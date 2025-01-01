Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Secadoras de piso
This device requires instruction
Referência: 1.480-252.0
Tipo de acionamento
Bateria
Transmissão por tração
motor de tração
Largura de trabalho, pincéis (cm)
100
Largura de trabalho com 1 escova lateral (mm)
1220
Largura de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
1220
Largura de trabalho, aspiração (cm)
114
Reservatório de água doce/suja ( )
260 260
Recipiente para lixo (L)
26
Desempenho teórico da área (m²/h)
10000
Desempenho prático da área (m²)
7000
Tipo de bateria
Baixa manutenção
Bateria (V / Ah)
36 / 630
Autonomia da bateria (h)
5
Tempo de carregamento da bateria (h)
12
Velocidade de condução (km/h)
máx. 10
Habilidade de escalada (%)
15
Velocidade da escova (Rpm)
1250
pressão de contato da escova (kg / g/cm²)
150 / 210
largura de giro do corredor (cm)
212
Consumo de água (L/min)
9
nível de pressão sonora (dB(A))
73
Peso total permitido (kg)
1840
Peso sem acessórios (kg)
1430
Medidas (CxLxA) (mm)
2000 x 1180 x 1570
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Product information
Áreas de utilização