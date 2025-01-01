      Lavadora de piso Kärcher com design compacto, corpo preto e amarelo, escova vermelha na base e cabo longo cinza.

      Secadoras de piso

      BD 30/4 C Bp Pack *EU

      Referência: 1.783-230.0

      • Lavadora-secadora compacta, com tanques de 4 litros para água limpa/suja e largura de trabalho de 30 cm.
      • Carregador de bateria externo, bateria de 36 V/6,0 Ah, máx. 900 m²/h
      • Escova de disco vermelha, rodo curvo
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