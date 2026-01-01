      Secadoras de piso B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+ | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com assento e volante, vista lateral em fundo branco.

      Secadoras de piso

      B 150 RBpAdvDOSEFleet+240AhWet+Rins+D90+

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.246-038.0

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