Secadoras de piso B 60WBpPack+D65+115Ah+AF+Rins+V900 | Kärcher

Equipamento

Tração potente

Design de tanque dentro de tanque

Sistema patenteado de enxágue do tanque

Auto Fill

Tipo de lábios de aspiração: resistente a óleo

Conceito Kärcher de cores e operação

Sistema de Chaves Inteligentes Kärcher (KIK) com mais de 30 idiomas de usuário e direitos de usuário individuais.

Opções de fixação para esfregão ou similar na base de carregamento da Home Base