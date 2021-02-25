Áreas pequenas e mobiliadas são limpas de forma profissional e eficiente pela lavadora-secadora BD 38/12 C, extremamente manobrável, fácil de usar e de baixa manutenção. A máquina está equipada com uma escova de disco de 38 cm de diâmetro. A nova bateria de íon-lítio possui uma autonomia extra longa, com vida útil três vezes maior que a das baterias convencionais. Esta bateria não requer manutenção e carrega rapidamente. O modo eco!efficiency reduz o consumo de energia da máquina, prolonga sua autonomia e diminui o nível de ruído em aproximadamente 40%. A BD 38/12 C é 35% mais leve nesta linha, facilitando a limpeza de escadas e o transporte da lavadora-secadora.

Bateria de íon-lítio de alto desempenho Totalmente isenta de manutenção, mesmo com o triplo da vida útil das baterias convencionais. Carregamento rápido (carga completa em três horas, carga pela metade em uma hora). O carregamento provisório ou parcial também é possível quando necessário. Inclui carregador potente integrado. O carregador de baterias está sempre à mão, pronto para carregar a qualquer momento. Pode ser totalmente recarregada em três horas ou parcialmente recarregada em uma hora. (Recargas intermediárias são possíveis a qualquer momento.) O carregador de baterias desliga-se automaticamente. Não há consumo de energia no modo de espera. Peso da máquina muito baixo 35% mais leve que máquinas similares. Mais fácil de manobrar sobre degraus, soleiras ou escadas. Fácil de manobrar e transportar em veículos. Tecnologia de disco confiável Excelente poder de limpeza em pisos lisos. Adequado para uso com escovas e almofadas. Escova incluída na entrega. Barra de sucção localizada diretamente atrás da escova. Sucção ideal – mesmo em curvas. Elevação fácil utilizando um pedal. Dimensões compactas É possível afastar-se da parede dirigindo em um ângulo de 90°. Sem elementos salientes. Fácil manuseio. Guidão dobrável Compacto para fácil armazenamento. Pode ser transportado até mesmo em veículos pequenos. Guidão com altura ajustável Design ergonômico: pode ser adaptado a diferentes alturas de usuários.