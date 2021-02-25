      Lavadora de piso Kärcher com design cinza e amarelo, equipada com escova rotativa e alça ajustável.

      Secadoras de piso

      BD 38/12 C Bp Pack

      Referência: 1.783-430.0

      • Bateria de íon-lítio
      • Com escova de disco (para superfícies lisas)
      • Modo eco!efficiency para economia de energia
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