Acessórios
Com os acessórios originais da Kärcher, pode otimizar a potência e ampliar as áreas de utilização das suas máquinas de limpeza.
Com os acessórios originais da Kärcher, pode otimizar a potência e ampliar as áreas de utilização das suas máquinas de limpeza.
As máquinas de limpeza Kärcher, combinadas com agentes de limpeza especialmente formulados, oferecem um desempenho excecional.
Encontrar a solução ideal para tarefas de limpeza é um fator económico importante para empresas de qualquer tipo. Os aspetos ambientais também têm uma importância global crescente. É por isso que adaptámos a nossa extensa gama de produtos precisamente às suas necessidades.