Roçadeira BCU 260/36 Bp | Kärcher

Nossa roçadeira BCU 260/36 Bp, movida a bateria e sem emissões, combina perfeitamente alta funcionalidade e ergonomia superior para o usuário. A máquina está pronta para uso rapidamente e pode lidar sem esforço com as tarefas de corte mais difíceis, incluindo crescimento descontrolado de plantas, grama resistente ou vegetação rasteira densa. Com sua empunhadura ergonômica ajustável individualmente para as duas mãos, ela se encaixa perfeitamente na sua mão com equilíbrio e é extremamente fácil de operar, permitindo que você trabalhe sem se cansar. Seu baixo nível de ruído permite o uso em áreas sensíveis ao barulho e funciona como um aparador de grama com os acessórios apropriados.

Alça secundária ergonômica Trabalho sem esforço por longos períodos. Distribuição de peso ideal e equilibrada para que você possa trabalhar sem se cansar. Alça dupla para transporte nos ombros Confortável de usar, especialmente por longos períodos. A distribuição da carga por uma área maior reduz a tensão. Velocidade variável Pode ser adaptado ao uso específico. Tempo de execução prolongado. Faca de pincel Faca de alto desempenho e durabilidade, feita de aço temperado. Cabeça de corte robusta Pode ser usado como aparador de grama com acessórios separados (cabeçote de corte e protetor). Motor sem escovas Requer manutenção mínima e possui longa vida útil. Baixa geração de calor e alta eficiência. Pronto para uso imediato graças à tecnologia de íon-lítio. Inicia com o simples pressionar de um botão. Autossuficiente, seguro e sem cabos. Flexibilidade total dentro da plataforma Kärcher 36 V. A bateria pode ser trocada rapidamente em outras máquinas, conforme necessário. Aumenta a produtividade e a segurança no trabalho. Sem emissão de substâncias nocivas e CO₂ Protege o meio ambiente e a saúde do usuário. Vibração significativamente menor em comparação com máquinas movidas a gasolina. Trabalho sem esforço por longos períodos. Protege a saúde do usuário.