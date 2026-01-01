Secadoras de piso B 300 R I Diesel | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 0.300-281.0
Tipo de tração
Diesel
Largura de trabalho, escovas (mm)
1045 - 1400
Largura de trabalho com 2 escovas laterais (mm)
1755
Largura de trabalho, aspiração (mm)
1440
Depósito de água limpa/suja (L)
300 300
Recipiente para lixo (L)
180
Desempenho teórico da área (m²/h)
16550
Desempenho prático da área (m²/h)
12400
Tipo de bateria
Bateria de partida
Bateria (V / Ah)
12 / 80
Capacidade de subida (%)
12
Velocidade da escova (Rpm)
460
Pressão de contacto da escova (kg)
25 - 150
Consumo de água (L/min)
12
nível de pressão sonora (dB(A))
92
Dimensões (C × L × A) (mm)
2490 x 1570 x 1860
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização