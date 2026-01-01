Unidade de pátio frontal AWT | Kärcher

Com a Torre de Água Air Water Tower (AWT), duas necessidades do cliente são atendidas simultaneamente. Em primeiro lugar, você oferece um medidor de pressão de pneus prático e fácil de usar, com a capacidade de ajustar a pressão dos pneus até 8 bar. Em segundo lugar, o dispensador de água integrado fornece água limpa a qualquer momento, por exemplo, para reabastecer o reservatório de água para limpeza do para-brisa. Isso significa que você se beneficia com clientes fiéis e satisfeitos com o serviço, além de um local mais limpo, já que regadores e recipientes similares se tornam coisa do passado. Da nossa linha de unidades para postos de gasolina, esta unidade possui um aceitador eletrônico de moedas que pode ser programado de forma fácil e individual, e usado com diferentes moedas e fichas. O tempo de funcionamento também pode ser configurado para até 7 minutos.

Dispensador de água integrado Remoção de água prática e sem esforço. O local permanece organizado, pois não são necessários regadores nem recipientes semelhantes. aceitador eletrônico de moedas Programação individual e simples. Utilização de uma variedade de moedas e fichas com apenas um aceitador de moedas. Tempo de execução programável Ajuste infinitamente variável do tempo de execução, até 7 minutos. Para adaptação individual às condições locais.