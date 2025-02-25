      Aspirador para janelas e superfícies | Kärcher

      ASPIRADOR DE JANELAS E SUPERFÍCIES: Versátil, ergonómico

      O nosso Window Vac Professional WVP 10 é um aspirador de líquidos leve para todos os tipos de superfícies lisas. Limpeza fácil e sem riscos com este robusto dispositivo portátil profissional: horizontal, vertical e até mesmo acima da cabeça. Perfeito para limpar janelas, azulejos, espelhos, armários de vinhos, etc.

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      Mais fácil, mais rápido, mais prático Flexibilidade pioneira

      Não importa se utiliza o nosso aspirador portátil a bateria WVP 10 para janelas e superfícies como aspirador de janelas ou para limpar azulejos, espelhos, vitrines, balcões ou qualquer outro tipo de superfície lisa. O fator decisivo é que consegue resultados de limpeza sem riscos com as máquinas leves e manuais em todas as posições, mesmo acima da cabeça, se necessário. Além disso, pode chegar até às bordas graças ao suporte ajustável manualmente.

      Horizontal, vertical, diagonal, acima da cabeça e em qualquer outra direção que precisar: os nossos aspiradores de janelas e superfícies WVP 10 realizam todos os movimentos com perfeição e proporcionam resultados de limpeza ótimos e sem riscos em todas as posições.

      WVP_Reinigungsmittel

      Agente de limpeza

      Produtos de limpeza para uso diário, superfícies ou vidros: oferecemos uma gama completa de produtos de limpeza prontos a usar. Secagem rápida e sem riscos, suave para os materiais e amigo do ambiente.

      WVP_10_Header

      Baterias e carregadores de baterias

      As baterias adicionais proporcionam um tempo de trabalho útil para atender às suas necessidades individuais. Em princípio, o carregador rápido permite que você trabalhe continuamente durante todo o dia.

      WVP_Zubehoer

      Acessórios úteis

      Com bicos de sucção e rodo adicionais em diferentes larguras, kits de frascos pulverizadores ou panos de microfibra adicionais, pode adicionar acessórios úteis à sua máquina para atender às suas necessidades individuais.

      Equipamentos e dados técnicos

      O WVP 10 vem com uma bateria (30 minutos de autonomia), agente de limpeza, carregador de bateria, frasco pulverizador e uma capa de microfibra para o limpador. A versão WVP 10 Adv também inclui uma bateria sobressalente substituível, um bocal de sucção estreito substituível, um segundo pano de microfibra, bem como um carregador rápido em vez da versão mais simples, para que possa trabalhar quase continuamente.

      O motor de alta velocidade garante uma sucção excepcionalmente boa da água suja, que é recolhida num depósito de 200 mililitros. O reservatório pode ser esvaziado de forma rápida e fácil e, se necessário, pode ser lavado na máquina de lavar louça.

      WVP_10_Ausstattung

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