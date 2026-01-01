      Secadoras de piso B 300 R I Diesel | Kärcher

      Varredora industrial Kärcher cinza com cabine de direção, luz de alerta no topo e escovas na parte inferior.

      Secadoras de piso

      B 300 R I Diesel

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 0.300-281.0

      • Extremamente robusto e durável para trabalhos pesados.
      • Compacta e excecionalmente manobrável
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