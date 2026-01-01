Secadoras de piso B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+ | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.246-038.0
Tipo de tração
Bateria
Largura de trabalho, escovas (mm)
900
Largura de trabalho, aspiração (mm)
1180
Depósito de água limpa/suja (L)
150 150
Desempenho teórico da área (m²/h)
9000
Desempenho prático da área (m²/h)
6750
Tipo de bateria
Baixa manutenção
Bateria (V / Ah)
36 / 240
Autonomia da bateria (h)
5
Tempo de carregamento da bateria (h)
11
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
220 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Capacidade de subida (%)
15
Velocidade da escova (Rpm)
180
Pressão de contacto da escova (kg)
94
Consumo de água (L/min)
7
nível de pressão sonora (dB(A))
67
Potência de entrada nominal (W)
2400
Peso total permitido (kg)
957
Dimensões (C × L × A) (mm)
1700 x 1070 x 1420
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização