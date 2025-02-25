      Acessórios

      Com os acessórios originais da Kärcher, pode otimizar a potência e ampliar as áreas de utilização das suas máquinas de limpeza.

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      professional zubehör

      Produtos de limpeza e cuidados

      As máquinas de limpeza Kärcher, combinadas com agentes de limpeza especialmente formulados, oferecem um desempenho excecional.

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      Disinfectant and hygiene solutions

      Aspiradores para sólidos e poeiras

      Soluções industriais – produtos para uso profissional

      Encontrar a solução ideal para tarefas de limpeza é um fator económico importante para empresas de qualquer tipo. Os aspetos ambientais também têm uma importância global crescente. É por isso que adaptámos a nossa extensa gama de produtos precisamente às suas necessidades.