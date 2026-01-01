      Soprador de ar AB 20/1 Ec *EU | Kärcher

      Ventilador cinza Kärcher com controle de velocidade e cabo enrolado.

      Soprador de ar

      AB 20/1 Ec *EU

      Referência: 1.004-062.0

      O soprador de ar AB 20 Ec é extremamente eficiente, compacto e duradouro, acelerando a secagem de carpetes limpos em até 50%. Está em conformidade com as normas europeias de eficiência.
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