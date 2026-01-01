Soprador de ar AB 20/1 Ec *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Soprador de ar
Referência: 1.004-062.0O soprador de ar AB 20 Ec é extremamente eficiente, compacto e duradouro, acelerando a secagem de carpetes limpos em até 50%. Está em conformidade com as normas europeias de eficiência.
Taxa de fluxo de ar (níveis 1/2/3) (m³/h)
1200
Velocidade do ventilador (níveis 1/2/3) (Rpm)
1450
Potência de entrada nominal (W)
120
Comprimento do cabo (m)
7.5
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
7.1
Peso incl. embalagem (kg)
9
Dimensões (C × L × A) (mm)
375 x 353 x 371
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização