Secadoras de piso | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.161-433.0
Tipo de tração
Bateria
Transmissão por tração
Motor com escovas
Largura de trabalho, escovas (mm)
750
Largura de trabalho, aspiração (mm)
950
Depósito de água limpa/suja ( )
110 110
Desempenho teórico da área (m²/h)
4500
Desempenho prático da área (m²/h)
3150
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 170
Autonomia da bateria (h)
2.5
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
230
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50
Velocidade de condução (km/h)
máx. 6
Capacidade de subida (%)
10
Velocidade da escova (Rpm)
180
Pressão de contacto da escova (kg / g/cm²)
75 / 40
largura de giro do corredor (cm)
175
Consumo de água (L/min)
5
nível de pressão sonora (dB(A))
59
Peso sem acessórios (kg)
379
Dimensões (C × L × A) (mm)
1635 x 975 x 1265
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização