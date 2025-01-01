      Varredora Kärcher cinza com escovas amarelas, volante e assento preto, vista de frente em ambiente interno.

      Secadoras de piso

      B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

      This device requires instruction

      Referência: 1.480-252.0

      • Tanques de 260 litros para água limpa/suja, escova rotativa de 100 cm, modelo autopropelido, velocidade máxima de 10 km/h.
      • Carregador externo, bateria de chumbo-ácido de 630 Ah, autonomia de 5 h, vazão máxima de 10.000 m²/h.
      • Escova lateral, luz de trabalho, unidade de dosagem automática de detergente
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