Aspirador para janelas e superfícies | Kärcher

Não importa se utiliza o nosso aspirador portátil a bateria WVP 10 para janelas e superfícies como aspirador de janelas ou para limpar azulejos, espelhos, vitrines, balcões ou qualquer outro tipo de superfície lisa. O fator decisivo é que consegue resultados de limpeza sem riscos com as máquinas leves e manuais em todas as posições, mesmo acima da cabeça, se necessário. Além disso, pode chegar até às bordas graças ao suporte ajustável manualmente.

Horizontal, vertical, diagonal, acima da cabeça e em qualquer outra direção que precisar: os nossos aspiradores de janelas e superfícies WVP 10 realizam todos os movimentos com perfeição e proporcionam resultados de limpeza ótimos e sem riscos em todas as posições.