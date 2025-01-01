Higiene abrangente para o transporte de peixe
Em termos de incubação e reprodução de animais marinhos, tanto os juvenis como os adultos precisarão ser transportados de tempos em tempos. Por exemplo, transportar peixes de um tanque para outro, ou de um viveiro para tanques de alimentação e reprodução, ou transportar peixes para recintos com redes em águas abertas, ou para processamento posterior. Em qualquer um desses transportes de peixes, a limpeza e a desinfeção desempenham um papel crucial, assim como os requisitos de bem-estar animal para tanques, qualidade da água e duração do transporte. Estas dizem respeito aos próprios tanques e contentores de transporte. Além disso, é aconselhável limpar todo o contentor, tanto por fora como por dentro, para remover resíduos de transportes anteriores. Isso minimiza a possibilidade de formação de germes e interrompe a possibilidade de infeção, para que apenas animais saudáveis cheguem ao seu destino.