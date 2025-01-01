Além de limpar os contentores de transporte dos animais, é importante limpar cuidadosamente os veículos de transporte, por dentro e por fora, em intervalos regulares. Isto aplica-se tanto a veículos de caixa aberta como a veículos-cisterna e veículos-contentor.

Em instalações maiores, onde muitos veículos de transporte são limpos, pode fazer sentido operar um sistema de limpeza de veículos comerciais. Uma alternativa é instalar uma máquina de lavar de alta pressão fixa numa estação de lavagem. A unidade pode ser operada com água fria ou quente e pode ser utilizada por várias pessoas simultaneamente. Graças à configuração individual e à ampla gama de acessórios, o dispositivo pode ser facilmente adaptado às necessidades do utilizador.

O uso de água quente já tem o efeito de reduzir os germes. Se necessário, o desinfetante também pode ser aplicado com uma máquina de lavar de alta pressão no modo de baixa pressão para desinfetar um veículo de transporte de peixes por dentro e por fora.