      Secadoras de piso B 60WBpPack+D65+115Ah+AF+Rins+V900 | Kärcher

      Lavadora de piso Kärcher cinza com escovas vermelhas na base, vista lateral em fundo branco.

      Secadoras de piso

      B 60WBpPack+D65+115Ah+AF+Rins+V900

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.384-016.0

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