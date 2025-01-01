A robusta lavadora-secadora autopropelida B 260 RI Bp Pack pode ser usada em uma ampla gama de aplicações de limpeza graças ao seu tanque de água limpa e residual de 260 litros, incluindo o sistema de dosagem de detergente DOSE, que economiza recursos, a função de enchimento automático que economiza tempo e o sistema de enxágue manual do tanque para limpeza. Projetada para condições industriais exigentes e fornecida com uma luz de trabalho e uma bateria de 630 Ah com o carregador adequado, ela apresenta um desempenho impressionante com a escova rotativa recém-desenvolvida, que economiza tempo com a pré-varrição manual graças à função de varrição integrada e otimizada, além de reduzir o risco de entupimento do rodo. O rodo também foi recentemente desenvolvido e otimizado em relação ao fluxo de ar e apresenta um desempenho excelente com as duas turbinas Ec que não sofrem desgaste, proporcionando resultados de aspiração excepcionais. Sua largura de trabalho de 100 cm e velocidade de deslocamento de até 10 km/h permitem um alto desempenho em grandes áreas em pouco tempo. O sensor de ângulo de direção garante máxima segurança em curvas, freando para reduzir a velocidade da máquina casoesteja muito alta. Além disso, o volume de água pulverizada é otimizado automaticamente ao fazer curvas.

Cabeça de escova de rolo recém-desenvolvida Resultados de varrição muito melhores e evita o entupimento do rodo. Os roletes podem ser trocados em questão de segundos e sem ferramentas. Resultados de limpeza excelentes. velocidade de condução de 10 km/h Permite um alto desempenho em áreas extensas em praticamente nenhum tempo e com operações de transporte rápidas. O sensor de ângulo de direção funciona como um recurso de segurança ao dirigir em curvas. O sistema de frenagem é automático se a velocidade for muito alta ao fazer curvas. Inclui duas turbinas de série. Excelentes resultados de aspiração em todas as superfícies. Turbinas Ec sem desgaste. Fluxo de ar otimizado com o rodo recém-desenvolvido. Rodo industrial soldado Com lábios de sucção Linatex® resistentes a rasgos e de longa duração para excelentes resultados de aspiração. Substituição rápida e simples das ventosas. Suporte robusto para paralelogramo com função de desvio de obstáculos. Com um sistema para a unidade de dosagem do agente de limpeza "DOSE" Economiza em produtos de limpeza. Dosagem precisa e uniforme (ajustável de 0 a 3%). O agente de limpeza pode ser trocado sem esvaziar o tanque de água limpa. Sistema KIK inovador Maior proteção contra operação incorreta. Redução dos custos de serviço. Adequação ideal às tarefas de limpeza individuais, sem sobrecarregar o usuário. Amplo visor colorido Apresentação clara e organizada da programação atual. Mais fácil de usar e com uma curva de aprendizado mais curta. Cabeça de escova rotativa com unidade de varrição integrada Economiza tempo com a pré-varredura integrada de sujeira grossa. Modo eco!efficiency para economia de energia Consumo de energia reduzido. 40% mais tempo de funcionamento por carga de bateria. Ainda mais silencioso, sendo assim ideal para áreas sensíveis ao ruído (limpeza diurna, hospitais, hotéis, etc.).