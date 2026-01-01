      Roçadeira BCU 260/36 Bp | Kärcher

      Aparador de grama Kärcher com cabo longo, motor cinza e lâmina circular na extremidade. Fundo branco.

      Roçadeira

      BCU 260/36 Bp

      Referência: 1.042-503.0

      • Motor sem escovas
      • Alça secundária ergonômica
      • Leve e com centro de gravidade otimizado.
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