      Escova elétrica Kärcher cinza com cerdas vermelhas, alça ergonômica e botões de controle.

      Máquina de limpeza de escadas

      BD 17/5 C

      Referência: 1.737-107.0

      • Unidade de limpeza de escadas, escova de disco para operação manual, 17 cm de largura
      • Ajuste de velocidade de 0 a 45 rpm, também pode ser usado com almofadas, prático e compacto.
      • Versátil, para áreas menores e de difícil acesso.
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