Alimentada por bateria e, portanto, livre de fios e dos riscos de tropeçar associados a eles, a nossa lavadora-secadora ultracompacta BD 30/4 C Bp Pack oferece um desempenho impressionante em pequenas áreas de até 300 m². Seja em pedra natural ou artificial, resina epóxi, linóleo ou PVC: significativamente mais rápida e eficiente do que a limpeza manual, a máquina também aspira em sentido inverso, se necessário, e, graças aos rodos rotativos, em todas as outras manobras. O conceito de operação bem projetado e extremamente simples, com elementos de controle codificados por cores, também pode ser visto na substituição rápida e fácil da potente bateria de íon-lítio, que é recarregável rapidamente. Além disso, o peso leve da máquina, de apenas cerca de 20 kg, facilita o seu uso em diferentes pisos, mesmo quando não há elevador.

Bateria de íon-lítio potente incluída Totalmente isenta de manutenção, com uma duração de bateria várias vezes superior à das baterias convencionais. Carregamento parcial ou intermediário possível sem problemas. Dimensões mínimas Requisitos de espaço reduzidos para armazenamento. Também pode ser transportado em um carro comum. Rodo multifuncional Sucção de água confiável, mesmo em curvas fechadas. A sucção retrógrada também é possível, se necessário. Inclui lábios de sucção em poliuretano macio e resistente a óleo. Carregador de bateria externo pequeno incluído. Fácil de guardar. Pode ser usado em qualquer tomada. Possibilita tempos de carregamento curtos. Componentes e materiais de qualidade consistentemente elevada. Fechadura e chassi fabricados em alumínio de alta qualidade. Qualidade robusta e durável. Modo econômico e ecoeficiente! Ajuda a economizar água e prolonga a duração da bateria. Reduz custos graças a intervalos de limpeza mais longos e menor consumo de detergente. Reduz o ruído de funcionamento. Extremamente compacto, ágil e manobrável. Limpeza eficiente de áreas pequenas e até mesmo bastante desorganizadas. A alça ajustável permite afastar a máquina das paredes num ângulo de 90°. Peso leve da máquina (20 kg) Facilita o transporte. Não é necessário elevador para utilização em diferentes andares. Pode ser facilmente guardado num carro por apenas uma pessoa.