      Transporte de peixe: medidas de limpeza e higiene no transporte de peixe

      A transferência de peixes e crustáceos de um viveiro para um tanque para criação e alimentação envolve sempre o risco de introduzir germes ou infeções no seu novo habitat. Para minimizar esse risco, é fundamental realizar uma limpeza e desinfeção completas dos contentores e veículos de transporte ao transportar peixes.

      Higiene abrangente para o transporte de peixe

      Em termos de incubação e reprodução de animais marinhos, tanto os juvenis como os adultos precisarão ser transportados de tempos em tempos. Por exemplo, transportar peixes de um tanque para outro, ou de um viveiro para tanques de alimentação e reprodução, ou transportar peixes para recintos com redes em águas abertas, ou para processamento posterior. Em qualquer um desses transportes de peixes, a limpeza e a desinfeção desempenham um papel crucial, assim como os requisitos de bem-estar animal para tanques, qualidade da água e duração do transporte. Estas dizem respeito aos próprios tanques e contentores de transporte. Além disso, é aconselhável limpar todo o contentor, tanto por fora como por dentro, para remover resíduos de transportes anteriores. Isso minimiza a possibilidade de formação de germes e interrompe a possibilidade de infeção, para que apenas animais saudáveis cheguem ao seu destino.

      Transporte de peixe: Limpeza de recipientes

      Enquanto peixes e camarões são normalmente transportados em tanques, o transporte de caranguejos e lagostas é feito principalmente em caixotes e cestos. Em ambos os casos, no entanto, o transporte deve ser feito de forma eficiente e sem causar danos aos animais — e, para isso, é necessária uma higiene rigorosa. Isso começa com a forma como os animais são colocados nos contentores de transporte. Um dispositivo para os motoristas lavarem e desinfetarem as mãos durante o transporte dos peixes é uma boa ideia, assim como roupas que só sejam usadas durante o carregamento e descarregamento dos animais.

      Opção 1: usar água quente com alta pressão

      Para remover completamente a sujidade e os resíduos dos tanques, bem como dos cestos e caixas após cada transporte de peixe, uma máquina de lavar de alta pressão com água quente é muito utilizada na indústria pesqueira e é recomendada. Isso porque a água pode ser aquecida até 155 °C, o que não só reduz significativamente os depósitos durante a limpeza, mas também os germes e qualquer possível biofilme (uma camada viscosa formada por microrganismos). Normalmente, também não são necessários produtos de limpeza.

      HDS_Advantages_

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Saiba mais

      Variante 2: água fria, um balde e uma lança de espuma

      Se, por outro lado, for utilizada água fria sob alta pressão, é aconselhável usar um agente de limpeza alcalino para dissolver adequadamente óleos, gorduras ou proteínas. Desta forma, não ficam resíduos que possam comprometer o bem-estar dos animais transportados posteriormente. Se forem utilizados agentes de limpeza, uma lança de espuma com copo é adequada para uma aplicação uniforme. O bico com formato especial garante uma espuma fina e estável que mostra claramente quais áreas já foram tratadas. A espuma também permanece na superfície por mais tempo e, portanto, pode agir de forma mais eficaz. Em seguida, enxague com água limpa. Após a limpeza dos contentores de transporte de peixe, recomenda-se a desinfeção dos veículos de transporte com um agente adequado, bem como dos meios de transporte e equipamentos. Para que isso seja eficaz, todos os recipientes devem estar secos. A desinfeção é recomendada ou exigida, dependendo da legislação nacional.

      Dica:

      Dependendo dos requisitos legais locais, a limpeza dos recipientes de transporte de peixe numa estação de lavagem ou numa sala de lavagem simplifica o descarte adequado da água suja.

      Transporte de peixe: Mantenha os veículos limpos

      Além de limpar os contentores de transporte dos animais, é importante limpar cuidadosamente os veículos de transporte, por dentro e por fora, em intervalos regulares. Isto aplica-se tanto a veículos de caixa aberta como a veículos-cisterna e veículos-contentor.

      Em instalações maiores, onde muitos veículos de transporte são limpos, pode fazer sentido operar um sistema de limpeza de veículos comerciais. Uma alternativa é instalar uma máquina de lavar de alta pressão fixa numa estação de lavagem. A unidade pode ser operada com água fria ou quente e pode ser utilizada por várias pessoas simultaneamente. Graças à configuração individual e à ampla gama de acessórios, o dispositivo pode ser facilmente adaptado às necessidades do utilizador.

      O uso de água quente já tem o efeito de reduzir os germes. Se necessário, o desinfetante também pode ser aplicado com uma máquina de lavar de alta pressão no modo de baixa pressão para desinfetar um veículo de transporte de peixes por dentro e por fora.

      Cleaning commercial vehicles

      Limpeza de veículos comerciais

      Veículos comerciais limpos contribuem enormemente para uma impressão positiva da frota. Para economizar em custos de mão de obra e tempo, as exigências em relação à qualidade e rapidez da lavagem são elevadas. O tamanho e a natureza dos veículos exigem tecnologia especial para a lavagem. Além disso, o equilíbrio químico da lavagem também deve ser adequado para limpar camiões, autocarros e outros veículos de forma económica.

      Saiba mais

      Dica – Há água residual nos recipientes de transporte? Remova-o eficientemente com um aspirador de pó e água:

      Após cada transporte e esvaziamento dos tanques, ainda pode haver algum resíduo de água no chão ou nos cantos. Para remover a água dos tanques, um aspirador potente para líquidos e sólidos funciona bem. Pode ser usado para remover até mesmo grandes quantidades de água residual. O aspirador também pode ser usado para remover a água residual no próprio veículo de transporte.

      Produtos adequados para a sua área de aplicação

      Limpador de alta pressão com água quente

      Limpadores estacionários de alta pressão

      Aspiradores de pó e líquidos

      PressurePro Active Cleaner alkaline RM 81

      Lavagem de camiões

      Guia de vendas Agricultura

      Descarregar

      Guia de vendas de agentes de limpeza na agricultura

      Descarregar
      Voltar à visão geral