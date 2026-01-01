Soprador de ar AB 20/1 Ec *EU | Kärcher

O soprador de ar AB 20 Ec foi desenvolvido para a secagem acelerada de áreas têxteis lavadas a úmido. Compacto, leve e fácil de transportar, este equipamento permite uma secagem até 50% mais rápida, deixando os carpetes limpos prontos para uso em muito menos tempo. O secador também é muito silencioso, podendo ser utilizado em áreas sensíveis ao ruído ou durante o horário comercial. O motor Ec de baixo desgaste garante baixo consumo de energia e longa vida útil, estando em conformidade com as diretrizes europeias de eficiência energética.

Motor Ec de baixo desgaste Máquina duradoura, robusta e, portanto, muito econômica. Motor com controle de 3 estágios. O soprador está em conformidade com as diretrizes europeias de eficiência energética. Design compacto e leve Muito fácil de transportar graças às dimensões compactas e ao baixo peso. Alça confortável para facilitar o transporte. Operação silenciosa Funcionamento sem problemas também durante a limpeza diurna. Ruído praticamente imperceptível durante o horário de funcionamento.