      Unidade de pátio frontal AWT | Kärcher

      Totem Kärcher de limpeza com painel de controle, mangueira e pistola de alta pressão. Estrutura metálica cinza e preta.

      Unidade de pátio frontal

      AWT

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.534-902.0

      Medidor de pressão de pneus e dispensador de água em um só: o Air Water Tower AWT, da linha de unidades para postos de gasolina, ajusta a pressão dos pneus e enche os reservatórios de água do limpador de para-brisa de forma fácil e prática.
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