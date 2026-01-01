      Secadoras de piso | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com assento e volante, vista lateral, sobre fundo branco.

      Secadoras de piso

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.161-433.0

      • Reservatórios de 110 litros para água limpa/suja, cabeça de escova de disco de 75 cm, velocidade de 6 km/h.
      • Luz de circulação diurna, extremamente simples de operar, excelente raio de viragem, apenas 59 dB(A)
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