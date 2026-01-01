Secadoras de piso B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.533-238.0
Tipo de tração
Bateria
Transmissão por tração
motor de tração
Largura de trabalho, escovas (mm)
510
Largura de trabalho, aspiração (mm)
850
Depósito de água limpa/suja (L)
50 50
Desempenho teórico da área (m²/h)
3060
Desempenho prático da área (m²/h)
1840
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 115
Autonomia da bateria (h)
3
Tempo de carregamento da bateria (h)
10
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
100 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Velocidade de condução (km/h)
máx. 6
Velocidade da escova (Rpm)
140
Pressão de contacto da escova (kg / g/cm²)
29 / 32
largura de giro do corredor (mm)
1400
Consumo de água (L/min)
2.5
nível de pressão sonora (dB(A))
65
Peso total permitido (kg)
245
Peso sem acessórios (kg)
177
Dimensões (C × L × A) (mm)
1367 x 609 x 1082
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização