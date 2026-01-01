Secadoras de piso B 60WBpPack+D65+115Ah+AF+Rins+V900 | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Secadoras de piso
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.384-016.0
Tipo de tração
Bateria
Largura de trabalho, escovas (mm)
650
Largura de trabalho, aspiração (mm)
900
Depósito de água limpa/suja (L)
60 60
Desempenho teórico da área (m²/h)
3900
Desempenho prático da área (m²/h)
2340
Tipo de bateria
Sem necessidade de manutenção
Bateria (V / Ah)
24 / 115
Autonomia da bateria (h)
2
Tensão (alimentação do carregador de bateria) (V)
100 - 240
Frequência (alimentação do carregador de bateria) (Hz)
50 - 60
Velocidade da escova (Rpm)
180
Pressão de contacto da escova (g/cm²)
26
largura de giro do corredor (mm)
1650
nível de pressão sonora (dB(A))
61
Potência de entrada nominal (W)
2100
Peso total permitido (kg)
300
Dimensões (C × L × A) (mm)
1540 x 900 x 1160
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização