      Higiene na suinicultura: o que ter em mente

      Padrões de higiene elevados são indispensáveis para uma criação de leitões e suínos amiga dos animais e económica. Procedimentos corretos de desinfeção e limpeza, bem como o equipamento de limpeza certo, ajudam a prevenir doenças na suinicultura. Também apoiam grandemente a biossegurança.

      Criação de suínos: proteção contra doenças

      A limpeza e desinfeção regular da pocilga reduz a quantidade de germes e evita que doenças se espalhem de pocilga para pocilga. A higiene na suinicultura é um passo importante para prevenir doenças animais como a peste suína africana. Esta afeta animais selvagens e domésticos e é fatal.

      A febre aftosa também é muito infeciosa. Causa graves consequências económicas em caso de surto. Para evitar um surto, as pocilgas, bem como o equipamento e as máquinas que contactam com os animais, devem ser completamente limpos e desinfetados.

      Também é importante ter a higiene em consideração ao transportar suínos. Garantir a limpeza durante toda a jornada evita a transmissão de agentes patogénicos entre animais e humanos. Isto é ainda mais apoiado por equipamento de limpeza profissional e rotinas de limpeza. Manter padrões de limpeza elevados reduz a probabilidade de um surto.

      Criação de suínos: a manutenção económica

      A prevenção de doenças contribui para uma suinicultura economicamente bem-sucedida. Por exemplo, usar menos medicamentos reduz os custos veterinários, aumentando o rendimento. Uma limpeza de silos rigorosa e regular também não deve ser esquecida. Se resíduos de alimentos e bolor entrarem na ração animal, isso pode resultar em problemas de saúde para os animais.

      As perdas económicas podem ser imensas se o risco de doenças não for isolado e eliminado. Portanto, a fiscalização e a limpeza consistentes garantem que tais problemas não ocorram na suinicultura e que os animais se mantenham saudáveis. Afinal, uma melhor saúde animal melhora o bem-estar geral dos animais e os ganhos de peso diários.

      Tarefas de limpeza na suinicultura

      Kärcher: Pigsty cleaning and disinfection

      Limpeza e desinfeção de pocilgas

      Kärcher: Prevent african swine fever

      Prevenção da peste suína africana

      Kärcher: Preventing foot and mouth disease

      Prevenção da febre aftosa

      Kärcher: Cleaning a livestock trailer

      Limpeza de um atrelado de gado

      Kärcher: Silo cleaning in agriculture

      Limpeza de silos na agricultura

      Kärcher: Cleaning a biogas plant

      Limpeza de uma central de biogás

      Kärcher: Agricultural warehouse cleaning

      Limpeza de armazéns agrícolas

      Kärcher: Cleaning solar and photovoltaic systems

      Limpeza de sistemas solares e fotovoltaicos

      Kärcher: Cleaning agricultural machinery and implements

      Limpeza de maquinaria e alfaias agrícolas

      Kärcher: Digitisation in agriculture

      Digitalização na agricultura

      Guia de Vendas Agricultura

      Download

      Guia de Vendas Agentes de Limpeza na Agricultura

      Download
      VOLTAR À VISÃO GERAL