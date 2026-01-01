Secadoras de piso B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF | Kärcher

Equipamento

Tração potente

Sistema de dois tanques

funcionamento através da aplicação

Tipo de lábios de aspiração: Linatex®

Conceito Kärcher de cores e operação

Sistema de Chaves Inteligentes Kärcher (KIK) com mais de 30 idiomas de usuário e direitos de usuário individuais.

Opções de fixação para esfregão ou similar na base de carregamento da Home Base