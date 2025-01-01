A lavadora de pisos elétrica BD 17/5 C é especialmente adequada para uso em áreas onde não há espaço para a limpeza tradicional e onde a limpeza manual seria dispendiosa, graças às suas dimensões compactas (33 cm x 17-20 cm x 29 cm). A carcaça da máquina é feita de plástico resistente a impactos. A escova de disco e o acionamento do disco podem ser trocados facilmente em segundos. Os elementos de operação acessíveis lateralmente garantem um manuseio rápido e confortável. Graças às duas alças, a máquina, que pesa 5 kg, pode ser conduzida com segurança. Com o controlador de velocidade de rotação (0-450 rpm), a máquina pode ser adaptada de forma ideal à situação de limpeza específica. A limpeza profunda, cristalização ou polimento de áreas duras ou a lavagem de carpetes são realizadas de forma rápida e completa. Especialmente para a limpeza de escadas, a limpeza simultânea de áreas horizontais e verticais economiza tempo, esforço e custos consideráveis. A BD 17/5 C aumenta a eficiência do processo de limpeza em edifícios comerciais ou municipais. Dependendo das necessidades, acessórios podem ser adquiridos separadamente.

Leve e compacto Adequado para áreas pequenas, como vãos de escada ou peitoris de janelas. Para facilitar o transporte. Regulamentação de velocidade A velocidade pode ser ajustada de acordo com a tarefa de limpeza. Escova de canto disponível opcionalmente Para trabalhos próximos às bordas e nos cantos. (A máquina pode ser operada horizontal e verticalmente ao mesmo tempo com a escova de canto opcional). Componentes de alta qualidade O dispositivo praticamente não requer manutenção. Ampla gama de acessórios Versátil. Escovas disponíveis em diferentes durezas e diâmetros. Também para limpeza de carpetes. Almofadas e placas de acionamento para pisos lisos. controles fáceis de usar Claro e fácil de usar. Todos esses acessórios podem ser desmontados. Armazenamento que economiza espaço Uso vertical ou horizontal Maior flexibilidade: Limpeza de áreas horizontais (por exemplo, escadas ou peitoris de janelas) e áreas verticais (por exemplo, fachadas). Tanque acoplável Facilita o trabalho em plataformas de desembarque (disponível opcionalmente) Substituição da escova e da placa de acionamento Ajuste rápido e fácil para se adequar à tarefa de limpeza específica.