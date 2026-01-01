      Secadoras de piso B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com detalhes em preto e amarelo, vista lateral mostrando escova e rodas.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2023

      Secadoras de piso

      B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.533-238.0

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