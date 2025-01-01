A limpeza e desinfeção regular da pocilga reduz a quantidade de germes e evita que doenças se espalhem de pocilga para pocilga. A higiene na suinicultura é um passo importante para prevenir doenças animais como a peste suína africana. Esta afeta animais selvagens e domésticos e é fatal.

A febre aftosa também é muito infeciosa. Causa graves consequências económicas em caso de surto. Para evitar um surto, as pocilgas, bem como o equipamento e as máquinas que contactam com os animais, devem ser completamente limpos e desinfetados.

Também é importante ter a higiene em consideração ao transportar suínos. Garantir a limpeza durante toda a jornada evita a transmissão de agentes patogénicos entre animais e humanos. Isto é ainda mais apoiado por equipamento de limpeza profissional e rotinas de limpeza. Manter padrões de limpeza elevados reduz a probabilidade de um surto.