotas deve incluir uma oferta com tudo incluído para os clientes, com uma tarifa mensal. Idealmente, isso inclui a compilação das máquinas e produtos necessários, a organização e distribuição para diferentes locais, o acompanhamento dos intervalos de manutenção e a execução dos serviços necessários, bem como a substituição de máquinas ou reposição de produtos.

      Illustration: financing a fleet management system

      Dica – Desenvolva um plano de limpeza individualizado:

      Além de soluções de financiamento no setor de limpeza e gestão de frotas, alguns fabricantes oferecem serviços de consultoria para prestadores de serviços de instalações, para que os clientes obtenham um plano de limpeza personalizado desenvolvido para eles.